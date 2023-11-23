ستساعدك المقالة التالية: تصنيفات البريد الإلكتروني: هل يمكن لتسويق البريد الإلكتروني الخاص بك تعزيز مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

يدور التسويق عبر البريد الإلكتروني حول بناء علاقات مع عملائك واحتكار العملاء المحتملين بواحدة من أكثر الطرق منخفضة التكلفة والفعالة.

البريد الإلكتروني هو الأصل التسويقي الذي يوفر لك أداة لإنشاء رحلة مشتري مترابطة، بدءًا من الانطباع الأول وحتى الخروج. إنها فرصتك للتحدث إلى عملائك مباشرة وتخصيص تجربتهم لتحقيق نجاح عائد الاستثمار.

والسؤال هو، هل يمكن أن يكون أيضًا مفتاح نجاح تصنيفك؟ الأزواج الذين لديهم الكلمات الرئيسية الصحيحة، وتحسين الهاتف المحمول والمحتوى القابل للمشاركة، قد يكون محتوى البريد الإلكتروني الخاص بك هو مصدر ازدهار تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

لماذا لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني ذا أهمية كبيرة؟

فلماذا لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني مهمًا جدًا لنجاح الإستراتيجية؟ باعتبارها واحدة من أقدم أدوات التسويق في الكتاب، يعد هذا النوع من التواصل التحادثي أمرًا حيويًا إذا كنت تريد رؤية ارتفاع مبيعاتك وتصنيفات تحسين محركات البحث (SEO).

كما ترون هنا، يواصل قادة الأعمال تصنيف التسويق عبر البريد الإلكتروني بدرجة عالية في ظل المناخ الرقمي الجديد، حيث أشار 23% منهم إلى أنه يجذب المزيد من العملاء المحتملين بينما يرى 19% آخرون أنه يحسن مبيعاتهم وتحويلاتهم.

ومع ذلك، فإن الأهمية الحقيقية للتسويق عبر البريد الإلكتروني ونجاحه المشهور على نطاق واسع يأتي من قدرته على خلق تجربة محادثة لا مثيل لها. إن امتلاك القدرة على التخصيص للالتزام برحلة الشراء الشخصية لكل مستخدم يجعل أسلوب المحادثة هذا بمثابة استراتيجية رائعة لإعادة الاستهداف والاحتفاظ.

سبب آخر لاستمرار أهمية البريد الإلكتروني هو حقيقة أنه بعد كل هذه السنوات، والتطور التكنولوجي، وحفنة من الأجيال، لا يزال الناس يتحققون من بريدهم الإلكتروني. في الواقع، هناك ضخمة 4 مليارات مستخدم للبريد الإلكتروني يوميًامما يجعلها واحدة من أفضل الطرق لجذب انتباه العملاء.

فوائد الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني لتحسين محركات البحث

دعونا نلقي نظرة فاحصة على فوائد التسويق عبر البريد الإلكتروني بينما نتعمق في السبب وراء عدم قيام هذه الإستراتيجية التقليدية بتعزيز تحويلاتك فحسب، بل تصنيفاتك أيضًا.

إنها استراتيجية منخفضة التكلفة ولكنها فعالة لعائد الاستثمار

اعتبر تقرير حديث صادر عن Marketing Week أن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أحد أفضل استراتيجيات عائد الاستثمار التي يمكن أن يستثمر فيها قائد الأعمال. 29 مليار جنيه استرليني في مبيعات التجزئة سنويًا، ليس من المستغرب أن تستخدم شركات التجارة الإلكترونية بعد الوباء هذه التقنية لصالحها.

تقريبًا، يبلغ عائد الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني 40 دولارًا لكل دولار يتم إنفاقه، مما يجعله واحدًا من أكثر الطرق منخفضة التكلفة والفعالة التي يمكنك اتباعها في حملتك التالية.

على عكس الأشكال الأخرى من استراتيجيات الإعلان وإشراك المستهلكين، لا توجد تكاليف عامة كبيرة للوحات الإعلانية أو التلفزيون أو الإعلانات المطبوعة. يستطيع المسوقون الأذكياء استهداف عملائهم مباشرة بأسعار أقل بكثير.

يحتل التسويق عبر البريد الإلكتروني مرتبة أعلى من عائد استثمار محركات البحث (SEO) وتحسين الأجهزة المحمولة، ويستفيد من الشراء الاندفاعي الحديث ويمكنه إرسال العميل من صندوق البريد الوارد الخاص به إلى صفحة الدفع من خلال رابط واحد منخفض التكلفة للحث على اتخاذ إجراء.

فهو يساعد على إعادة توجيه الاستراتيجيات

يمكن أن يساعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا في إستراتيجيات إعادة الاستهداف والاحتفاظ، والتي بدورها يمكن أن تعزز التفاعل ونجاح تحسين محركات البحث لموقعك.

