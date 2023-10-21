ستساعدك المقالة التالية: تطبيق سطح المكتب AOL OpenRide

تطبيق سطح المكتب AOL OpenRide

تتجه AOL في اتجاه جديد مع إطلاق OpenRide اليوم، وهو تطبيق سطح مكتب يدمج بحث البريد الإلكتروني في AOL والمراسلة الفورية وبحث الويب ووسائط AOL. على الرغم من أن التكنولوجيا التي يقف وراء التطبيق قد لا تكون رائدة، إلا أن شمولية OpenRide هي كذلك.

يعد إطلاق OpenRide رمزًا لشركة AOL وتحولها الأخير الذي يخاطب جمهورًا أكثر ذكاءً على شبكة الإنترنت والذي كان من الممكن أن يشكل تهديدًا لرحلات AOL العام الماضي. بدلاً من إبقاء مستخدمي AOL المخلصين هؤلاء محاصرين في حديقة مسورة مما يزيد من إغراءهم بتجربة ثروة المعرفة خارج تلك الجدران، تأخذ AOL الآن مقعد السائق للتنقل عبر الإنترنت بالكامل جنبًا إلى جنب مع مستخدميها. وبالتالي، أوبن رايد.

بفضل تصميمها “رباعي العرض” المكون من أربعة أجزاء، تأمل AOL أن يعمل برنامج OpenRide الخاص بها على تحسين وتبسيط تجربة تصفح الويب من خلال جزء المتصفح، وجزء مركز الوسائط، وجزء البريد الإلكتروني، وجزء AIM People. وبطبيعة الحال، يكون مربع بحث AOL المدعوم من Google دائمًا في وضع العرض الكامل.

من إيه أو إل:

OpenRide هو أكثر من مجرد متصفح. سيساعدك التصميم الديناميكي المكون من أربعة أجزاء على توفير الوقت باستخدام هذه الميزات الجديدة الرائعة:

* ميزات توفير الوقت مثل التصفح المبوب ومعاينات الصور المصغرة وإلقاء نظرة خاطفة على رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات.

* مركز وسائط جديد متكامل يتيح لك الاستمتاع بالفيديو والموسيقى والصور بشكل أسرع وبمتاعب أقل.

* قم بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ POP3 من جزء OpenRide Mail. يتم الاحتفاظ بكل حساب من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك في مجلدات منفصلة، ​​ولا يتعين عليك تسجيل الدخول إلى كل حساب للتبديل ذهابًا وإيابًا لإدارة كل هذه الحسابات.

* يتم تغيير حجم الأجزاء الموجودة في OpenRide تلقائيًا لتناسب نشاطك الحالي. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تغيير حجمها باستخدام أداة Dynasizer™ حتى تتمكن دائمًا من التحكم في تجربتك عبر الإنترنت.

من العلامات المؤكدة على هذا الانفتاح قدرة مستخدمي OpenRide على استخدام النظام فيما يتعلق بحسابات بريد GMail أو Yahoo الخاصة بهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن لـ AOL أن تبقي المستخدمين مهتمين بعروض AOL الأساسية للمراسلة الفورية والوسائط والمجتمعات حتى لو كان هؤلاء المستخدمون عرضة للانحراف إلى البريد التنافسي أو حتى خدمات البحث.