ستساعدك المقالة التالية: تفعيل روبوتات الدردشة Instagram: استخدامها لتعزيز التحويلات والمبيعات

قبل أن نتعمق أكثر في مزايا روبوتات الدردشة للأعمال، دعونا نمهد الطريق مع بعض منها إحصائيات chatbots مثيرة للاهتمام:

روبوتات الدردشة قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 80% من الاستفسارات الشائعة.

لقد تعامل الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع ما يقرب من واحد من كل ستة تفاعلات عالمية لخدمة العملاء.

27% من المستهلكين كانوا غير متأكدين ما إذا كان الأخير دعم العملاء كان التفاعل مع chatbot أو وكيل بشري.

يستخدم أكثر من 40% من المستهلكين أدوات التسويق لروبوتات الدردشة لإجراء عمليات الشراء، مما يجعل الذكاء الاصطناعي للمحادثة عملية استحواذ متميزة لفريق المبيعات لديك.

يقول 87.2% من المشترين أن لديهم تجربة عملاء محايدة أو إيجابية عند التحدث إلى برامج الدردشة الآلية.

تحقق المحادثات مع روبوتات الدردشة معدل رضا العملاء بنسبة 87.58%، وهو أعلى بنسبة 2% من معدل التواصل مع الوكلاء البشريين.

أفاد 35% من العملاء أنهم يرغبون في رؤية المزيد من الشركات تستفيد من برامج الدردشة الآلية.

المحتوى هو الملك بالطبع، ولكن ما هي الخطوة التالية؟ تخيل قضاء ساعات في Instagram دعامات، قصص, بكراتوالبث المباشر، ولكن كيف يمكنك تحويل جهود المحتوى هذه إلى مبيعات؟ لسوء الحظ، لا يستطيع عدد كبير من الشركات الإجابة على هذا السؤال بشكل واضح.

هنا متى Instagram روبوتات الدردشة مفيدة.

ماذا يكون Instagram روبوتات الدردشة؟

إن chatbot هو روبوت محادثة آلي مضمن فيه Instagram. لذا، عند التحدث إلى برنامج الدردشة الآلي، فإنك تجري محادثة ليس مع إنسان حقيقي ولكن مع جهاز كمبيوتر. إليك ما يمكن أن يبدو عليه الأمر:

Instagram يمكن لروبوتات الدردشة إرسال رسائل ترحيب إلى المتابعين الجدد أو إرسال رسائل آلية مرة أخرى إلى أولئك الذين يرسلون إليك رسائل نصية في رسالة مباشرة. تتمثل ميزة وجود chatbot في أنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنه إجراء عدة محادثات فردية في وقت واحد.

للأسف، Instagram لا توفر حتى الآن حلاً أصليًا داخل التطبيق لتضمين برنامج chatbot. هذا يعني أنه لتبسيط تجربة التفاعل مع العملاء، ستحتاج إلى استخدام أدوات الطرف الثالث التي ستسمح لك بإنشاء روبوتات الدردشة ببضع نقرات.

لا تخلط بين برامج الدردشة الآلية Instagram مع Instagram الروبوتات، على أية حال!

Instagram الروبوتات هي حسابات مزيفة تشتريها بعض العلامات التجارية والأشخاص المؤثرين المتمنيين لجعل الأمر يبدو وكأن لديهم عدد كبير من المتابعين؛ يحصلون على المزيد من الإعجابات والتعليقات أكثر منهم في الحقيقة يفعل. إنهم “يحاولون” أن يظهروا وكأنهم أشخاص حقيقيون ومتابعين حقيقيين، لكنهم لا يجيدون ذلك: فهم يعلقون بأشياء عشوائية تتكون أساسًا من الرموز التعبيرية، ويرسلون رسائل مباشرة غريبة، ولا تبدو حساباتهم حية.

مع الجمع بين النمو, يمكنك التمييز بين المتابعين الحقيقيين والمزيفين. ال التحليل المعزز للتعلم الآلي تعمل الرافعة المالية بواسطة Combin على اكتشاف الحسابات والمشاركات الشبيهة بالروبوتات بدقة تصل إلى 90%. فهو يحلل جوانب مثل نسبة المتابعين/المتابعين، وكمية المشاركات، وتكرار النشر، ووجود الإعلانات، والتقارير الإلكترونية، وسمات أخرى عند التوصل إلى حكم بشأن ما إذا كان الملف الشخصي شرعيًا.