مع القدرة على إنشاء تجزئة قائمة البريد الإلكترونييمكن للعلامات التجارية الحصول على معلومات مهمة من مجموعتها السكانية الواسعة وإنشاء استجابات مستهدفة في المقابل، واستهداف مجالات معينة من المنتجات وفرص الخصم والاستفادة من قيم جمهورها وإشباعها للترويج.

أظهرت الدراسات أنه نتيجة لذلك، تعمل استراتيجيات إعادة الاستهداف المعتمدة على البريد الإلكتروني على تعزيز نسبة النقر إلى الظهور والمشاركة في الموقع، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تحسين محركات البحث في الموقع لتحقيق النجاح في التصنيف.

من السهل تتبعه وتعديله لتحقيق نجاح تحسين محركات البحث

إحدى الفوائد التي يتم التغاضي عنها للتسويق عبر البريد الإلكتروني هي القدرة على اختبار الحملات وتتبعها من أجل استهداف جمهورك بشكل أكثر فعالية.

ستسمح لك معظم منصات التسويق المعتمدة على البريد الإلكتروني بتتبع معدلات النقر إلى الظهور المفتوحة لديك ومراجعة ما يحظى بالاهتمام بالضبط، وبالطبع ما لا يحظى بالاهتمام.

هناك العديد من عناصر التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكنك اختبارها، بدءًا من سطور الموضوع وحتى التخصيص وروابط الحث على اتخاذ إجراء.

كما ترون هنا، 70% من المسوقين الأذكياء اختبر سطور موضوعاتهم بشكل روتيني، وأكثر من نصفهم يتتبعون تفاعل العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشكل منتظم.

هل يمكن أن يكون الحل لتحسين SEO الخاص بك؟

يحدد تحسين محرك البحث، والمعروف أيضًا باسم SEO، مدى تصنيفك على محركات البحث الشهيرة مثل Google. كلما كان تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك أفضل، كلما ظهرت في مرتبة أعلى عندما يكتب الأشخاص مصطلحات بحث تتعلق بموقعك.

يمكن أن يكون إتقان تحسين محركات البحث داخل الموقع وخارجه أمرًا صعبًا، ولكن نجاح التصنيف الحقيقي يأتي من العديد من استراتيجيات التسويق، بدلاً من مجرد تحسين الموقع نفسه.

على الرغم من أنه قد يبدو كما لو أنه لا يوجد ارتباط بين التسويق عبر البريد الإلكتروني ودرجة تصنيف تحسين محركات البحث (SEO)، إلا أن التكتيكات المعتمدة على البريد الإلكتروني تعمل بهدوء في الزاوية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Colorado SEO Pros، كريس رودجرز، أن التسويق عبر البريد الإلكتروني يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في تحسين محركات البحث من خلال تشجيع المشاركات الاجتماعية والروابط الخلفية لموقعك.

“الارتباط الكبير بين تحسين محركات البحث والبريد الإلكتروني هو القدرة على الترويج لمحتوى تحسين محركات البحث المستهدف، وتحسين عوامل تحسين محركات البحث خارج الصفحة، وزيادة عدد الزيارات المؤهلة التي تؤدي إلى إشارات تفاعل أفضل لـ Google ومحركات البحث الأخرى.”

إن استخدام منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك لمعززات تحسين محركات البحث (SEO) خارج الصفحة مثل إنشاء محتوى ثقيل لتحسين محركات البحث وتنسيقات البريد الإلكتروني القابلة للمشاركة وروابط الحث على اتخاذ إجراء للصفحات التي تحتاج إلى حركة مرور مؤهلة سيؤدي إلى ارتفاع تصنيفاتك بأقل جهد.

كيفية صقل مهاراتك في التسويق عبر البريد الإلكتروني لتحسين محركات البحث

إذا كنت تتطلع إلى تخصيص محتوى البريد الإلكتروني الخاص بك لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث، فلا داعي لمزيد من البحث. لقد قمنا بجمع التحسينات الأكثر فعالية المستندة إلى تحسين محركات البحث (SEO) للمساعدة في صقل مهاراتك في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى الخاص بك

لكي تصبح محترفًا في التسويق عبر البريد الإلكتروني، فقد حان الوقت لتصبح شخصيًا. لن يساهم المحتوى عالي الجودة في نجاح حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك فحسب، بل إن تخصيص الرسالة سيجعل المستهلكين أكثر عرضة للتوجه إلى موقع الويب الخاص بك وتحسين محركات البحث على الموقع.

كما ترون أعلاه، يُصنف الخبراء الرسائل الشخصية على أنها أكثر أنواع البريد الإلكتروني فعالية.

