ستساعدك المقالة التالية: تقدم ياهو إعلانات على شبكة البحث أكثر من جوجل

تقدم ياهو إعلانات على شبكة البحث أكثر من جوجل

وفقًا لدراسة إعلانات البحث التي أجرتها شركة comScore qSearch، تقدم Yahoo الآن إعلانات موجهة للبحث أكثر من Google.

من مدونة 360Tech:

في مارس 2006، قامت شركة ياهو بزيادة نسبة عمليات البحث التي تحتوي على إعلان مدعوم بنسبة 30 بالمائة على أساس سنوي؛ 59.7 بالمائة من عمليات البحث تعرض الآن الإعلانات. عرضت Google الإعلانات على 52.9 بالمائة من عمليات البحث، بزيادة 50 بالمائة عن العام الماضي، لكن comScore تقول إن هذا تناقض كبير.

ارتفع حجم النقرات المدعومة من Google في مارس 2006 بنسبة 64 بالمائة، بينما ارتفعت النقرات المدعومة على محرك بحث Yahoo بنسبة 30 بالمائة.

ما يقرب من 11.4 بالمائة من Yahoo! و11.8 بالمائة من عمليات البحث التي أجراها Google أدت إلى نقرة على إعلان مدعوم.

ليست مفاجأة كبيرة حقًا نظرًا لتكامل إعلانات Yahoo Search Marketing عبر شبكة Yahoo، والتي تعتمد على البحث كأداة تنقل أكثر من أي وقت مضى.

أضف حقيقة أن Yahoo تتفوق على Google من حيث مشاهدات الصفحة إلى المعادلة والنتيجة النهائية هي نموذج إعلان بحث أكبر وأكثر تنوعًا في Yahoo Search Marketing.

يعلق بن تشارني على حركة مرور Yahoo وموقعها على Google في نطاق المستخدم وعرض الإعلانات في eWeek ساعة جوجل :

جمهور ياهو هو 500 مليون شهريا. يزور واحد من كل اثنين من مستخدمي الإنترنت موقعًا يحمل علامة Yahoo التجارية مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتفتخر شركة Yahoo بزيارة 3.8 مليار صفحة يوميًا. ربما تكون شركة Google قد سيطرت على سوق البحث على الإنترنت، ولكنها لا تنشر هذا النوع من الأرقام.

اقترح المسؤولون التنفيذيون في Yahoo أيضًا، بطريقة ملتوية، أن Yahoo قد استحوذت على ما يبدو على عدد أكبر بكثير من عملاء البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، وهو مجال تتمتع فيه Google بقوة خاصة. وأخبرت سوزان ديكر، المديرة المالية لشركة Yahoo، المستمعين كيف أن استعلامات البحث على الإنترنت من Yahoo التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بنسبة 15 إلى 20 بالمئة على أساس سنوي. كل هذا النمو يجب أن يأتي من مكان ما.

وفي الوقت نفسه، تظهر شركة ياهو نمواً قوياً في الخارج، وهو مجال آخر للخلاف مع جوجل. وفي الواقع، فإن ياهو تهرب من سوق البحث على الإنترنت في اليابان وتايوان، حسبما قال الرئيس التنفيذي تيري سيميل خلال المكالمة.

ومن ثم دخلت Google في قنواتها الخاصة مثل Google Finance، وGoogle Local (Maps)، وGoogle Real Estate، وGoogle (Base) للإعلانات المبوبة، وGoogle Autos، ثم ربما وجهات أخرى متخصصة في الأموال الكبيرة مثل Google Travel وGoogle Health. أتساءل عما إذا كانوا سيخرجون بقناة تسمى Google Yahoo؟

الآن، فقط انتظر حتى تنطلق شبكة ناشري Yahoo.