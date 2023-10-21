ستساعدك المقالة التالية: تطبيقات جوجل: مقدمة لمكتب جوجل

تطبيقات جوجل: مقدمة لمكتب جوجل

في ما يعتبر مقدمة لعرض مجموعة الأعمال الشاملة من نوع “Google Office” والذي يعزز بشكل أكبر مجال المنافسة مع Microsoft، أطلقت شركة Google Inc.‎ منتج Google Apps for Your Domain، وهو عبارة عن مجموعة من تطبيقات الاتصالات المستضافة من Google للشركات والمؤسسات ; “بالإضافة إلى تخصيص واجهة المستخدم باستخدام علامتها التجارية ونظام الألوان الخاص بها، يمكن للمؤسسات تخصيص الخدمة وفقًا لاحتياجاتها عن طريق مزج ومطابقة البريد الإلكتروني والمراسلة والتقويم والأدوات الأخرى المقدمة من خلال Google Apps for Your Domain. بمرور الوقت، ستقدم Google إصدارات Google Apps for Your Domain التي تستهدف احتياجات مجموعة متنوعة من المؤسسات، بدءًا من مواقع الويب العائلية ومجموعات المجتمع وحتى المؤسسات غير الربحية والشركات الصغيرة، فضلاً عن الجامعات والمؤسسات الكبيرة ومزودي خدمات الإنترنت.“

Google Apps for Your Domain، والتي تم توسيعها من خدمة Gmail لنطاقك التي تم إطلاقها في فبراير 2006، تتضمن الآن بريد Gmail الإلكتروني على الويب وخدمة المراسلة Google Talk وخدمة VOIP وتقويم Google ومنشئ صفحات Google؛ خدمة نشر واستضافة صفحات الويب.

يبدو أن العبارة التي تستخدمها Google لوصف منتج Google Apps تحدد مهمتها في هذا المجال وتترك مجالًا كبيرًا لتكهنات غداء Google OpenOffice؛ مجموعة من التطبيقات المستضافة للمؤسسات التي ترغب في توفير أدوات اتصالات عالية الجودة لمستخدميها دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو الأجهزة وصيانتها.

تصف Google خيارها الحالي للخدمات على النحو التالي:

* يتوفر الإصدار القياسي من Google Apps لنطاقك اليوم كمنتج تجريبي بدون تكلفة على مشرفي النطاق أو المستخدمين النهائيين. تتضمن الميزات الرئيسية سعة تخزينية تبلغ 2 غيغابايت للبريد الإلكتروني لكل مستخدم، وأدوات تخصيص سهلة الاستخدام، ومساعدة للمسؤولين عبر البريد الإلكتروني أو مركز المساعدة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، لن تضطر المؤسسات التي تقوم بالتسجيل خلال الفترة التجريبية إلى الدفع مقابل المستخدمين المقبولين خلال تلك الفترة (شريطة أن تستمر Google في تقديم الخدمة).

* يتم تطوير إصدار متميز من المنتج للمؤسسات ذات الاحتياجات الأكثر تقدمًا. سيتم توفير المزيد من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل الأسعار، قريبًا.

قال ديف جيروارد، نائب الرئيس والمدير العام للمؤسسات في Google: “تواجه المؤسسات بمختلف أحجامها تحديًا مشتركًا يتمثل في مساعدة مستخدميها على التواصل ومشاركة المعلومات بشكل أكثر فعالية. “تعمل الخدمة المستضافة مثل Google Apps for Your Domain على التخلص من العديد من النفقات والمتاعب المتعلقة بصيانة البنية الأساسية للاتصالات، وهو ما يمثل راحة مرحب بها للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة وموظفي تكنولوجيا المعلومات. يمكن للمؤسسات أن تسمح لشركة Google بأن تكون الخبيرة في تقديم خدمات البريد الإلكتروني والمراسلة وغيرها من الخدمات المستندة إلى الويب عالية الجودة مع التركيز على احتياجات المستخدمين وأعمالهم اليومية.