ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google التخصيص إلى ترقية شريط الأدوات

تضيف Google التخصيص إلى ترقية شريط الأدوات

بدأت Google البث المباشر الليلة مع الإصدار 4 من شريط الأدوات الخاص بها لـ IE (سيتوفر إصدار Firefox قريبًا كما قيل لي). يمكنك إلقاء نظرة على قائمة الغسيل بالميزات والترقيات هنا.

ومن الجدير بالذكر من وجهة نظري ما يلي:

* الإشارات المرجعية (القدرة على إضافة أي صفحة أو بحث مخصص إلى شريط الأدوات؛ إنها عودة الإشارات المرجعية إلى درجة)

* الأزرار المخصصة (قامت Google بإنشاء مجموعة من الأزرار المخصصة وواجهة برمجة التطبيقات للسماح لجهات خارجية بإنشائها [a la “widgets”])

* إرسال إلى (إمكانية مشاركة مواقع الويب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو النشر على بلوجر). ياهو! يقدم حاليًا ميزة قابلة للمقارنة

* تسجيل الدخول إلى الحساب (من شريط الأدوات؛ يخلق حافزًا آخر للتسجيل للحصول على حساب/Gmail)

يمكّن Google أيضًا المستخدمين من وضع Local وFroogle وImage Search وVideo وNews وGmail (كما هو مذكور) في شريط الأدوات. هل سيؤثر هذا على استخدام هذه الخدمات؟ ويمكن أن يعزز ظهورها، وفي نهاية المطاف، استخدامها.

على سبيل المثال، نادرًا ما أستخدم Froogle (إلا عندما أقارنه بخدمات أخرى في عملي). ولكن مع وجود الزر دائمًا، من السهل جدًا النقر فوق Froogle واستخدامه لإجراء بحث سريع عن المنتج، وما إلى ذلك. لا داعي للذهاب إلى Shopzilla أو Shopping.com أو eBay لإجراء هذه الأنواع من عمليات البحث غير الرسمية. فقط اضغط على الزر وقم بتنفيذ البحث. (يؤدي إلى إزالة خطوة.) نفس الشيء بالنسبة للمحلي: انقر فوق الزر، وقم بالبحث؛ إنها أكثر “أناقة” من إجراء بحث محلي على Google.com والنقر على رمز البوصلة بعد حدوث ذلك.

تقوم ميزة “Autolink” التي تعرضت للانتقاد الشديد سابقًا ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام مع Local، حيث تعرض جميع العناوين التي تظهر على الخريطة (على سبيل المثال، “محلات النبيذ، أوكلاند، كاليفورنيا”) كقائمة منسدلة. يمكّن ذلك المستخدم من تحديد موقع بسرعة إذا كان يعرفه (“أريد موقعًا رئيسيًا” وما إلى ذلك).

تمتلك Google أداة تسويقية جديدة (وعلامة تجارية إلى حد ما) لبناء الوعي بهذه الخدمات المتنوعة (المحلية والفيديو وFroogle) من خلال تواجدها (الاشتراك) على شريط الأدوات. وسيقوم Google Pack “Updater” بإخطار المستخدمين بالتغييرات والتحديثات وما إلى ذلك. ماذا عن زر Google Music أو Google Travel في المستقبل؟

لقد كتبنا سابقًا عن أشرطة الأدوات (في استشارات عملاء ILM) كمحرك لحصة سوق البحث وكيف ستصبح أكثر استراتيجية بمرور الوقت. حصلت شركة Yahoo على أكبر حصة من شريط الأدوات وفقًا لـ comScore (يوليو 2005: 51 بالمائة من إجمالي عمليات البحث في شريط الأدوات). تم تنفيذ حوالي 12 بالمائة من جميع عمليات البحث في الولايات المتحدة من خلال أشرطة الأدوات في شهر يوليو، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بعام 2004، وفقًا لشركة comScore.

أنا متأكد من أنني لم أتمكن من التقاط كل الحيل التي يمكن لشريط الأدوات الجديد القيام بها وسيكون قادرًا على القيام بها. ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو الطريقة التي يمكن لشريط الأدوات أن يضم التنبيهات/عمليات البحث الديناميكية ويمكن أن يصبح قارئ RSS.