لذلك، حان الوقت لبدء التقسيم. الحيلة هنا هي التعرف على جمهورك. ابدأ في إجراء عمليات تدقيق لعملائك باستخدام منصات تحليلية مثل فينتيزا، للمساعدة في اكتشافك لما تتفاعل معه التركيبة السكانية لديك، والأهم من ذلك، ما لا يتفاعل معه.

ابدأ بتتبع موقعك واستفيد من مهارات الاستماع الاجتماعي لديك. بمجرد أن تكون لديك معرفة قوية بقيم جمهورك وإشباعه، ستتمكن من إنشاء تجارب مخصصة من شأنها تضخيم مشاركتك في الموقع.

إعطاء الأولوية لتحسين المحمول

هل تعلم أن مستخدمي الهاتف المحمول هم 3 مرات أكثر احتمالا للتحقق من بريدهم الإلكتروني يوميًا مقارنة بمستهلكي سطح المكتب؟

لكي تحقق حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني نجاحًا حقيقيًا، يجب عليك تحسين المحتوى الخاص بك لمستخدمي الهواتف الذكية. حاليا، انتهى 1 من كل 5 حملات بريد إلكتروني لم يتم تحسينها للمستهلكين المحمول. في غضون ثلاث ثوانٍ فقط من فتح بريدك الإلكتروني، سيرتد مستهلكو الأجهزة المحمولة إذا تم إعاقة تجربتهم.

والأسوأ من ذلك هو أن الحملات غير المحسنة قد ينتهي بها الأمر في مجلد البريد غير الهام، ولن يتمكن أحد من العثور عليك هناك.

بدلاً من ذلك، لماذا لا تبدأ في تحسين المحتوى الخاص بك لعملائك الذين يستخدمون هواتفهم الذكية. ابدأ بالتركيز على استجابة تجربة المستخدم، والمحتوى المتناسب بشكل متساوٍ، وامتنع عن استخدام التصميم الطبيعي، من أجل تفضيل تصميم الهاتف الذكي.

اجعلها قابلة للمشاركة

قد لا يرتبط التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل مباشر بمكاسب تحسين محركات البحث، ولكن من المؤكد أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بذلك. يعد إنشاء قالب محتوى البريد الإلكتروني الذي يمكن مشاركته بسهولة عبر الأنظمة الأساسية الاجتماعية طريقة رائعة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة حركة البحث.

سيؤدي تضمين الأزرار الاجتماعية والروابط القابلة للمشاركة ضمن رسائل البريد الإلكتروني الترويجية إلى تحسين أرقام البحث الخاصة بك وزيادة حركة المرور إلى موقعك من منصات التواصل الاجتماعي المشاركة على نطاق واسع.

كما ترون في المثال أعلاه، فإن توفير روابط قابلة للمشاركة يمكن أن تزيد من مدى وصول ترويجك إلى تعزيز تلك الروابط الخلفية عبر الشبكات وتحسين محركات البحث خارج الصفحة.

في الواقع، ادعى Hootsuite أن محتوى العلامة التجارية الذي تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم تنفيذه بشكل عضوي أفضل بنسبة 12% في نتائج ترتيب البحثمما يثبت أن الرؤية عبر الأنظمة الأساسية تعد عنصرًا حيويًا يجب التركيز عليه عند إنشاء حملات البريد الإلكتروني.

التركيز على تلك الكلمات الرئيسية

تعتمد أسس نجاح تحسين محركات البحث (SEO) على الكلمات الرئيسية التي تستخدمها في المحتوى الخاص بك. لا يختلف هذا بالنسبة للحملات المستندة إلى البريد الإلكتروني، ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان أحد أصول تحسين محركات البحث الرائعة خارج الصفحة.

إتقان الخاص بك كتابة تحسين محركات البحث سيساعد البريد الإلكتروني في الوصول إلى المحتوى الخاص بك عند مشاركته والبحث عنه، وقد يساعد أيضًا في تدقيق تحسين محركات البحث لموقعك.

يمكنك جمع قدر كبير من المعلومات من خلال اختبار البريد الإلكتروني. تعد رسائل البريد الإلكتروني استخدامًا رائعًا لاختبار الكلمات الرئيسية حيث يمكنك تتبع تفاعلها. ومن هذه المعلومات، سيقوم المسوقون الأذكياء بتحسين الكلمات الرئيسية بناءً على الإشارات التي يتلقونها من محتوى البريد الإلكتروني الجذاب للغاية.

ومن خلال إجراء هندسة عكسية لهذه الكلمات الرئيسية، قد تكتشف مصطلحات وعبارات جديدة يمكن أن تساعد في عامل التصنيف الخاص بك عند تضمينها في المحتوى الموجود على الموقع، وذلك ببساطة باستخدام هذه التقنية منخفضة التكلفة.