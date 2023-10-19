ستساعدك المقالة التالية: تصنيفات جوجل تتأثر بالاستضافة ومسجل النطاق والموقع الجغرافي

أحد المخاوف الرئيسية حول مجتمع ناشري الويب هو أنه إذا قمت باستضافة عدد كبير جدًا من المواقع على نفس حساب أو خادم الاستضافة المشترك، فقد تعاقبك Google على استضافة عدد كبير جدًا من المواقع ذات الصلة؛ ما إذا كنت تشارك الروابط معهم ذهابًا وإيابًا أم لا. الاستضافة ليست المتغير الوحيد الذي قد تنظر إليه Google عند تحديد مدى صلة البحث بموقع ما، إليك نظرة عليه الاستضافة, معلومات مسجل المجال و الموقع الجغرافي.

عدد كبير جدًا من المواقع على نفس الخادم

في الأساس، إذا كنت تستضيف عدة مواقع بنفس خدمة الاستضافة، فهذا تكتيك طبيعي جدًا تستخدمه العديد من الشركات. لن تقوم Google بمعاقبتك لأن لديك أكثر من موقع واحد على خادم مشترك.

ومع ذلك، هناك مدرسة فكرية تقول أن الربط بين المواقع، مثل 100 موقع أو نحو ذلك، على خادم واحد أو IP واحد يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات أقل في Google؛ لأن القيام بذلك هو في الأساس مزرعة روابط، ومن المرجح أن تقوم Google بتعريف شبكتك كمزرعة روابط قبل أن تقوم بمشاركة حساب استضافة.

لقد تذكرت قديما موضوع ديجيتال بوينت الليلة الماضية والذي يوضح هذا قليلا. كان منشئ الموضوع يشعر بالقلق من أن شركة الاستضافة الخاصة به تستضيف عددًا كبيرًا جدًا من المواقع، وهذا من شأنه أن يؤثر على نظام تصنيف الصفحات في Google وتصنيفه:

سؤال : لقد اكتشفت للتو أن الخادم الذي يستضيف موقع الويب الخاص بي يتعامل مع 826 موقعًا مختلفًا… فقط أتساءل عما إذا كانت هناك علاقة بين #النطاق من عنوان IP واحد ورتبة الصفحة لموقع الويب الخاص بي؟

إذا كنت تستخدم مضيفًا مشتركًا، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك مئات المواقع على نفس عنوان IP. وهذا ليس له أي تأثير على تصنيف الصفحات الخاص بك. ومع ذلك، ما قرأته يتعلق بالارتباطات الواردة التي تستفيد من نطاقات IP المختلفة. من الشائع الاعتقاد بأن Google تفضل الروابط من نطاقات IP مختلفة، خاصة من عناوين IP المختلفة من الفئة c.

إلى جانب القلق بشأن عدد أو جودة المواقع المستضافة على نفس حساب الخادم، يجب على مشرفي المواقع أيضًا مراقبة معلومات مسجل النطاق والارتباط الجغرافي.

حجب معلومات مسجل المجال

باستخدام الخدمات التي تحظر معلومات ملكية النطاق عند تسجيل النطاقات، قد يعرّف الشخص نفسه على أنه مرسلي بريد عشوائي محتمل لـ Google.

علاوة على ذلك، فإن وجود عنوانك في صفحة “نبذة عنا” الخاصة بك وإدراجه في المواقع الأخرى يساعد في ترسيخ موقعك ككيان تجاري خالص وسيؤدي إلى تحقيق نتائج محلية. ولكن إذا كنت مختبئًا، وتحاول بوضوح الاختباء من خلال تقديم رسالة حظر، فلن يؤدي ذلك إلا إلى إثارة الشكوك.

مات كاتس قال في PubCon أن Google تنظر في حظر معلومات النطاق عند تحديد موقع البريد العشوائي.

…عندما تحققت من معلومات whois، كانت جميعها تحتوي على “خدمة حماية خصوصية whois”. هذا غير عادي نسبيا.

إن وجود الكثير من المواقع لا يعد أمرًا سيئًا تلقائيًا، كما أن وجود مواقع PPC ليس أمرًا سيئًا تلقائيًا، كما أن تشغيل خصوصية whois ليس أمرًا سيئًا تلقائيًا، ولكن بمجرد حصولك على العديد من هذه العوامل معًا، فغالبًا ما تتحدث عن نوع مختلف جدًا من مشرفي المواقع عن الشخص الذي لديه موقع واحد فقط أو نحو ذلك.

إذا كنت تريد محاولة إخفاء معلومات المسجل الخاصة بك، فكن متخفيًا بشأن ذلك، وقم بتسجيل النطاق باسم أطفالك، أو جدتك، أو كلبك.

لدي صديق قام بالتسجيل في العديد من النطاقات وخدمات نادي أقراص DVD لدرجة أن الكلب يحصل على عروض بطاقة الائتمان عبر البريد… الآن هذا أحد الأغبياء الذكيين.

الموقع الجغرافي وتأثير جوجل

عندما تقوم بتسجيل نطاقك أو إرسال موقعك إلى Googe News، فإنك تسمح لـ Google ومحركات البحث الأخرى بمعرفة موقعك الجغرافي. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للتسويق المحلي والبحث العالمي، ولكنه ضار جدًا إذا كان موقعك يقع في الخارج، ولكنه يستهدف جمهورًا أمريكيًا أو أوروبيًا.

سوشوبه ميتال، أحد أصدقائي الأوائل في المدونات، لديه شبكة أخبار تكنولوجية مشهورة تسمى TechWhack، والتي كانت موجودة منذ فترة طويلة مثل مجلة محرك البحث.

منذ عام تقريبًا، لاحظ انخفاض تصنيفاته وحركة المرور الخاصة به من Google في الولايات المتحدة، ونموه في الهند، حيث يوجد موقعه. المشكلة هي أن الموقع يستهدف الجمهور الدولي وليس الجمهور الهندي. تسرد أخبار Google أيضًا موقعه على أنه يقع في الهند، الأمر الذي في رأيي يضر بالنقرات المحلية في الولايات المتحدة في أخبار Google، ويؤدي إلى خفض التصنيف في نتائج الويب المستندة إلى Google في الولايات المتحدة.

إذا لم تكن مقيمًا في الولايات المتحدة، وتريد التأكد من أن موقعك مرتبط بالولايات المتحدة لأغراض حركة المرور المرتفعة، فقد ترغب في النظر في خدمات إعادة توجيه البريد.