يمكن للأطراف الثالثة إنشاء أزرار (مثل المدونات: “إضافة إلى شريط أدوات Google”) أو يمكن للمستخدمين توصيل الخلاصات بميزة الإشارات المرجعية بشكل فعال. ولذلك فمن الممكن استخدام شريط الأدوات لجميع خلاصاتك – وهو أمر لن يفكر فيه “المستخدم العادي” أو يكتشفه على المدى القريب.

ولكن ما قد يفعله هذا الشخص “العادي” جيدًا هو إعداد تنبيه Google لبعض المصطلحات (على سبيل المثال، “Kelsey Group”) وإدخال نتيجة البحث الديناميكية هذه في إشاراته المرجعية. وهذا شيء يسمح به A9 الآن.

تخيل قيام أطراف ثالثة بإنشاء أزرار أو خلاصات (كما تفعل المزيد من المواقع) للعروض الخاصة/الصفقات/العروض التي يمكن أن تصبح أزرارًا أو عمليات بحث مستمرة في شريط الأدوات. إنه يخلق بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام للغاية.

على الرغم من وجود 1,000,001 شريط أدوات في Google وYahoo! هي أشرطة الأدوات المهيمنة من حيث حصة السوق. قدم كل منهم ميزات مختلفة إلى حد ما، وبالتالي كانوا متكاملين. من بين بضعة أشياء أخرى، إحدى مزايا Yahoo! كان شريط الأدوات الموجود فوق Google (حتى الآن) عبارة عن الأزرار المخصصة (أعطتك Yahoo! اثنين). يوفر شريط أدوات Google الجديد إمكانيات تخصيص غير محدودة تقريبًا من خلال الأزرار والإشارات المرجعية.

كما يشتمل شريط أدوات ياهو! على ميزة “مكافحة التجسس”، وهي الميزة التي لا يقدمها شريط أدوات جوجل الجديد (والتي أستخدمها لحذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتتبع كل يوم). في الواقع، لم تقم Google بتكرار جميع الميزات الموجودة على Yahoo! شريط الأدوات، ولكنه أزال “فجوة التخصيص” التي كانت موجودة، وخلق مجموعة واسعة من فرص التخصيص المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط شريط أدوات Google بصفحة Google الرئيسية المخصصة (لأولئك المسجلين والذين قاموا بتسجيل الدخول) وب”سجل البحث” الخاص بك. بهذه الطريقة نبدأ في رؤية كيف يمكن لاستراتيجية “الاندماج” أن تبدأ في ربط بعض هذه العناصر المتباينة معًا (الصفحة الرئيسية المخصصة، الشريط الجانبي، بحث سطح المكتب، شريط الأدوات).

لدى Google الآن نهج “العديد من الأبواب”، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى Google والبحث من خلال أي عدد من الأدوات والأدوات المساعدة (الصفحة الرئيسية المخصصة، الشريط الجانبي، شريط الأدوات، البحث على سطح المكتب، وما إلى ذلك). وبمرور الوقت، سيتضح لجوجل كيف يستغل المستخدمون في الغالب ميزاتها وخدماتها وستركز الشركة وفقًا لذلك.

لقد كانت أشرطة الأدوات مهمة ولكننا نتوقع أنها ستصبح أكثر استراتيجية بمرور الوقت. ياهو! من غير المرجح أن يترك هذا التطوير دون إجابة (على الأقل أتوقع تقديم المزيد من الأزرار المخصصة).

لذا توقع المزيد من المنافسة وزيادة مستويات الوظائف على “واجهة شريط الأدوات” في المستقبل.

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جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي. كما أنه يقود برنامج الوسائط المحلية التفاعلية التابع لمجموعة Kelsey Group، مع التركيز على البحث المحلي. جاء جريج إلى مجموعة Kelsey Group من برنامج “Working the Web” على قناة TechTV، وهو أول برنامج تلفزيوني وطني مخصص للأعمال الإلكترونية والإنترنت.