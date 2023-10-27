ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google دعمًا للمحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع في أداة اختبار النتائج الغنية
جوجل لديها أعلن تحديث لأداة اختبار النتائج المنسّقة التي تتيح لك الآن التحقق من صحة ترميز البيانات المنظمة للمحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.
تهدف هذه الإمكانية الجديدة إلى مساعدة الناشرين على وضع علامة مناسبة على المحتوى القائم على الاشتراك على مواقعهم.
يأتي هذا التغيير مع استمرار Google في تحسين كيفية تعاملها مع فهرسة وعرض المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع في نتائج البحث.
وبينما ترغب جوجل في توجيه المستخدمين إلى المقالات ذات الصلة المحمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع، يجب عليها أيضًا ردع ممارسات مثل “إخفاء الهوية”، حيث تعرض المواقع للمستخدمين محتوى مختلفًا عن جوجل.
يعد ترميز البيانات المنظمة إحدى الطرق التي يمكن للناشرين استخدامها لتوضيح المحتوى الذي يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. يتضمن ذلك إضافة ترميز schema.org للإشارة إلى أقسام الصفحة الموجودة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.
إضافة علامات البيانات المنظمة لنظام Paywall
وفقًا لوثائق مساعدة Google، يجب على الناشرين إضافة JSON-LD أو بيانات جزئية لوضع علامة على كل كتلة محمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع بترميز مثل:
يحدد الترميز بعد ذلك div على أنه وصول غير مجاني:
“يحتوي على جزء”: {
“@type”: “WebPageElement”،
“isAccessibleForFree”: “خطأ”،
“cssSelector”: “.paywall”
}
من خلال التحديث، يمكن لأداة اختبار النتائج الغنية من Google التحقق من صحة ما إذا كنت قد نفذت أنظمة ترميز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع هذه بشكل صحيح.
تفاصيل البيانات المنظمة لنظام Paywall
ينطبق دعم التحقق الجديد بشكل خاص على “يمكن الوصول إليها مجانًا” و “cssSelector“الخصائص التي توصي Google باستخدامها.
يمكن استخدام الترميز للمقالات ومنشورات المدونات والدورات التدريبية والمراجعات والرسائل وأنواع محتوى CreativeWork الأخرى.
بالنسبة للصفحات التي تحتوي على أقسام متعددة محمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع، يمكن للناشرين تحديد قيم cssSelector متعددة في صفيف.
جوجل توثيق يقدم أمثلة لكل من تطبيقات نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الفردي والمتعدد.
تأتي هذه الأخبار بعد تزايد مخاوف الناشرين بشأن منتجات Google مثل Search و AI chatbot Bard التي تعرض المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع دون تعويض.
تعد إضافة العلامات المناسبة إحدى الخطوات التي يمكن للناشرين اتخاذها لتوضيح ما هو مقفل خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.
تحذر Google من أن مجرد إضافة البيانات المنظمة لا يضمن ظهور المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع في نتائج البحث أو النظرات العامة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. يمكن لعوامل أخرى، مثل إمكانية الزحف إلى الموقع وفهرسته، أن تؤثر على ما إذا كان Google يعرض الصفحات أم لا.
الملاحظات النهائية
لن يؤدي ترميز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع إلى حل كل المشكلات المتعلقة بـ Google باستخدام المحتوى المدفوع. ومع ذلك، فإن تحسين البيانات المنظمة يوفر المزيد من الوضوح، وهو ما يفيد الناشرين وGoogle على حدٍ سواء.
تقدم Google نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها للناشرين الذين يكافحون من أجل تنفيذ الترميز في مستند المساعدة الرسمي الخاص بها.