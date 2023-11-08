ستساعدك المقالة التالية: تستحوذ Walmart على موجة Metaverse التي تتطلع إلى الوصول إلى الجماهير الأصغر سنًا

وول مارت تتخذ خطوتها الأولى في عالم التحول من خلال تجربتين، Walmart Land وWalmart’s Universe of Play، والتي تظهر لأول مرة على منصة الألعاب عبر الإنترنت، روبلوكس.

أنشأت عملاقة البيع بالتجزئة مساحات افتراضية تقدم محتوى تفاعليًا وترفيهًا حصريًا لعملائها. هذه طريقة جديدة وجدتها Walmart للوصول إلى المتسوقين، والتواصل بشكل خاص مع جمهورها الأصغر سنًا.

تقدم Walmart Land محتوى الجمال والأزياء والأناقة مباشرةً إلى مجتمع Roblox العالمي، مع أكثر من 52 مليون مستخدم يوميًا، وتظهر لأول مرة في ثلاث تجارب رائعة – Electric Island وHouse of Style وElectric Fest.

جزيرة الكهرباء مستوحاة من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم حيث يمكن للمستخدمين المشاركة في تحديات الرقص والمغامرة في كشك DJ. كما أن لديها تجربة Netflix التوافه مع Noah Schnapp من “Stranger Things”.

يتيح تطبيق House of Style، الذي يتميز بغرفة تبديل ملابس افتراضية وبار لمستحضرات التجميل، للمستخدمين المشاركة في عروض التقاط الحركة مع فنانين مثل Madison Beer وKane Brown وYUNGBLUD.

وفي الوقت نفسه، سيوفر عالم اللعب من Walmart سلسلة من الألعاب الافتراضية على Roblox، مما يجعل أفضل ما في Walmart ينبض بالحياة في عالم افتراضي، بما في ذلك: الألعاب الغامرة التي تقدم تجارب مع منتجات وشخصيات من الألعاب الشهيرة؛ المكافآت المرغوبة، حيث سيتمكن المستخدمون من جمع المكافآت وفقًا لأدائهم عبر الإنترنت؛ والمغامرات الافتراضية، حيث يمكن للمستخدمين السفر عبر عالم Walmart بشكل أسرع باستخدام الصور الرمزية الخاصة بهم.

“نحن نظهر بشكل كبير – من خلال إنشاء مجتمع ومحتوى وترفيه وألعاب من خلال إطلاق Walmart Land وWalmart Universe of Play، ونحن نعلم أن عملائنا يقضون الكثير من الوقت هناك. قال ويليام وايت، مدير التسويق في Walmart بالولايات المتحدة: “نحن نركز على خلق تجارب جديدة ومبتكرة تثير اهتمامهم، وهو أمر نقوم به بالفعل في المجتمعات التي يعيشون فيها، والآن في العوالم الافتراضية التي يلعبون فيها”. مع الأخبار الأخيرة حول رهان الشركة الجديد.

تتجه شركات أخرى أيضًا إلى metaverse من أجل الشهرة

اتخذت Walmart خطوة مهمة للغاية نحو تحويل Metaverse إلى قناة تجارية ذات شعبية متزايدة. في بحث تم إصداره بواسطة Accenture، وقد أظهر أن اهتمام المستهلكين بالتسوق في Metaverse قد يكون أكبر مما تعتقد.

وفقًا لجيل ستانديش، المدير الإداري الأول والرئيس العالمي لقسم البيع بالتجزئة في مجموعة Accenture: “لقد بدأ عصر التحول، وبالنسبة للشركات التي تتعامل مع المستهلكين، لا يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن الدخول إلى التحول، ولكن تحديد كيفية ذلك”.

ونتيجة لذلك، ستحتاج العلامات التجارية إلى إعادة تصور وتجربة ما يمكن أن تعنيه هذه التجارب التفاعلية الجديدة بالنسبة للمستهلكين. كما هو الحال مع العلامات التجارية الشهيرة الأخرى التي أطلقت بالفعل تجاربها أو عروضها الافتراضية على Roblox، مثل شيبوتل, النسر الامريكي, السلع الرياضية ديك و باكسون.

كما هو الحال مع العلامات التجارية والفنانين المشهورين الآخرين الذين تقدموا وأطلقوا بالفعل تجاربهم أو عروضهم الافتراضية على Metaverso، مثل شركة بوكا روزا وأنيتا.

ميتافيرس: هل يستحق كل هذا العناء؟

حتى مع هذه المبادرات العالمية، لا يزال Metaverse حقيقة بعيدة إلى حد ما بالنسبة لمعظم السكان. قد يكون هناك بعض المتبنين الأوائل، وخاصة عشاق التكنولوجيا والجيل Z، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه نحو القبول العام.

لقد رأينا، على سبيل المثال، Meta’s (ويعرف أيضًا باسم Facebook صاحب شركة خسر مارك زوكربيرج أكثر من نصف ثروته الشخصية هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشركة تستثمر في الميتافيرس، ولا يشتريه الناس تمامًا.

قال أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Google مؤخرًا إننا ما زلنا لا نعرف ما هو metaverse – وعمليات البحث تثبت ذلك: 60% من المشاركين في استطلاع أكسيوس ليسوا على دراية بفكرة metaverse.

لكننا بالتأكيد لا نستطيع تجاهل الاتجاه هنا: سواء في عالم التحول أم لا، يسعى المستهلكون (وخاصة الشباب) إلى مزيد من التفاعل والتفاعل واللعب.

ليس من قبيل الصدفة أن العلامات التجارية مثل Netflix وSpotify تراهن على الألعاب. Apple أطلقت هاتفها iPhone 14 على صفحة مقصودة تفاعلية. أن العديد من العلامات التجارية تختبر الاستراتيجيات عليها Twitch.

ومن المؤكد أن وول مارت بهذه المبادرة يفتح الباب أمام آلاف العلامات التجارية الأخرى التي لا تزال تخشى دخول هذا العالم الجديد.

كمسوقين، يجب علينا دائمًا أن نكون منفتحين لاختبار الوسائط الجديدة وأن نتبع منهج الاختبار والتعلم لهذه التجارب الجديدة. أعتقد أن جلب التفاعل واللعب (في metaverse أو أي شيء تريد اختباره) في استراتيجياتك يمكن أن يكون رهانًا جيدًا لجذب جمهور جديد بطريقة ملائمة وتفاعلية.