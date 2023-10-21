ستساعدك المقالة التالية: تغييرات إدارة العطاءات التسويقية في Yahoo Search

لقد أرسلت Yahoo Search Marketing للتو البريد الإلكتروني التالي الذي ينبه معلنيها إلى التغييرات في إدارة عروض الأسعار من تنسيق “مزاد PPC” الحالي إلى “متوسط ​​الموضع المقدر” ونطاق عروض الأسعار للمواضع العليا في Yahoo Search Marketing الجديد.

عزيزي المعلن،

كما ستلاحظ قريبًا عند تسجيل الدخول إلى حساب البحث المدعوم الخاص بك، فإننا نجري بعض التغييرات المهمة على صفحة إدارة عروض الأسعار الخاصة بك.

في أوائل ديسمبر 2006، لن تكون بعض المعلومات الموجودة في صفحة “إدارة العطاءات” متاحة. سنقوم بإزالة أعمدة “أعلى 5 عروض أسعار قصوى” و”الموضع” و”تكلفتك” من واجهة الحساب الحالي. ستتم أيضًا إزالة أداة عرض عروض الأسعار.

سيتم استبدال هذه الأعمدة بعمودين جديدين من البيانات:

* متوسط ​​موضع الإعلان المقدر

يعرض هذا تقديرًا لمتوسط ​​موضع قائمتك يمكن تحقيقها، استنادًا إلى عرض التسعير الخاص بك وعروض التسعير الحالية للمعلنين الآخرين.

نطاق العرض للمواضع العليا

يعرض هذا النطاق الحالي لعروض الأسعار التي يرغب المعلنون الآخرون في دفعها مقابل المواضع الموجودة أعلى صفحة نتائج البحث.

لمعرفة سبب قيامنا بهذه التغييرات والمزيد، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

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بإخلاص،

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