يتم أخذ سمات مثل المتابعين ونسبة الكمية التالية وعدد المشاركات وتكرار النشر ووجود الإعلان والعلاقات المتبادلة المختلفة بينهما في الاعتبار أثناء التحليل. هنا يمكنك معرفة المزيد حوله.

Instagram وبدورها، لا تحاول روبوتات الدردشة التظاهر بأنها أشخاص حقيقيون. إنها مجرد وسيلة اتصال بينك وبين العلامة التجارية. إنهم لا يحبون أو يعلقون على مشاركاتك أو يتابعونك. في واقع الأمر، فإن برامج الدردشة الآلية شرعية؛ الروبوتات ليست كذلك.

نكون Instagram روبوتات الدردشة قانونية؟

قطعاً. ومع ذلك، كعلامة تجارية، لا ينبغي عليك أن تحاول جعل برنامج الدردشة الآلي يبدو وكأنه شخص حقيقي لأنه ليس شفافًا. علاوة على ذلك، فإن روبوتات الدردشة ليست مرنة مثل البشر من حيث حل المشكلات واتخاذ القرار، لذلك إذا كان لدى عميلك سؤال لم تتم إضافته إلى سيناريو حوار روبوت الدردشة، فلن يتمكن روبوت الدردشة ببساطة من الإجابة عليه.

ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بالعميل بمخاطبة إنسان حقيقي. وعندما يحدث ذلك، يجب ألا ينتحل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك شخصية وكيل بشري حتى لا يفسد تجربة العميل بأكملها.

كيف Instagram تعمل روبوتات الدردشة؟

تعتبر وظائف روبوتات الدردشة واضحة ومباشرة: يقوم عميلك بشيء تفترضه كإجراء تحويل في موقعك مسار التسويق الحالي (على سبيل المثال، يرسل إليك رسالة نصية في رسالة مباشرة، أو يتابعك أو يترك تعليقًا)، وبعد بضع ثوانٍ، يرد الروبوت وفقًا للسيناريو المعد مسبقًا.

إليك ما تستطيع روبوتات الدردشة فعله اليوم:

الرد على الفور في Instagram رسائل مباشرة، تقدم معلومات دقيقة عن منتجاتك أو خدماتك.

إرسال تذكيرات في Instagram محادثات DM وابدأ الدردشة مرة أخرى إذا تم تشتيت انتباه العميل.

جمع العملاء المتوقعين مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

احصل على الطلبات مباشرة عبر الرسائل المباشرة وأرسل التفاصيل مرة أخرى إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

قم بتسجيل المتابعين في الندوات وورش العمل والفعاليات.

سلوك هبات: كل ​​ما عليك فعله هو إعداد السيناريو، وسيكون الروبوت مسؤولاً عن الهبة من البداية إلى النهاية.

إنشاء مسار تحويل المبيعات: يمكنك إنشاء سلسلة من الرسائل لتوجيه العملاء خلال مراحل مسار تحويل المبيعات المختلفة، وسيقوم برنامج الدردشة الآلي بذلك نيابةً عنك تلقائيًا.

الرد على الرسائل بلغات متعددة: يعد التواصل بلغات متعددة أمرًا حيويًا عندما يكون لشركتك عملاء متنوعون. بقدر ما 80% من من المرجح أن يشتري المستهلكون عندما تكون لديهم تجربة شخصية، ويساهم التحدث بنفس اللغة التي يتحدث بها عملاؤك إلى حد كبير في هذا التخصيص.

تتحدث غالبية برامج الدردشة الآلية إلى العملاء بناءً على مخطط تدفق المحادثة المُعد مسبقًا – وهو سيناريو المحادثة. لذا، اعتمادًا على تصرفات العملاء أو الأسئلة المحددة، تجيب روبوتات الدردشة وفقًا لذلك.

