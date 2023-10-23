ستساعدك المقالة التالية: تداعيات أمر استدعاء خصوصية Google

تداعيات أمر استدعاء خصوصية Google

أدت أخبار Google التي تقول للحكومة الأمريكية “لا” لاستدعاء وزارة العدل هذا الأسبوع إلى هجمة إعلامية شاملة على صناعة محركات البحث والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والتي بدأت بالفعل تؤدي إلى انخفاض قيم الأسهم ومخاوف وول ستريت.

بعد الكتابة قليلاً عن مشكلة قيام Yahoo وMSN Search وAsk Jeeves بتسليم بيانات البحث إلى الحكومة ورفض Google القيام بذلك، دفعني ذلك إلى الاعتقاد بأنه قد يكون هناك المزيد من الخلافات عما كان يتصور سابقًا مثل وسائل الإعلام والمتوسط أصبح مستخدمو الإنترنت أكثر وعيًا بنوع البيانات التي تتتبعها محركات البحث.

ستؤدي القصة وفضيحة الخصوصية المحتملة إلى زيادة المعرفة العامة بما يلي:

* بحث شخصي – تقوم محركات البحث بتتبع سلوك البحث وتقديم نتائج البحث ذات الصلة بملف البحث الخاص بالفرد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شبكات الإعلان المملوكة لمحركات البحث الرئيسية أيضًا بتتبع سلوك المستخدم، مما يضيف إلى هذه الملفات الشخصية.

* الإعلان عبر محركات البحث – قدمت كل من Yahoo وMSN وGoogle براءات اختراع تستهدف الإعلان أو نتائج البحث لسجل بحث شخص ما، والمواقع التي يزورها، وسلوك الويب.

* البحث المحلي – تعرف محركات البحث مكان تواجدنا، والمكان الذي نعيش فيه، والأنشطة التجارية التي نبحث عنها، وربما المتاجر التي نتسوق فيها.

* بحث التسوق – هل يمكن لبيانات بحث التسوق لدينا أن تخبر مصلحة الضرائب بما اشتريناه في العام الماضي والذي قد لا يعرفون عنه. ماذا عن شراء أو بيع العناصر ذات القيمة المرتفعة بالدولار على موقع eBay والتي قد تكون تحت رادار الحكومة؟

* البريد الإلكتروني – يقوم Gmail الخاص بـ Google بفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لعرض الإعلانات عليها. من المؤكد أنهم عالجوا المخاوف المتعلقة بالخصوصية حيث أن معظم خدمات بريد الويب الأخرى تقوم بنفس الفحص، كما تفعل برامج مكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات. هل سيؤدي ذلك إلى تردد المستخدمين في الاشتراك في برامج البريد الإلكتروني المجانية؟

نعم، كانت هذه القضايا والعديد منها محل اهتمام العديد من هيئات مراقبة الخصوصية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذه التغطية في منافذ الأخبار الأمريكية الكبرى مثل Nightline وABC World News Tonight.

لا تتفاجأ برؤية بعض محركات البحث المجانية للتتبع تقوم ببعض العلاقات العامة والتسويق المكثف هذا الأسبوع، جنبًا إلى جنب مع برامج مكافحة ملفات تعريف الارتباط والتتبع حيث فتحت وزارة العدل علبة من الديدان التي من غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب.