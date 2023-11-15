ستساعدك المقالة التالية: تسليط الضوء على المنتج: التحليل السحري وإشراك الجمهور

من الآن فصاعدًا، سنقدم لك، كل ثلاثة أشهر، ملخصًا حصريًا لما قمنا ببنائه في Mention، بالإضافة إلى معلومات أخرى جديرة بالملاحظة والتي ستجدها ذات قيمة.

في هذا الإصدار الأول من تسليط الضوء على المنتجات الربع سنوية، سنسلط الضوء على أهم إصدارات المنتجات والتحديثات التي حدثت في تطبيق Mention. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون لمشاركة بعض النصائح المفيدة التي من المؤكد أنك ستقدرها.

صفحة إنشاء التقرير الجديدة موجودة هنا

مرحبًا بك في صفحة إنشاء التقرير الجديدة، التي تتميز الآن بمعالج إنشاء تقرير سهل الاستخدام. لسنوات عديدة، قدمنا ​​مجموعة واسعة من أنواع التقارير، مما يتيح لك الاستفادة من قوة الاستماع الاجتماعي. مع الإنشاء الجديد، ستتمتع بتجربة سلسة في اختيار التقرير الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. ويقدم أ نظرة عامة واضحة على الخيارات المتاحة وتسمح لك بمعايرة تقريرك بسهولة باستخدام الإعدادات المسبقة المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر معاينة ملائمة للتقارير التي ربما لم يكن بإمكانك الوصول إليها، إما بسبب عدم وجود ضمان البرنامج الخاص بك أو القيود الموجودة في خطتك.

دعونا نستمع إلى رودريغو وهو يقدم الميزة:

هذه الميزة متاحة في خطط Pro وProPlus وCompany.

التركيز على مركز الأفكار

لقد ذكّرنا كل هذا الحديث عن التقرير بأداتنا القوية، مركز الرؤى، الذي يقدم تصورًا فوريًا للرؤى القيمة. مع مركز الرؤية، يمكنك ذلك يمكنك بسهولة إنشاء طرق عرض مخصصة لنقاط بيانات محددة مثل البلد والموضوع ومدى الوصول والمزيد، دون الحاجة إلى إنشاء تقرير كامل. هل ترغب في مقارنة معنويات Netflix، Amazon Prime وDisney+ في الربع الأخير؟ إذا قمت بإعداد التنبيهات ذات الصلة، فإن مركز الإحصاءات يمكّنك من القيام بذلك. أطلق العنان لقوة الرؤى الفورية وابق في الطليعة في المشهد الديناميكي اليوم.

انقر على العرض التوضيحي التفاعلي وجربه بنفسك:

هذه الميزة متاحة في خطط Pro وProPlus وCompany.

تم تحديث الرد

ضمن مجموعتنا من ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، تعرف على Respond. إنه صندوق بريد وارد موحد لوسائل التواصل الاجتماعي يعمل على تبسيط التفاعلات من خلال دمج الرسائل المباشرة من المتصلين بك Facebook و Twitter حسابات. لا مزيد من التبديل بين علامات التبويب أو فقدان مسار المحادثات – تعمل ميزة Respond على الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

تحديث مثير للاهتمام لمستخدمي الرد! لديك الآن ما يصل إلى 7 أيام للرد عليها Facebook رسائل مباشرة (24 ساعة سابقًا)، توفر المزيد من المرونة للتفاعل مع جمهورك. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مفاجأة في المتجر… Instagram سيتم دمج الرسائل المباشرة قريبًا في Respond. ترقبوا هذه الإضافة القادمة!

هذه الميزة متاحة في خطط Pro وProPlus وCompany.

نصيحة الإشارة: وضع علامة تلقائية في الخلاصة

هل تعلم أنه يمكنك وضع علامة تلقائية على الإشارات في خلاصتك؟ على سبيل المثال: لديك تنبيه بشأن إحدى الشركات المصنعة للسيارات، وترغب في وضع علامة تلقائية على كل ما يتعلق بسياراتهم الجديدة. داخل تنبيهك، توجه إلى “إعدادات العلامة” وقم بإنشاء أو تعديل علامة موجودة. اختر إعدادات العلامات التلقائية الخاصة بك، فقط عن طريق كتابة “نموذج جديد” وهذا كل شيء، يمكنك الضغط على زر “حفظ”.

تساعدك العلامات على تقسيم الإشارات المجمعة إلى شرائح، بناءً على الكلمات الرئيسية الأخرى المستخدمة فيها. مفيد بشكل لا يصدق عندما تتعامل مع آلاف الإشارات أسبوعيًا.