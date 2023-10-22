ستساعدك المقالة التالية: تضيف Yahoo Finance تقييمات المستخدمين

تضيف Yahoo Finance تقييمات المستخدمين

أضافت Yahoo الآن تقييمات مدعومة من قبل المستخدم إلى موقعها تمويل ياهو قناة تساعد في التعرف على الرسائل الموجودة في لوحات رسائل Yahoo Finance التي تستحق القراءة. نظرًا لشعبية مجالس Yahoo Finance، يجب أن يكون نظام التصنيف وسيلة فعالة لتقليل الدهون والبريد العشوائي من القراءة.

قد يكون هذا أيضًا علامة أكيدة على أن شركة Yahoo تعمل على توسيع خدمات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها من del.icio.us وFlickr و360 وYahoo Local وYahoo Answers إلى Yahoo Finance – التي تعد ركيزة قوية في عائلة Yahoo، وهي راسخة مثل ربما تكون Google قد دخلت للتو الميناء من خلال قناة Google Finance الخاصة بها، وهي مليئة بأجراس وصفارات Ajax والمدونة.

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وقالت إن شركة ياهو فاينانس عززت بنيتها التحتية التكنولوجية على مدى الـ 12 إلى 18 شهرا الماضية، مما سمح لها بتقديم المزيد من الميزات المتخصصة للقراء.

وقالت: “على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، ستشهد تقديمًا مستمرًا على الواجهة الأمامية” لمستخدم الإنترنت.

استقبلت Yahoo Finance أكثر من 31 مليون زائر فريد في فبراير، مقارنة بـ 23 مليونًا لمنافستها MSN Money، وهي جزء من Microsoft Corp.، و15 مليونًا لشركة AOL Money & Finance التابعة لشركة Time Warner Inc.، وفقًا لشركة التتبع comScore.

من الجميل أن نرى أن شركة Yahoo تعمل على تحديث قناتها المالية، إلا أنني ما زلت لا أعتقد ذلك جيريمي زاودني استرضاء