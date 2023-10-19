ستساعدك المقالة التالية: تغيير العلامة التجارية لـ Netscape Social News إلى Propeller.com

أعلنت شركة Netscape & AOL الأسبوع الماضي أنهما ستعيدان موقع Netscape.com إلى بوابة الأخبار القديمة الخاصة بها وبعيدًا عن موقع التصويت والمشاركة على الأخبار الاجتماعية الذي تم إنشاؤه وتوجيهه تحريريًا في كالاكانيس، وإعادة إطلاق مشروع Netscape في مكان آخر في إمبراطورية AOL.

ظهرت أخبار عاجلة مفادها أن AOL وNetscape قد قاما بسحب الزناد من خلال تغيير العلامة التجارية وتغيير المجال لموقع الأخبار الاجتماعية Netscape ‘Digg-esque’ إلى Propeller.com.

اسم لطيف وشعار المروحة. أتوقع أزرار المروحة “Propel It” الجديدة حتى يتمكن الناشرون من استبدال أزرار Netscape الخاصة بهم، بطريقة مماثلة يستخدمها Sphinn أو Digg. نأمل أن تكون هناك بعض التغييرات الأخرى في الطريق، مثل القدرة على إرسال قصص مماثلة ووظائف إضافية جديدة لمتصفح Firefox أو أشرطة أدوات لـ IE والمتصفحات الأخرى.

نشر توم درابو من Netscape على مدونة Netscape أن “تجربة” الأخبار الاجتماعية سيتم نقلها وكشفها قريبًا على Propeller.com، ويعمل فريق Netscape على انتقال سلس.

يشير Netscape Scout محمد سليم على مدونته إلى أن تغيير الاسم قد يمثل أخبارًا مدفوعة اجتماعيًا بشكل أفضل من علامة Netscape التجارية القديمة:

بحكم التعريف، لدفع يعني تحفيز أو تحفيز أو تحريك أو حث أو تحريض أو دفع أو إعطاء حافز للعمل والتسبب في المضي قدمًا بالقوة. ومع ذلك، ما الذي سندفعه (في شركة Propeller، وهي شركة Netscape للأخبار الاجتماعية سابقًا)؟

على المستوى الأساسي للغاية، يرمز الاسم إلى الأخبار المدفوعة اجتماعيًا. التفاعل مع المحتوى عن طريق إرسال الأخبار المثيرة للاهتمام والمسلية والمهمة والتصويت عليها والتعليق عليها ومشاركتها. ولكن أكثر من ذلك فهو يرمز إلى ما تخطط نتسكيب للقيام به للمضي قدمًا، أي دفع نموذج الأخبار الاجتماعية إلى الجيل التالي من خلال مزيج من إصلاح المشكلات مع الجيل الحالي والابتكار.

مع عدم وجود روابط خلفية متاحة حاليًا لموقع Propeller.com وفقًا لفهارس بحث Yahoo وGoogle، لن يقود الموقع في البداية نفس تصنيفات تحسين محركات البحث (SEO) وروابط قوة PageRank 7 كما فعل/يفعل Netscape.com القديم، ولكن في الوقت المناسب أتوقع هذه الخدمة يضغط عصيره على جميع المواقع الإخبارية والمدونات التي تشارك في ساحة مشاركة الأخبار الاجتماعية والتصويت، خاصة مع جميع عمليات إعادة توجيه Netscape والروابط المتوقعة من خصائص AOL.

[Note : A quick Archive.org check shows that Propeller.com used to be the site of a video decoding software company, and has not been in use since 2002]