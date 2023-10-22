ستساعدك المقالة التالية: تصميم وميزات Google AdSense الجديدة

تصميم وميزات Google AdSense الجديدة

من مدونة ادسنس: يمكنك الآن الوصول إلى جميع منتجات AdSense من علامة التبويب “إعداد AdSense” داخل حسابك – قم بتحرير لوحات الألوان الخاصة بك، والحصول على مقتطفات من الشفرة، والوصول إلى قنواتك، والمزيد. ومع إضافة المزيد من المنتجات والميزات، ستتشارك جميعها في أسلوب متسق لتسهيل استخدام AdSense. على سبيل المثال، جرّب أداة اختيار الألوان الجديدة في AdSense للمحتوى لاختيار لوحات ألوان جديدة وتخصيصها بسرعة. استكشف معالج وحدة الارتباط مع ميزة المعاينة المباشرة الجديدة والتفسيرات الموسعة لهذا الخيار الإعلاني الفريد. هذه ليست سوى بعض الميزات العديدة التي نخطط لتقديمها، لذا ترقب الخيارات الجديدة قريبًا.

تعمل علامة التبويب AdSense الجديدة على تسهيل بدء استخدام AdSense – حيث يتم تقسيم إعداد شفرة AdSense إلى خطوات منطقية ويكون التخطيط العام أقل فوضى. بشكل عام، التغييرات طفيفة، ولكنها تساعد في تحسين تجربة المستخدم. تعد ميزة المعاينة المباشرة مفيدة للحصول على فكرة عن كيفية ظهور كتلة AdSense.

تتم إضافة ميزات إعداد التقارير الجديدة:

نقدم الآن تقارير أكثر تفصيلاً حول نوع استهداف الإعلانات الذي تعرضه على صفحاتك. تعرف على عدد الزيارات التي تشاهدها إعلانات التكلفة لكل ألف ظهور التي تستهدف الموقع ومقدار الزيارات التي تشاهد إعلانات تكلفة النقرة التي تستهدف المحتوى. لعرض تقارير منفصلة للاستهداف السياقي واستهداف الموقع، تفضل بزيارة صفحة التقارير المتقدمة. ومن هناك، اختر AdSense للمحتوى باعتباره المنتج، وحدد عرض البيانات حسب الوحدة الإعلانية الفردية، ثم انقر فوق مربع الاختيار الذي تم وضع علامة عليه عرض البيانات حسب نوع الاستهداف – سياقي أو موقع. ثم قم بإنشاء تقرير كالمعتاد.

يتم أيضًا إضافة تقارير الإحالات.

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يقوم مايكل نجوين بالتدوين بانتظام على الأنماط الاجتماعية وهو خبير في تحسين محركات البحث لـ شركة كبار المسئولين الاقتصاديين، شركة تحسين محركات البحث كاملة الخدمات.