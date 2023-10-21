ستساعدك المقالة التالية: تضيف إجابات Yahoo النجوم: المشاركة والتصويتات والشبكات

يستمر Flickrization من ياهو … إجابات ياهو تم تحديثه بنظام مشاركة جديد يتيح لمستخدمي Yahoo Answers مشاركة الأسئلة والأجوبة التي يشعرون أنها مثيرة للاهتمام عبر “النجوم”.

بإضافة المزيد من الشبكات الاجتماعية إلى هذا المزيج، فإن نظام مشاركة Yahoo Answers Stars الجديد يذكرنا قليلًا بـ StumbleUpon أو deli.icio.us أو Digg، في عالم التفكير أنه بمجرد وضع علامة على الأسئلة والأجوبة مثيرة للاهتمام، يمكنك أيضًا رؤية أعضاء Yahoo الآخرين الذين فعلوا ذلك أيضًا.

طريقة جديدة للقاء أشخاص لديهم نفس اهتماماتك؟ ربما. ولكن قد يكون العنصر الأكثر قوة هو المكون الشبيه بـ Digg حيث تصل الأسئلة التي تحتوي على “أصوات” كافية إلى صفحة إجابات Yahoo الرئيسية.

من فريق إجابات ياهو:

يتيح تمييز الأسئلة بنجمة لمجتمع الإجابات عرض أفضل الأسئلة على الموقع. عندما يتم تمييز سؤال بنجمة، يتم ترشيحه تلقائيًا للظهور في قائمة “الشائعة” الجديدة في الصفحة الأولى من الإجابات (راجعها!).

تشبه قائمة الإجابات الشائعة قائمة “الاهتمام” على Flickr وقائمة “Hotlist” الخاصة بـ del.icio.us. لقد أدت مشاركة المحتوى الشائع إلى جعل تجارب المجتمع هذه أفضل بكثير، ونعتقد أن مجتمعنا سيستفيد من مشاركة الاهتمامات مع بعضنا البعض.

ويبدو أيضًا أن الشبكات الاجتماعية المحسنة قيد العمل مع Yahoo Answers، وهو أمر مثير للغاية بعد استحواذ Yahoo على MyBlogLog.

يقول فريق Yahoo Answers أنهم سيعملون على تعزيز قدرة Yahoo “Answerers” على التواصل مع بعضهم البعض؛ “سنضيف وظائف إضافية لتسهيل التعرف على أعضاء مجتمع الإجابات الآخرين والتواصل معهم في الأشهر المقبلة.”

أخبار مثيرة للغاية من Yahoo، خاصة وأن فرع الشبكات الاجتماعية الخاص بهم ظل في حالة من عدم اليقين منذ أن أطلقوا Yahoo 360.

أجد أنه من المثير للاهتمام أنهم يستخدمون نظام Yahoo Answers كأساس لمثل هذه الشبكات، لكن هل تعرف ماذا؟

تعد Yahoo Answers قمة النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي التي أطلقتها Yahoo وجميع شركات البحث الأخرى تقريبًا (من المحتمل أن تكون MSN Spaces في المرتبة الثانية) والبناء على هذا النجاح لبناء Yahoo 360 Borg ببطء أمر منطقي.

ربما تكون شركة ياهو على الطريق الصحيح. بالطبع، ما زلت أعتقد أنه يجب تحويل Yahoo 360 إلى MyYahoo، نظرًا لأن الكثير من الأشخاص لديهم عدد كبير جدًا من صفحات البداية على الإنترنت ومع صفحة البداية 360/MyYahoo، من المحتمل أن ترى Yahoo مستخدمين أكثر نشاطًا للشبكات الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي.