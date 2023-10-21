ستساعدك المقالة التالية: تقدم YPN إعلانات WiFi في مطار دنفر

تقدم YPN إعلانات WiFi في مطار دنفر

أنا جالس في مطار دنفر الدولي الآن في انتظار اتصالي الساعة 3:00 مساءً (15:00) بسان خوسيه لحضور مؤتمر/اتفاقية استراتيجيات محرك البحث وبعد تسجيل الدخول إلى خدمة AT&T Wi-Fi (التي تبلغ تكلفتها 7.95 دولارًا أمريكيًا مقابل استخدام لمدة 24 ساعة) لاحظت شيئًا مختلفًا بعض الشيء في إعلانات شبكة ناشري Yahoo التي يتم عرضها في Search Engine Journal.

إعلانات YPN مخصصة بشكل مدهش لخدمات Wi-Fi الآمنة! أنا لست الشخص الأكثر خبرة في مجال التكنولوجيا في العالم ولكني أفترض أن هذا بسبب أنني أمر عبر جهاز توجيه أو وكيل أو نظام Wi-Fi آمن من AT&T وبطريقة ما تقوم YPN بربط متصفحي بهذا النظام.

هل يرى أي شخص آخر إعلانات Wi-Fi هذه على SEJ؟

بعد تصفح بعض المواقع الأخرى التي تعرض إعلانات YPN، مثل شوموني، أرى أن إعلاناتهم تستهدف بشكل جيد.

الآن هذا يجعل عرض إعلانات Wi-Fi أكثر غرابة لأنني لم أكتب عن Wi-Fi منذ تغطية GigaOM’s Mountain View GoogleFi في وقت سابق من الأسبوع (حتى الآن).

ربما يكون ذلك مجرد صدفة، لكن بما أن SEJ هو أول موقع قمت بزيارته بعد النقر على صفحة البداية الخاصة بـ AT&T، بطريقة ما، تشير YPN إلى أنني يجب أن أبحث عن مشغلي شبكة Wi-Fi جدد.