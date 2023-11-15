ستساعدك المقالة التالية: تقديم لوحة معلومات الإشارة: تحليلاتك Hub

تعمل ميزة Mention على تسهيل التحقق من سمعة نشاطك التجاري عبر الإنترنت. إن أحد الصعوبات الرئيسية في مراقبة منتجاتك أو خدماتك أو اسم علامتك التجارية عبر ملايين المصادر لا يقتصر على اكتساب هذه الرؤية الكبيرة فحسب، بل فهم المنظور العالمي لتأثيرك الاجتماعي.

يسعد شركة Mention أن تقدم لوحة التحكم، وهي أحدث ميزة تحليلية لدينا والتي تمنح مستخدمينا نظرة عامة على جميع التنبيهات الخاصة بهم في مكان واحد. تزود لوحة المعلومات المسوقين والمهنيين بمؤشرات الأداء الرئيسية المدمجة للتوجه والحجم والنشاط والعلامات والمصادر وعدد الارتفاعات واستهلاك الحصص للجميع، أو تحديد التنبيهات.

استخدم البيانات الاجتماعية للعمل بشكل أكثر ذكاءً

تستمر ميزات Mention في إعطاء الأولوية للحاجة إلى وصول أسهل إلى رؤى الجمهور والبيانات الاجتماعية. باستخدام لوحة المعلومات يوميًا، يمكنك تحسين طريقة استماعك إلى جمهورك. لدينا بعض النصائح والحيل لمساعدتك على فهم كيفية استخدام لوحة المعلومات الخاصة بك. إن التحقق من لوحة التحكم الخاصة بك أول شيء في الصباح سيساعد في توجيه جهود المراقبة الخاصة بك لتنبيهات محددة، ويمكنك فهم مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب التعمق فيها أو تقديم تقرير عنها إلى فريقك بشكل أفضل.

يسعدنا اليوم أن نوضح لك كيفية البدء باستخدام لوحة معلومات Mention!

قم بتسجيل الدخول إلى Mention وسيتم عرض الصفحة الرئيسية للوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك الآن البدء في تصفية طريقة العرض الخاصة بك: حدد تنبيهات محددة أو جميعها، واختر الفترة الزمنية (آخر 30 يومًا، أو آخر 7 أيام، أو أمس)

لماذا يجب عليك استخدام لوحة المعلومات الخاصة بك يوميًا؟

تشديد استراتيجيتك الاجتماعية – راقب عن كثب تقييمك العام للشعور، وأيام النشاط، وحجم الإشارات لفهم الموضوعات التي تهم جمهورك بشكل أفضل، وبشكل عام أي أيام وأوقات الأسبوع تتلقى أكبر عدد من الإشارات لكلماتك الرئيسية المجمعة. خذ ذلك في الاعتبار عند تطوير تقويم الوسائط الاجتماعية الخاص بك، وقم بنشر المزيد من المحتوى في الأيام التي يحدث فيها أكبر قدر من النشاط حول علامتك التجارية. التحقيق وتحسين مشاعرك العامة – تحقق من سبب اختلاف تصنيفات المشاعر في بعض التنبيهات ولماذا. قم بقياس مشاعرك في التنبيه الخاص بك من خلال الانتقال إلى تقاريرك لمعرفة نوع الإشارات المصنفة على أنها سلبية أو إيجابية. في بعض الأحيان يكون من الصعب استيعاب ذلك، ولكن دع هذه التعليقات ترشدك إلى كيفية تواصلك مع جمهورك.

تتوفر لوحة معلومات Mention لمشتركي خطط Pro وProPlus والشركة في Mention. إذا كنت ترغب في تجربة هذه الميزة، فاشترك في النسخة التجريبية المجانية لدينا.