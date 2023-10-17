ستساعدك المقالة التالية: تستثمر Google الخضراء في السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة

استثمرت شركة جوجل مبلغًا لم يكشف عنه في شركتين أمريكيتين لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية القابلة للشحن. ويعد هذا الاستثمار جزءًا من مبادرة “RechargeIT” التي أطلقتها الشركة في عام 2007 للمساعدة في تسريع اعتماد وسائل النقل الكهربائية.

الشركتان المحظوظتان اللتان تحصلان على دعم Google هما ActaCell في أوستن، تكساس، وAptera Motors في كارلسباد، كاليفورنيا. تعمل شركة ActaCell حاليًا على تسويق تقنية بطاريات الليثيوم أيون التي تم تطويرها لأول مرة في جامعة تكساس في أوستن. يعد بتحسين عمر البطارية وبطاريات أقل تكلفة. وزيادة السلامة. تقوم Aptera ببناء مركبات فائقة الكفاءة تعتمد على تحسين الديناميكا الهوائية والمواد المركبة. حصل النموذج الأولي لشركة Aptera على مسافة 230 ميلاً لكل جالون من الغاز، وهم الآن يستخدمون التصميم لبناء نسختين إضافيتين: نموذج كهربائي بالكامل، ونموذج هجين مزود بالقابس.

إن الاستثمار في هاتين الشركتين هو أول استثمار تقوم به Google لمبادرة RechargeIT.

قال كارل صن، أحد مبادئ الاستثمارات في Google.org:

“تعمل كل من هاتين الشركتين المبتكرتين وفرقهما القادرة على تطوير التكنولوجيا التي تعتبر ضرورية لمساعدتنا على تحقيق رؤية RechargeIT لملايين المركبات الكهربائية على الطريق.”