يمكن بناء تدفقات المحادثة باستخدام هذه الأشياء الثلاثة:

المحفزات: الإجراءات التي يقوم بها العميل، وبعدها يبدأ برنامج الدردشة الآلية المحادثة. الإجراءات: الاستفسارات التي يقدمها العميل والتي تخبر الروبوت بما يجب عليه فعله (أسئلة أو عبارات محددة، مثل شروط الشحن). العقد: تدفقات تعتمد على نمط منطقي إذا كان هذا بعد ذلك – الظروف التي تسبب إجراء معين.

على سبيل المثال، يبدأ العميل المحادثة عن طريق إرسال رسالة نصية إليك Instagram رسالة مباشرة تسألك عما إذا كان لديك حجم الأحذية التي تبيعها. يفهم برنامج الدردشة الآلي الذي قمت بدمجه السؤال ويرسل التفاصيل المتعلقة بجميع الأحجام المتوفرة.

للتأكد من أن الروبوت يفهم هذا السؤال، يجب عليك إضافة كلمات رئيسية مثل “المقاس” أو “المقاسات” أو “مقاسات الحذاء” في مخطط تدفق المحادثة. بعد ذلك، عند إنشاء التدفق، تحتاج إلى إعداد المشغل الذي يتكون من هذه الكلمات الرئيسية التي ستجعل برنامج الدردشة الآلي يجيب على أسئلة معينة.

كيف يمكنك إعداد Instagram يعتمد chatbot بشكل أساسي على الروبوت الذي اخترته. وهنا على سبيل المثال لا الحصر:

انواع من Instagram روبوتات الدردشة

لا يمكنك البيع Instagram دون التواصل مع متابعيك وعملائك. لتغطية جميع الأسئلة التي قد تكون لدى عملائك، ستحتاج إلى وظائف مختلفة لروبوتات الدردشة. دعونا نلقي نظرة على الأكثر شيوعا.

Instagram المستجيب بوت القصة

الرد على ردود أفعال القصة يظهر لمتابعيك أنك تهتم وتلاحظ ردود أفعالهم. لكن من الصعب الرد على كل رد فعل يدويًا لأنه أمر شاق ويستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كان لديك بالفعل العديد من المتابعين. هنا، يمكن أن تكون روبوتات الدردشة مفيدة: يمكنك إعداد التفاعل الذي يجب أن يؤدي إلى تشغيل روبوت الدردشة. يمكن أن تكون الرسائل التي يرسلها برنامج chatbot عبارة عن رسائل “شكرًا” بسيطة، أو يمكنك المضي قدمًا وإضافة صورة GIF أو صورة إلى الرد.

Instagram روبوتات DM للإجابة على الأسئلة المتكررة

لا يمكنك أنت وموظفيك الاتصال بالإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بل انتهى الأمر 50% من العملاء تتطلب أن تكون الأعمال التجارية عبر الإنترنت متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والرد على رسائلها على الفور. ومع ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة بالنسبة للأعمال التجارية تقديم خدمة عملاء ممتازة على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت. هنا، مرة أخرى، يمكن لروبوت الدردشة أن يتدخل. كل ما عليك فعله هو القيام بذلك إعداد الأسئلة الأكثر شيوعاً لتشغيل الروبوت، وهنا تذهب!

طلب التنسيب مباشرة عبر DM

كثير Instagram لا تستطيع روبوتات الدردشة الرد عبر رسالة مباشرة فحسب، بل يمكنها أيضًا تلقي الطلبات مباشرة في الدردشة. وبالتالي، يمكنك تسريع رحلة العميل ومعالجة مواضع الطلبات بشكل أكثر كفاءة.

إرسال توصيات المنتج بناءً على تفضيلات المستخدمين

عن 80% من المستهلكين هم أكثر عرضة للشراء من شركة تقدم تجربة مخصصة. ويمكنك تخصيصه باستخدام chatbot نظرًا لوجود روبوتات يمكنها تخصيص توصيات المنتج بناءً على استفسارات DM الخاصة بالعميل. على سبيل المثال، تستخدم روبوتات الدردشة Tidio كلمات أو عبارات محددة مسبقًا وتتعرف على الاستعلام لجعل التوصيات مخصصة.

