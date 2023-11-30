ستساعدك المقالة التالية: تصميم عيد الميلاد

هناك تقاليد لا حصر لها لعيد الميلاد تجعل هذه المرة فريدة من نوعها. البنياتا، واللكمة، والحلوى، والدونات، والألعاب النارية، والهدايا… وبالحديث عن الهدايا، هناك هدية، بتصميم وبضع كلمات، مثالية لتقديمها لأي عمر وفي أي وقت: البطاقة.

الأصل

صورة لبطاقة عيد الميلاد الأولى

في عام 1843، صمم جون هورسلي كالكوت، وهو أكاديمي بريطاني، أول بطاقة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بناء على طلب – وبرعاية – من صديقه السير هنري كول – الذي كان بدوره أول مدير لمتحف فيكتوريا وألبرت. يقترح فكرة إنشاء دعوة مصممة خصيصًا لإرسالها إلى أصدقائك ومعارفك في عيد الميلاد. كان النجاح كبيرًا لدرجة أنه تم طباعة 1000 نسخة وعرضها للبيع في لندن.

كانت المادة من الورق المقوى الصلب، وكانت قياساتها 5 1/8 × 3 ¼ بوصة ولونها بني داكن. عكست البطاقة روح عيد الميلاد من خلال إظهار صورة عائلية وكان الشعار “إطعام الجياع” و”إكساء العراة”.

بعد هذه البطاقة، استمر تطوير المزيد منها، ليس فقط في إنجلترا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك لجلب للعالم القليل من السعادة المطبوعة: تم إضفاء الطابع المؤسسي على بطاقات عيد الميلاد “الرسمية” من قبل الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا، ولهذا السبب لا يزال الملوك يرسلون أفراد العائلة الصور كبطاقة بريدية في هذا الوقت؛ في عام 1953، قدم الرئيس أيزنهاور أول بطاقة رسمية من البيت الأبيض، بينما تكثفت الروح الوطنية خلال الحربين العالميتين، أكثر من عيد الميلاد… على أي حال، كان التصميم حاضرًا دائمًا في عيد الميلاد.

مبروك على الورق – والرقمي أيضًا –

بطاقة عيد الميلاد. تصميم بواسطة اكسيوما سيرو.

لقد تطورت الموضوعات والمواد باستمرار: الجنيات والبونسيتة والشخصيات الشهيرة أو الكرتونية بالإضافة إلى الصور الدينية أو الفكاهية موجودة على البطاقة. لا يزال الشكل الحرفي صالحًا، لكن القطاع التجاري لبعض مجموعات الطباعة اكتسب أيضًا قوة ويكرسون جهودهم بالكامل لصناعة الدعوة (على سبيل المثال: الطباعة). السمة المميزة). لقد وجدت الطباعة طرقًا أصلية للتعبير عن التحية من خلال تقنيات الطباعة المعقدة.

يمكننا حاليًا أيضًا إرسال واستقبال البطاقات البريدية عبر البريد الإلكتروني أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لأنها وسائل إلكترونية، ولكن أيضًا بسبب ميزة فورييتها جنبًا إلى جنب مع التقنيات الرقمية وتقنيات الويب (مثل HTML أو Flash) التي تجعل من عيد الميلاد لا “يقول” فحسب، بل يعبر أيضًا بـ “الحركة واللون” عن أطيب تمنياتنا.

اكسيوم زيرو. الأفكار التي تبيع.

مصدر هذا المقال:

* مجلة فيكتوريانا (على الانترنت). تم الاسترجاع في 15 ديسمبر 2010 من http://www.victoriana.com/christmas/card1st-99.htm

* أجمل ليلة في الدنيا؛ جارا أزوكار، أوسكار؛ افتتاحية أندريس بيلو؛ الفلفل الحار؛ 1970، 167 ص. العلل.