ستساعدك المقالة التالية: تفاصيل خرائط جوجل أوروبا

تفاصيل خرائط جوجل أوروبا

خرائط جوجل قامت بتحديث خرائطها الأوروبية واتجاهات القيادة (حسب SEW وGoogle Blogscoped). جنبًا إلى جنب فيما يتعلق بالاستعلام عن مكاتب Ask (Jeeves) في لندن (على أعلى مستوى متاح من الدقة الجوية)، إليك:

* جوجل

* ياهو!

* Windows العيش المحلي

* ماب كويست (الجوي قريبا)

اسأل خرائط مواقع الولايات المتحدة فقط حاليًا. إليك المزيد من المعلومات من غرفة الخريطة مدونة. الصفحات الصفراء.كوم لقد قام أ صفقة الترخيص مع Virtual Earth/WLL من Microsoft، والذي سيدمج الخرائط الجوية عالية الدقة. لكنها ليست حية بعد. أنا حريص على التحدث معهم حول هذا الموضوع.

الشيء الذي كان – ولا يزال – مبتكرًا حقًا في خرائط Google، بخلاف ترقية الواجهة الأصلية، هو مربع البحث الوحيد. ماب كويست يقدم الآن هذا الخيار أيضًا (وهو مربع “اسم المكان”)، بالإضافة إلى أسلوبه التقليدي متعدد المربعات.

على الرغم من أن مربع البحث الفردي غير مألوف لمستخدمي معظم مواقع رسم الخرائط، إلا أنه أسهل في الاستخدام وأكثر مرونة من مربعين أو ثلاثة مربعات. أتمنى أن ياهو! وستنتقل مايكروسوفت، من بين آخرين، إلى هذا النهج في نهاية المطاف.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.