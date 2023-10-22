ستساعدك المقالة التالية: تراجع أسهم Google بسبب تقرير معدل النمو

تراجع أسهم Google بسبب تقرير معدل النمو

انخفضت قيمة أسهم Google بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن ذهب جورج رييس، المدير المالي لشركة Google، في جولة نمو Google في وول ستريت والتي سلطت الضوء على أن Google تشهد نموًا أبطأ في إيرادات البحث وأنها ستحتاج إلى التركيز على طرق جديدة لتحقيق المزيد من النمو.

فيما يلي الأسعار التي أدت إلى خسارة ما يقرب من 15٪ من قيمة أسهم Google خلال الـ 48 ساعة الماضية:

* الشارع : “من الواضح أن معدلات النمو لدينا تتباطأ. يمكنك أن ترى أن كل ربع سنة. سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لتحقيق الدخل من الأعمال.”

* ميريل لينش : “في نهاية المطاف، سوف يتباطأ النمو. هل سيكون الأمر متسارعاً؟ قال: “أشك في ذلك”. “أنا لا أتحول إلى الهبوطي على الإطلاق. أعتقد أن لدينا الكثير من النمو في المستقبل. إنها مسألة ما هو المعدل.”

* CNBC: “لقد تم تحقيق مكاسب تسييل البحث إلى حد كبير. النمو يتباطأ وأصبح الآن عضويًا إلى حد كبير. سيتعين علينا إيجاد طرق أخرى لزيادة الإيرادات. سوف تسفر المنتجات الجديدة عن بعض المساهمات المفيدة. وأضاف رييس: “أنا لست متشائمًا بأي حال من الأحوال في هذه المرحلة”. “هناك الكثير من الفرص في المنتجات المحلية والمحمولة والعروض المختلفة.”

تأثير جورج رييس:

أصدرت Google منذ ذلك الحين بيانًا يوضح وجهة نظر السيد رييس. يبدو أن قيمتها قد ارتفعت قليلاً خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصدار هذا:

وكما ذكرنا سابقًا، ستظل تحسينات تحقيق الدخل عاملاً رئيسيًا في دفع نمو الإيرادات في المستقبل. ما زلنا نرى فرصًا كبيرة لتحسين تحقيق الدخل ونعتزم مواصلة تركيز جهودنا في هذا المجال.

علاوة على ذلك، كما ذكرنا في إيداعاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، انخفض معدل نمو إيراداتنا بشكل عام بمرور الوقت، ونتوقع أن يستمر ذلك نتيجة لصعوبة الحفاظ على معدلات النمو على أساس النسبة المئوية مع زيادة إيراداتنا إلى مستويات أعلى.

إذا كان نمو البحث يتباطأ قليلاً وكانت جهود تحقيق الدخل من Google في الأخبار والمحلية والتسوق تستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقده المحللون في الأصل، فأين يمكن لـ Google أن تحاول تنفيذ سحر AdWords الخاص بها؟

يشارك جريج ستيرلنج رأيه في هذا الشأن:

* الدفع بقوة أكبر في وسائل الإعلان الأخرى عبر الإنترنت (العرض، PPCall، وما إلى ذلك)

* محاولة ملاحقة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يمثل تحديًا ولكنه ليس مستحيلًا، لجميع الأسباب التي ناقشناها مطولًا

* عدم الاتصال بالإنترنت. هناك جيفرسون جراهام الكبير قطعة في USA Today اليوم حول جهود Google “غير المتصلة بالإنترنت” (وسائل الإعلام التقليدية).

من المؤسف أن تباطؤ النمو بالنسبة لشركة Google، سيجعل الحياة أكثر إثارة للاهتمام مما كانت عليه (تتساءل كيف يمكن أن تصبح أكثر “إثارة للاهتمام؟”) – حيث تتحمل Google المزيد من “المخاطرة” وتضطر الشركات الأخرى إلى الرد.