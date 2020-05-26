تطبيق أمان العائلة من Microsoft متوفر الآن في المعاينة

تم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع ميزات Microsoft 365 الجديدة الأخرى للعملاء في شهر مارس ، يتوفر الآن تطبيق أمان العائلة من Microsoft في معاينة محدودة على Android و iOS.

كتب Aimee Sudeck من Microsoft: “يساعدك أمان العائلة من Microsoft على تسهيل إجراء حوار مع أطفالك حول الوقت الذي يقضونه على أجهزتهم ونوع المحتوى الذي يشاهدونه”. “يوفر التطبيق الشفافية بشأن المكان الذي يقضي فيه الجميع الوقت عبر الإنترنت ويتيح لك إنشاء جداول زمنية مرنة لتوفير المزيد من الوقت لأشياء مثل التعلم عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تساعدك على البقاء على اتصال حتى عندما تكون بعيدًا عن مشاركة الموقع. يلتزم فريقنا بتقديم ميزات السلامة الجسدية الإضافية لك في الأشهر المقبلة ، مثل القيادة الآمنة ، لذلك عندما نعود إلى وضع طبيعي جديد ، يمكنك المساعدة في حماية عائلتك طوال حياتك. “

يوفر إصدار المعاينة من Microsoft Family Safety لأجهزة Android و iOS الميزات التالية:

الإبلاغ عن النشاط. عرض وقت الشاشة ، وأهم مواقع الويب التي تمت زيارتها ، والمصطلحات التي يبحث عنها الأطفال عبر الإنترنت. ستتلقى أيضًا ملخصًا بالبريد الإلكتروني كل أسبوع.

حدود وقت الشاشة. يمكنك ضبط حدود وقت الشاشة عبر Windows وأجهزة Xbox.

ضوابط المحتوى. يمكنك إنشاء مساحة آمنة لأطفالك لاستكشافها عبر الإنترنت من خلال إنشاء فلاتر بحث وبحث لحظر محتوى البالغين وتعيين التصفح على مواقع الويب الملائمة للأطفال على Microsoft Edge.

مشاركة الموقع. يتيح لك ذلك رؤية أحبائك على الخريطة ، بالإضافة إلى حفظ الأماكن التي يزورونها كثيرًا ، مثل المنزل أو العمل أو المدرسة ، لمعرفة مكان أفراد العائلة في لمحة.

كما تذكرون ، أعلنت Microsoft في مارس أنها قامت بتغيير اسم إصدارات المستهلكين من Office 365 إلى Microsoft 365 Personal and Family ، وقدمت بعض الميزات الجديدة للمشتركين في ذلك الوقت. لم تكن أي من هذه الميزات الجديدة جاهزة تقريبًا بحلول الوقت الذي تم فيه إطلاق العروض ذات العلامات التجارية الجديدة في أبريل ، ولكن هذا بدأ يتغير أخيرًا.

للانضمام إلى المعاينة ، يرجى زيارة Microsoft Family Safety Preview – Family Information وملء النموذج. ستحتاج إلى التحرك بسرعة على هذا: تقول Microsoft أن توافرها محدود فقط للمستخدمين على Android و iOS. إنها تبحث على وجه التحديد عن العائلات التي لديها أطفال من جميع الأعمار للانضمام إلى المعاينة وتطلب من المستخدمين المشاركين في المعاينة تقديم تعليقات نشطة لمساعدتها على التعلم من تجاربك.

معلم مع عائلة مايكروسوفت