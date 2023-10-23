ستساعدك المقالة التالية: تراجع أسهم جوجل وياهو وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية

تراجع أسهم جوجل وياهو وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية

انخفضت أسهم Google بنسبة 8.5% اليوم، حيث أثر الانخفاض الأخير في أسهم البحث على إمبراطورية GOOG. كان اتجاه أسهم محركات البحث المزعجة انعكاسًا لأسهم التكنولوجيا الأخيرة التي لم تلبي توقعات وول ستريت، والتي قد تكون متضخمة بعض الشيء.

* سجلت Google أكبر خسارة لها في يوم واحد يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى 399.46 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي خسارة يوم واحد قدرها 36.98 دولارًا أمريكيًا.

* خلال الأسبوع الماضي، تعرضت شركة Yahoo أيضًا لخسائر، حيث انخفضت من أكثر من 40 دولارًا للسهم الواحد إلى 33.74 دولارًا يوم الجمعة.

* أظهرت InterActiveCorp، الشركة الأم لـ Ask Jeeves، انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع من الوصول إلى ما يقرب من 30 دولارًا للسهم الواحد، وانخفض الآن إلى 28.60 دولارًا.

* Appleوانخفض أيضًا متجر iTunes للبحث عن تنزيل الموسيقى من 85 دولارًا للسهم يوم الاثنين إلى 76.09 دولارًا للسهم يوم الجمعة.

* بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة Microsoft، من خلال قسمي MSN وMSN Search، انخفاضًا في القيمة بنحو دولار واحد خلال الأسبوع.

هل هذا انفجار فقاعة أم أن نمو محرك البحث بدأ في الثبات؟ من المؤكد أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن الإعلانات على شبكة البحث تتباطأ وأن Yahoo & Apple كانت الأرباح أقل قليلاً من المتوقع، ولكن بعد أسبوع محموم في عالم محركات البحث، أدت عوامل مختلفة إلى لمحة من الذعر في وول ستريت: الكائن الرئيسي الخصوصية.

أفيد هذا الأسبوع أن محامي إدارة بوش قد أصدروا طلبات إلى محركات البحث الرئيسية لتسليم معلومات الاستخدام في محاولة لبناء قضية للدفاع عن قانون حماية الأطفال على الإنترنت لعام 1998، والذي حظرته المحكمة العليا

وبينما امتثلت كل من AOL وMicrosoft وYahoo لأوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل لتسليم بيانات البحث، رفضت Google ذلك. إن شجاعة شركة جوجل في التصدي للعدوان السياسي لم تضع محرك البحث الخاص بها على أنه نصير الشعب فحسب، بل إنها أيضاً بثت الحياة في المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والتي ما كانت لتتحول إلى قصة لو وافقت شركة جوجل على ذلك.

بعد ظهور القصة، صدرت إعلانات رئيسية من قبل محركات البحث التي سلمت بيانات البحث الخاصة بها إلى وزارة العدل.

وأقرت شركة ياهو بتسليم بيانات البحث التي لم تتضمن أي معلومات شخصية. وقالت ماري أوساكو المتحدثة باسم ياهو: “في رأينا، هذه ليست مسألة خصوصية”. “لقد امتثلنا على أساس محدود ولم نقدم أي معلومات شخصية”.

أصدرت Microsoft بيانًا على مدونة Microsoft Search الخاصة بها حيث كتب كين موس، المدير العام لبحث MSN:

خلال الصيف، تم استدعاءنا من قبل وزارة العدل بخصوص دعوى قضائية. طلب أمر الاستدعاء أن ننتج بيانات من خدمة البحث الخاصة بنا. لقد عملنا بجد لتوسيع نطاق الطلب ليشمل شيئًا يتوافق مع هذا المبدأ. وقد تلقت الأطراف المعنية في القضية هذه البيانات، واتفقت الأطراف على أن تظل المعلومات الخاصة بهذه القضية سرية. وعلى وجه التحديد، قمنا بإنتاج عينة عشوائية من الصفحات من فهرسنا وبعض سجلات الاستعلامات المجمعة التي أدرجت الاستعلامات وعدد مرات حدوثها. على الاطلاق لم تشارك أي بيانات شخصية.

مع هذه البيانات يمكنك:

يمكن معرفة عدد مرات حدوث بعض مصطلحات الاستعلام.

لا يمكن البحث عن عنوان IP ومعرفة ما استفسروا عنه

لا يمكن البحث عن المستخدمين الذين استفسروا عن كل من “المصطلح أ” و”المصطلح ب”.

في MSN Search، لدينا إرشادات صارمة لحماية خصوصية بيانات عملائنا، وأعتقد أنك ستوافق على أن الخصوصية محمية بالكامل. لقد حاولنا تحقيق التوازن الصحيح في مسألة حساسة للغاية.

مجد لـ MSN وYahoo لتكثيف ومعالجة مخاوف المستخدمين. ومع ذلك، نظرًا لكون البحث عملاً تجاريًا بمليارات الدولارات، فإن Google تستفيد من تغطيتها الصحفية لعدم تسليم معلومات البيانات، على الرغم من تعرض Google لانتقادات من مجموعات المراقبة بسبب مسرع الويب والبحث الشخصي وأدوات تتبع المستخدم المحتملة الأخرى.

ومع ذلك، على المدى الطويل، سيتذكر المستخدم العادي أن Google هي التي دافعت عن مستخدمي محرك البحث الخاص بها. وقال لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة جوجل، لقناة ABC News: “تعتمد شركتنا على الحصول على ثقة مستخدمينا واستخدام تلك المعلومات لتحقيق هذه المنفعة”. “هذا دافع قوي للغاية بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بذلك. إذا بدأت في فرض كيفية تصميم المنتجات، فأعتقد أن هذا طريق سيئ حقًا يجب اتباعه. أعتقد أنه بدلاً من ذلك يجب أن يكون لدينا قوانين تحمي خصوصية البيانات، على سبيل المثال، من الطلبات الحكومية وأنواع الطلبات الأخرى.