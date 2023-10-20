ستساعدك المقالة التالية: تطلب Microsoft إعلانًا كميًا عبر الإنترنت مقابل 6 مليارات دولار

استحوذت Microsoft على شركة الإعلان عبر الإنترنت aQuantive، الشركة الأم لشركة التسويق عبر الإنترنت والبحث Avenue A/Razorfish، مقابل ما يقرب من 6 مليارات دولار نقدًا (أكبر صفقة في تاريخ Microsoft) في محاولة لتوسيع دور Microsoft في سوق الإعلان عبر الإنترنت ومواكبة التحركات الأخيرة من قبل جوجل وياهو.

كانت شركة Google أول من قام بخطوته في لعبة الاستيلاء على الأراضي الإعلانية عبر الإنترنت، حيث استحوذت على DoubleClick مقابل مبلغ ضخم بلغ 3.1 مليار دولار. ثم ردت شركة ياهو بشراء شركة Right Media Inc. لتبادل الإعلانات عبر الإنترنت مقابل 680 مليون دولار.

كانت شركة Microsoft تتنافس على DoubleClick، وقد ترددت شائعات عن استحواذها على Real Media على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ ولكن أيضًا خسرت هذه الفرصة حيث استحوذت مجموعة WPP Group ومقرها المملكة المتحدة على شركة 24/7 أمس.

وقال ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “إن صناعة الإعلان تتطور وتنمو بوتيرة مذهلة، وتتجه بشكل متزايد نحو المنصات التي تخدمها الإنترنت والملكية الفكرية، مما يزيد بشكل كبير من أهمية البرمجيات لهذه الصناعة”. “يمثل إعلان اليوم الخطوة التالية في تطور شبكتنا الإعلانية من استثمارنا الأولي في MSN، إلى شبكة Microsoft الأوسع بما في ذلك Xbox Live، Windows Live وOffice Live، والآن بكامل طاقتها للإنترنت. تلتزم Microsoft بشدة بإنشاء أعمال إعلانية مزدهرة وبالشراكة الوثيقة مع كافة الفئات الرئيسية في هذه الصناعة للمساعدة في تعظيم فرص الإعلان الرقمي للجميع.”

المزيد عن الاستحواذ الكمي من البيان الصحفي لـ Microsoft:

يمكّن الاستحواذ aQuantive Microsoft من تعزيز العلاقات مع المعلنين والوكالات والناشرين من خلال تعزيز منصات وخدمات الإعلانات ذات المستوى العالمي للشركة بما يتجاوز قدراتها الحالية لخدمة MSN. يوفر هذا الاستحواذ أيضًا لشركة Microsoft مزيدًا من العمق في بناء ودعم حلول وبيئات الإعلان من الجيل التالي مثل تخطيط الوسائط المتعددة والفيديو عند الطلب وIPTV. إن الجمع بين تقنيات وخدمات aQuantive ومحفظة Microsoft سيوفر قيمة للدوائر الرئيسية في الصناعة على النحو التالي:

سيستفيد المعلنون والوكالات الإعلانية من حلول التخطيط الإعلامي والشراء وإدارة الحملات ذات المستوى العالمي لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار وتحسين وصولهم إلى الجماهير عبر المشهد الإعلامي التفاعلي المجزأ بشكل متزايد.

سيتمكن مالكو/ناشرو الوسائط من الوصول إلى أفضل حلول تحسين المخزون وتحقيق الدخل عبر مجموعة كاملة من الوسائط الغنية والفيديو وإمكانيات الاستهداف.

سيستفيد النظام البيئي الإعلاني الأوسع من وكالة الإعلانات التفاعلية الرائدة Avenue A | تستمر شركة Razorfish في خدمة قائمة عملائها المثيرة للإعجاب، بينما تقوم أيضًا بدمج صوت المسوق في حلول وخدمات الإعلان من الجيل التالي من Microsoft.

تأسست شركة aQuantive, Inc. (NASDAQ: AQNT) عام 1997، وهي الشركة الأم لواحدة من أنجح عائلات شركات خدمات التسويق الرقمي والتكنولوجيا في الصناعة، والتي تشمل ثلاث علامات تجارية رئيسية.

يوفر Atlas مجموعة من الأدوات المتقدمة لكل من المعلنين والناشرين. تعد Atlas Media Console مجموعة أدوات رائدة في الصناعة تزود الوكالات والمعلنين بإمكانيات زيادة عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى. تتيح منصة Atlas Publisher للناشرين زيادة فرص تحقيق الدخل من محتواهم إلى أقصى حد.

توفر DRIVEpm خدمات للناشرين والمعلنين تعمل على مطابقة حملات المعلنين مع مخزون الناشرين لتمكين جميع الأطراف من تحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

الجادة أ | Razorfish هي واحدة من أكبر الوكالات الإعلانية التفاعلية في العالم، حيث توفر للمعلنين استشارات التسويق الرقمي الرائدة في الصناعة، والتخطيط والشراء الإعلامي، والخدمات الإبداعية التي تساعد المعلنين على استخدام القناة عبر الإنترنت لبناء علاقات هادفة ومربحة مع عملائهم.

قال كيفن جونسون، رئيس قسم المنصات والخدمات في Microsoft: “إن الجمع بين الأشخاص الموهوبين والخبرة العميقة في مجال التكنولوجيا والخدمات لهاتين الشركتين سيساعد في جعل شراء وبيع الوسائط أكثر بساطة وذكاءً وأكثر فعالية من حيث التكلفة للمعلنين والوكالات والناشرين على حدٍ سواء”. . “يعد الانضمام إلى قدرات هذه المجموعات خطوة مهمة نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح منصة إعلانية رائدة في الصناعة على مستوى الإنترنت.”

قال بريان بي ماكندروز، الرئيس التنفيذي لشركة aQuantive: “تمثلت مهمة aQuantive في الاستفادة من قوة خدمات وتقنيات التسويق الرقمي لتحقيق نتائج قابلة للقياس لعملائنا”. “لقد وضعت Microsoft مثالًا رائدًا في إعطاء الأولوية للشراكة الصناعية والشفافية والقياس والجودة، ونحن نتطلع إلى توحيد القوى وتحقيق قيمة أصولنا المجمعة لصالح المعلنين ووكالات الإعلان والناشرين.”

ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في النصف الأول من العام المالي 2008 لشركة Microsoft. ومن غير المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير كبير على التوجيه المالي الذي أصدرته الشركة سابقًا.

ستواصل aQuantive، التي تضم ما يقرب من 2600 موظف، العمل من مقرها الرئيسي في سياتل كجزء من أعمال الخدمات عبر الإنترنت الخاصة بشركة Microsoft. يؤدي الجمع بين Microsoft وaQuantive إلى نقل النظام الأساسي الإعلاني للشركة إلى المستوى التالي من حيث قدرته على خدمة أصول جمهور الطرف الأول من Microsoft مثل MSN، Windows Live وXbox Live وOffice Live، بالإضافة إلى ناشري وتطبيقات الجهات الخارجية مثل Facebook وعناوين ألعاب Activision.