اسأل عن الرأي في Facebook

يعد جمع تعليقات العملاء أمرًا بالغ الأهمية للشركات لأنه يسمح لهم بتحسين خدمة العملاء، وبالتالي تعزيز ولاء العملاء والمبيعات. Instagramأداة التسوق الأصلية – Instagram التسوق – لا يسمح بعد للعملاء بترك تعليقاتهم ضمن بطاقات المنتج. لذلك، يمكنك أن تطلب من عملائك ترك رأيهم في موقعك Facebook صفحة. كثير Instagram يمكن لروبوتات الدردشة مساعدتك في القيام بذلك، فهي ببساطة ترسل طلبًا إلى العميل.

كيفية تعزيز التحويلات والمبيعات مع Instagram روبوتات الدردشة

دعونا نلقي نظرة على هذه الاستراتيجيات الخمس لتعزيز التحويلات والمبيعات باستخدام برامج الدردشة الآلية Instagram.

ابدأ محادثة برسالة تمهيدية.

هذه هي الإستراتيجية الأساسية التي يجب على كل علامة تجارية تستخدم برنامج الدردشة الآلي استخدامها. ما هذا؟ جوهر الإستراتيجية هو أن نافذة DM الفارغة لا تعزز التحويلات. ما يجب عليك فعله هو تسهيل الأمر على العميل وبدء الدردشة بنفسك، وإضافة رسالة أولية سيرسلها برنامج الدردشة الآلي مباشرة بعد أن يفتح العميل نافذة حوار الرسالة المباشرة. يمكن أن تكون هذه الرسالة عبارة عن رسالة تحتوي على الأسئلة الشائعة، أو اختصارات سريعة لإجراء طلب، أو عبارة بسيطة “كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟” مع خيارات الإجابة.

كلما كان التواصل سلسًا وسهلاً بينك وبين العميل، زادت التحويلات التي ستحصل عليها.

بعد استخدام chatbot على وسائل التواصل الاجتماعي Heyday لمدة ستة أشهر، أصبحت العلامة التجارية لمستحضرات التجميل رأى المكياج من أي وقت مضى زيادة بنسبة 20% في المبيعات عبر الإنترنت ومعدل تحويل بنسبة 30% على توصيات المنتجات المخصصة.

قم بإعداد ردود على ردود أفعال القصص.

نحن نعلم الآن أن هناك روبوتات يمكنها فعل ذلك بالضبط، بما في ذلك مشغل الإشارات في القصة. يشبه هذا رسالة “شكر” آلية لأولئك الذين تفاعلوا مع قصصك باستخدام الرموز التعبيرية والكلمات. الاستجابة السريعة وفي الوقت المناسب تساهم في محتوى ناتج عن طريق مستخدم لأن المتابع يرى أن العلامة التجارية تهتم. جنبا إلى جنب مع الرد، يمكنك حتى إرسال رمز ترويجي أو خصم. سيؤدي هذا إلى تحويل المحادثة إلى عملية شراء ثانية.

أتمتة الكلمات الرئيسية.

تتمثل المهمة الأساسية لبرنامج الدردشة الآلية في بدء محادثة عندما يكون المستخدم جاهزًا لإجراء عملية شراء. لإكمال المهمة، يمكنك إعداد كلمات رئيسية مثل “شراء”، و”شراء”، و”شحن”، و”خصم”، وما إلى ذلك، وبعد التعرف عليها، سيقوم برنامج الدردشة الآلي بالرد بأحد الاستجابات المحددة مسبقًا.

ولجعل هذه الإستراتيجية أكثر فعالية، اختر كلمات رئيسية قصيرة وعادية، وأضف عبارات الحث على اتخاذ إجراء في ملفك Instagram المنشورات والقصص والبكرات والبث المباشر و Instagram السيرة الذاتية لزيادة التحويلات.

استخدم ردًا مشتركًا.

يرسل برنامج الدردشة الآلي ردًا مشتركًا موحدًا عندما لا يرى أي كلمات رئيسية في استعلام العميل. فكر في رد مشترك للرد على جميع نصوص الرسائل المباشرة الواردة حتى لا تفقد العميل ولا تجعلهم ينتظرون. يمكن أن يكون الرد الشائع عبارة عن رسالة ترحيب تقدم أيضًا نصيحة للعميل بشأن ما يجب عليه فعله حتى لا ينتظر رد الوكيل البشري: تقديم طلب للقيام بذلك، والعثور على إجابات للأسئلة المتداولة، وما إلى ذلك.

