ترك جون ليجيري مجلس إدارة T-Mobile ، لينتهي لمدة سبع سنوات في الشركة

أعلن جون ليجيري العام الماضي أنه يخطط للاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile بمجرد اكتمال اندماج الشركة مع Sprint ، وقام بتسليم مهام الرئيس التنفيذي رسميًا إلى Mike Sievert في وقت سابق من هذا الشهر. خطط ليجير للبقاء في مجلس إدارة T-Mobile حتى 4 يونيو ، ولكن يبدو أن هذا الجدول الزمني قد اختصر.

في تسجيل 8K مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق اليوم ، أكدت T-Mobile أن John Legere يترك مجلس الإدارة "فعالاً على الفور لمتابعة خيارات أخرى". أوضحت الشركة أنه لم يستقيل مبكرًا بسبب أي خلاف ، وفي الواقع ، ترك ملاحظة لموظفي T-Mobile ينص على أنه "على الرغم من أنني سأغادر المجلس قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد المقرر ، فتأكد من أنني ما زلت المعجب رقم 1 في T-Mobile! "

على الرغم من أن T-Mobile اليوم ليست الشركة شديدة التنافس تمامًا كما كانت قبل بضع سنوات قصيرة ، وكان لدى العديد من الأعمال الدعائية في Legere أكثر من "مرحبا ، زملائي الأطفال" أكثر من أي شيء آخر ، لا يوجد إنكار أنه كان له تأثير كبير على صناعة الناقلات الأمريكية. لم يكشف ليجير بعد عما سيفعله بعد ذلك.