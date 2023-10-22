ستساعدك المقالة التالية: تضيف إجابات Yahoo المستخدم إلى بريد المستخدم والرسائل الفورية وميزات أخرى

أضافت Yahoo Answers قدرًا كبيرًا من الميزات والترقيات إلى خدمتهم يوم الجمعة. وهنا المتهدمة من مدونة فريق إجابات ياهو:

مدقق املائي

توجد الآن أداة المدقق الإملائي في صفحة الإجابة على الأسئلة، وصفحة الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، ومناطق التعليق. الآن يمكنك التأكد من أن كتابتك الإملائية لا تشوبها شائبة، حتى عندما لا تكون في مزاج يسمح لك بقراءة كل ما كتبته! هناك مدقق إملائي لصفحة “طرح سؤال” قيد العمل.

Note: لن ترى هذه الوظيفة إلا مع المتصفحات التالية: Internet Explorer 6.x وFirefox 1.5.x.

البريد الإلكتروني من مستخدم إلى مستخدم والرسائل الفورية

يمكنك الآن إرسال البريد الإلكتروني والرسائل الفورية إلى المشاركين الآخرين. لقد وجد العديد منكم اتصالات مع أشخاص آخرين على Yahoo! الإجابات، وأردنا أن نوفر لك طريقة للاتصال بهم دون الحاجة إلى نشر معلوماتك الشخصية في الأسئلة والأجوبة (وهو ما يعد في الواقع انتهاكًا لإرشادات مجتمعنا).

إذا قمت بالنقر فوق “رد” في رسالة بريد إلكتروني، فستنتقل رسالتك إلى عنوان لا يعمل. إذا لم يكن لدى شخص ما اتصالات بريد إلكتروني ممكّنة، فلن تتمكن من إرسال أي رسائل. سيتم رؤية معرف رسالتك الفورية بشكل عام على صفحة ملف التعريف الخاص بك إذا قمت بتمكين اتصالات المراسلة الفورية.

المتصدرين الأسبوعية

تتضمن لوحة المتصدرين الآن إصدارًا يتتبع أصحاب أعلى النقاط في الأسبوع (أولئك الذين يجيبون ويطرحون الأسئلة).

لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن أرباح شبكة ناشري Yahoo المشهورة لكبار قادة إجابات Yahoo (عبر الإعلانات السياقية الموضحة في صفحات الإجابات). نأمل أن تلقي Yahoo Answers أو YPN بعض الضوء على ذلك قريبًا.