هنا، ليس عليك التفكير في سيناريو المحادثة بأكمله. بدلاً من ذلك، يزيل برنامج الدردشة الآلي ضرورة اتخاذ الإجراءات الأساسية ويجعل الحوار أقصر وأكثر ملاءمة للعميل.

الرد تلقائيا على التعليقات.

إنه يعمل تمامًا كما هو الحال مع الاستجابة للقصص. عندما ترسل رسالة مخصصة تلقائية إلى كل من المعلقين لديك، فإنك تبدأ محادثة وتظهر اهتمامك. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص ل Instagram الحسابات التي متابعيها خاصة نشط في التعليقات أو أولئك الذين يستضيفون الهدايا غالبًا.

بعض النصائح الإضافية لتعزيز التحويلات والمبيعات باستخدام برامج الدردشة الآلية Instagram:

ابدأ محادثة بسؤال عادي لجذب العميل.

يستخدم الرد السريع أزرار لإشراك العملاء وعدم جعلهم يكتبون الردود بأنفسهم. وهذا يسمح بتعزيز التحويلات بنسبة تصل إلى 80٪.

اجمع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف مباشرةً في الدردشة باستخدام برنامج chatbot.

Instagram روبوتات الدردشة: أخطاء شائعة

بدلًا من الاختتام، دعونا نتطرق بإيجاز إلى ما لا يجب فعله بعد كل ما ناقشناه سابقًا. إذن، إليك ما يجب عليك تجنب القيام به عند استخدام روبوت الدردشة.

عدم السماح للعملاء البشريين بالتعامل مع الاستفسارات المعقدة

يمكن لروبوتات الدردشة التعامل بسهولة مع الأسئلة الشائعة، لكنها لن تكون قادرة على التعامل مع الاستفسارات المعقدة. لا يمكنك التفكير في كل سيناريو وكل تطور في المحادثة، لذا اترك دائمًا مساحة للوكيل البشري للتعامل مع مثل هذه الاستفسارات.

البريد العشوائي

البريد العشوائي يزعج الناس. تتيح لك وظيفة Chatbots إرسال توصيات مخصصة للعملاء والترحيب بهم بمجرد متابعتهم لك. وهو أمر عظيم، باعتدال. إذا بدأت في الإلحاح الشديد في الرسائل المباشرة لمتابعيك، فلن يؤدي ذلك إلى أي شيء سوى التهيج. علاوة على ذلك، فإنك تخاطر حقًا بالحظر من قبل مستخدم أو Instagram بحد ذاتها.

ردود chatbot غير مناسبة

من المحتمل أنك كنت هناك بنفسك: تطرح سؤالاً في أحد التطبيقات أو في الدردشة وتتلقى ردًا غير مناسب إلى حد كبير أو ببساطة غير مناسب. هذا ما يحدث عندما لا تفكر الشركات في تدفق المحادثة بشكل كافٍ. على سبيل المثال، يتم إعداد بعض الروبوتات بحيث يمكنها فقط الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا، أو يمكنها فقط الرد بالإيجاب أو السلب عندما لا تفهم الاستعلام. ولهذا السبب يجب عليك كشركة أن تفكر جيدًا في سيناريوهات الدردشة.

ردود طويلة جدا

اجعل روبوتات الدردشة قصيرة وبسيطة. إذا كان الرد طويلًا، فافصل النص بمسافات – ولا تحتفظ به كورقة نصية طويلة. ولكن أفضل طريقة هي وضع المعلومات المعقدة بطريقة قصيرة وسهلة.

لا ردود على الإطلاق

وهذا أسوأ من الردود المرسلة خارج الدور. عندما يقوم العميل بإجراء استعلام، فإنه يتوقع الحصول على إجابة، لذلك لا يمكنك ترك العميل بدونها. في بعض الأحيان، إذا لم يفهم الروبوت الاستعلام أو لم يتم النظر في مثل هذا الاستعلام في السيناريو، فإن الروبوت لا يرد على الإطلاق. لتجنب ذلك، فكر في تدفق المحادثة بعناية وتوصل إلى رد مشترك عندما لا يكون هناك شيء يمكن أن يساعدك فيه الروبوت.