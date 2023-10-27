ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google بيانات منظمة لمخزون بيع السيارات

جوجل لديها أطلقت طريقة محسنة لوكلاء السيارات لعرض مخزونهم من المركبات المعروضة للبيع على بحث Google ومنصات Google الأخرى.

يعمل ترميز البيانات المنظمة المدعوم حديثًا على تبسيط عملية توفير بيانات مخزون المركبات إلى Google، مما يسهل على الوكلاء من جميع الأحجام الوصول إليها.

البيانات المنظمة لقائمة المركبات يتيح لوكلاء السيارات عرض مخزونهم المعروض للبيع على بحث Google والخرائط والملفات التجارية.

تتيح البيانات المنظمة تجربة بحث جديدة حيث يمكن للمشترين المحتملين تصفية المركبات المتاحة على Google والتعرف عليها، بما في ذلك التفاصيل الأساسية مثل الأسعار والميزات والتوفر.

يتم تقديم هذه الميزة الآن باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة على الهاتف المحمول وسطح المكتب.

تبسيط قوائم الوكلاء باستخدام ترميز البيانات المنظمة

قدمت Google طريقة جديدة لوكلاء السيارات لعرض قوائم مخزونهم. يتضمن ذلك إضافة ترميز إلى كود HTML الخاص بمواقع الوكلاء لتوفير تفاصيل حول المركبات المتاحة.

تعتبر طريقة الترميز الجديدة أكثر وضوحًا من طريقة Google السابقة، حيث تتطلب من الوكلاء تحميل ملفات خلاصة البيانات.

باستخدام البيانات المنظمة، يمكن للوكلاء دمج أوصاف المركبات وتسعيرها ومدى توفرها وتفاصيل أخرى في صفحات قوائم السيارات الموجودة لديهم.

قد يعمل هذا الخيار الجديد بشكل أفضل مع التجار الذين يجدون أن ملفات الخلاصة معقدة للغاية أو لم يشتركوا بعد لتقديم بيانات المخزون إلى Google. ومع ذلك، لا تزال ملفات الخلاصة خيارًا.

طريقتان لتوفير بيانات المخزون إلى Google

بالإضافة إلى استخدام ترميز البيانات المنظمة، يمكن لوكلاء السيارات تقديم معلومات المخزون الخاصة بهم إلى Google من خلال خلاصات البيانات التي يتم تحميلها على بوابة شركاء قوائم المركبات في Google. كلا النهجين لهما فوائد ومناسبان لأغراض مختلفة.

على الرغم من سهولة تنفيذ وإدارة ترميز البيانات المنظمة نسبيًا، إلا أن التغييرات قد تستغرق وقتًا أطول حتى يكتشفها Google. قد تتطلب تحميلات ملفات الخلاصة مزيدًا من جهد تطوير النظام، ولكن تأكد من اطلاع Google على جميع بيانات المخزون. إذا استخدم الوكلاء كلتا الطريقتين، فمن الضروري أن تتطابق البيانات الموجودة في الخلاصات والترميز لتجنب التناقضات.

مراقبة وإصلاح البيانات المنظمة باستخدام Search Console

تعمل Google على تحسين Search Console لتسهيل على مواقع الويب مراقبة وإصلاح المشكلات المتعلقة بترميز البيانات المنظمة لقوائم المركبات. تتضمن التحديثات تقريرًا جديدًا للنتائج المنسّقة يعرض العناصر الصالحة وغير الصالحة على الصفحات التي تحتوي على ترميز قائمة المركبات.

وهذا يسمح للوكلاء بتتبع المشكلات المتعلقة بتنفيذ العلامات الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية.

اختبار البيانات المنظمة باستخدام اختبار النتائج الغنية

يعد اختبار النتائج الغنية أداة أخرى تقدمها Google، مما يسمح للوكلاء بالتحقق بسرعة من صحة ترميز البيانات المنظمة الخاصة بهم عن طريق إدخال عنوان URL أو مقتطف التعليمات البرمجية.

فهو يقدم تعليقات فورية حول صلاحية الترميز دون انتظار تحديثات تقارير النتائج المنسّقة.

في ملخص

بالإضافة إلى تقديم طرق جديدة لوكلاء السيارات لعرض مخزون المركبات من خلال ترميز البيانات المنظمة، تعمل Google على تسهيل البحث عن النماذج المتاحة وتصفيتها والتعرف عليها.

يجب على الوكلاء التفكير في تنفيذ ترميز البيانات المنظمة في صفحات قوائمهم الحالية أو إعداد خلاصات البيانات من خلال بوابة Google.