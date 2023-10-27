ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google دعمًا للمحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع في أداة اختبار النتائج الغنية

جوجل لديها أعلن تحديث لأداة اختبار النتائج المنسّقة التي تتيح لك الآن التحقق من صحة ترميز البيانات المنظمة للمحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

تهدف هذه الإمكانية الجديدة إلى مساعدة الناشرين على وضع علامة مناسبة على المحتوى القائم على الاشتراك على مواقعهم.

يأتي هذا التغيير مع استمرار Google في تحسين كيفية تعاملها مع فهرسة وعرض المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع في نتائج البحث.

وبينما ترغب جوجل في توجيه المستخدمين إلى المقالات ذات الصلة المحمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع، يجب عليها أيضًا ردع ممارسات مثل “إخفاء الهوية”، حيث تعرض المواقع للمستخدمين محتوى مختلفًا عن جوجل.

يعد ترميز البيانات المنظمة إحدى الطرق التي يمكن للناشرين استخدامها لتوضيح المحتوى الذي يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. يتضمن ذلك إضافة ترميز schema.org للإشارة إلى أقسام الصفحة الموجودة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

إضافة علامات البيانات المنظمة لنظام Paywall

وفقًا لوثائق مساعدة Google، يجب على الناشرين إضافة JSON-LD أو بيانات جزئية لوضع علامة على كل كتلة محمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع بترميز مثل: