ستساعدك المقالة التالية: تضيف أخبار Google الأقسام الأكثر شيوعًا والموصى بها

تضيف أخبار Google الأقسام الأكثر شيوعًا والموصى بها

أخبار جوجل أضافت قسمين جديدين إلى خدمة مشاركة الأخبار والقراءة، أحدهما متاح فقط لمستخدمي Google الذين يستخدمون وظيفة البحث المخصصة الخاصة بهم. القسمان الجديدان هما الأكثر شعبية والموصى بها.

فيليب ليسن جوجل بلوسكوبيد يكتب “كيف تعمل الميزة الأكثر شعبية؟ على عكس الصفحة الرئيسية لأخبار Google، التي تعرض أهم الأخبار التي ينشرها المحررون على مواقع إخبارية مختلفة، ستسمح لك هذه الفئة الجديدة برؤية ما هو أكثر شيوعًا لدى قراء أخبار Google. بطريقة معينة، إنه Digg لأخبار Google“.

بالنسبة لقراء أخبار Google الذين قاموا بتنشيط بحث Google المخصص، تختبر أخبار Google أيضًا قسمًا موصى به والذي يقترح قصصًا إخبارية استنادًا إلى سجل بحث المستخدم والقصص التي قرأها المستخدم. تشرح Google كيفية عمل القسم الموصى به:

يمكن لأخبار Google اقتراح قصص إخبارية مخصصة لك فقط. إذا قمت بتمكين البحث المخصص، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك للحصول على الأخبار الموصى بها بناءً على اختياراتك الإخبارية السابقة. يتم تمييز هذه الأخبار أسفل أهم الأخبار مباشرةً على صفحة الأخبار الخاصة بك، في قسم محدد بشكل واضح. يمكنك أيضًا الحصول على صفحة كاملة من القصص الموصى بها من خلال النقر على القسم.

وإليك كيفية العمل: من خلال تسجيل الدخول إلى الأخبار المخصصة والحفاظ على تمكين البحث المخصص، فإنك تسمح لـ Google بتتبع اختياراتك الإخبارية وحفظها. بعد ذلك، يمكن لأخبار Google أن توصي تلقائيًا بالقصص ذات الصلة لك فقط باستخدام الخوارزميات الذكية التي تحلل اختياراتك. تقوم الخوارزميات بمقارنة أذواقك مع الأذواق الإجمالية للمجموعات الأخرى من مستخدمي أخبار Google المماثلين. ببساطة، نوصيك بالقصص الإخبارية التي قرأها العديد من المستخدمين الآخرين الذين قرأوا أيضًا قصصًا مشابهة مثلك في الماضي.

كلما زاد استخدامك لأخبار Google أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك في Google، أصبحت توصياتك أفضل بمرور الوقت. Note أنه لا يمكننا تقديم الأخبار الموصى بها لك إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك أو إذا قمت بإيقاف تشغيل مكون البحث المخصص في أخبار Google المخصصة.