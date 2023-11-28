ستساعدك المقالة التالية: تقرير الدخل لشهر يوليو 2017: النفقات باهظة الثمن

دعونا ننتقل مباشرة إلى تقرير الدخل لشهر يوليو 2017! أنا متحمس جدًا لمشاركة ما يحدث معي مؤخرًا معكم يا رفاق.

ما الأمر مع تقارير الدخل هذه، على أي حال؟

منذ أول شهر لي في العمل (لقد حققت مبلغًا ضخمًا قدره 87 دولارًا)، لقد قمت بمشاركة دخلي ونفقاتي لكل شهر، من أجل إعطاء رواد الأعمال الآخرين عبر الإنترنت خط أساس جيد حول ما حقيقي يبدو العمل خلال مرحلة البدء.

هدفي من هذه المنشورات هو أن أقدم لكم يا رفاق نظرة واقعية للغاية حول نوع الدخل والنفقات التي يمكن أن تتوقعوها من كونكم “فتاة مجاورة” من رواد الأعمال عبر الإنترنت الذين لا يحققون 5-6 أرقام كل شهر (حتى الآن! ).

هيا بنا نقوم بذلك!

بصراحة، لقد مر شهر يوليو في نوع من الزوبعة. وفجأة، أصبحنا في منتصف شهر أغسطس بالفعل ولست متأكدًا تمامًا مما حدث. كان شهر يونيو شهرًا رائعًا، ولكن بعد ذلك بدأ شهر يوليو ببطء شديد.

خلال بداية الشهر، تلقيت بالفعل 9 مكالمات اكتشاف لعدم الحضور على التوالي! لقد كان ذلك محبطًا حقًا، حتى أنني كتبت رسالة إخبارية حول هذا الموضوع، لذلك من المؤكد أن الشهر لم يبدأ بشكل جيد جدًا.

وفي نهاية الشهر، بدأت الأمور تتحسن أخيرًا، وبدأ شهر أغسطس بضجة كبيرة. أتوقع شهرًا جيدًا في الشهر المقبل! ولكن نتيجة لذلك، أصبح شهر يوليو مجرد متوسط.

بعض النقاط البارزة:

لقد أطلقت أخيرًا صفحتي الرئيسية الجديدة – يا إلهي، لقد كنت أعمل في هذا المشروع منذ شهر مارس على الأرجح. لم يكن الأمر في طليعة تفكيري حقًا، لذلك كان تنفيذه بطيئًا للغاية. خاصة وأنني أردت أن أفعل كل شيء بنفسي. ولكن تم ذلك الآن وأخيرًا عش! ستكون هناك بعض التغييرات الأخرى التي ستحدث في بقية أجزاء الموقع، مثل صفحة وسائط جديدة، وتصميم جديد للشريط الجانبي، وما إلى ذلك. ولكن الشيء الكبير الرئيسي قد تم! تحقق من ذلك!

يا إلهي، لقد كنت أعمل في هذا المشروع منذ شهر مارس على الأرجح. لم يكن الأمر في طليعة تفكيري حقًا، لذلك كان تنفيذه بطيئًا للغاية. خاصة وأنني أردت أن أفعل كل شيء بنفسي. ولكن تم ذلك الآن وأخيرًا عش! ستكون هناك بعض التغييرات الأخرى التي ستحدث في بقية أجزاء الموقع، مثل صفحة وسائط جديدة، وتصميم جديد للشريط الجانبي، وما إلى ذلك. ولكن الشيء الكبير الرئيسي قد تم! لقد خفضت ساعات مكتبي – عندما بدأت عملي لأول مرة، كنت أعمل كشخص مجنون من الساعة 9 صباحًا حتى منتصف الليل على الأقل كل يوم تقريبًا. لإظهار أنني كنت متاح للغاية، كان لدي 50 ساعة من المساحة المتاحة لحجز المكالمات معي كل أسبوع. ولكن بعد عدم الحضور التسعة، قررت أنني لم أعد أتمتع برفاهية أن أكون متاحًا للجميع بعد الآن. أنا سيدة مشغولة! لذلك انتهى بي الأمر بإزالة أيام الأحد من الجدول تمامًا، ثم تضييقه إلى 4 ساعات فقط في أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت. لا يزال هذا 16 ساعة في الأسبوع، لذا فهو ليس شيئًا! لكنني سعيد حقًا بهذا الجدول الزمني الجديد، وهو يجعل الالتزام بالروتين اليومي أسهل كثيرًا الآن حيث يمكنني التنبؤ بشكل أفضل بالوقت الذي سأضطر فيه إلى الظهور أمام الكاميرا.

أهدافي لشهر يوليو 2017: نجاح أم فشل؟

إطلاق حزمة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي – فشل. كل شيء مكتمل باستثناء صفحة المبيعات التي تعتبر جزءًا مهمًا منها هههه. نأمل أن يحدث هذا هذا الشهر! احصل على تصميم صفحتي الرئيسية الجديد مباشرة – نجاح! لقد أحببت صفحتي الرئيسية الجديدة، التي صممتها بنفسي بالكامل. قم بتدوين تفاصيل إعادة الإطلاق القادمة لبرنامج التدريب الداخلي الخاص بي – النجاح! أعيد فتح برنامج التدريب الداخلي الخاص بي للمرة السادسة في بداية شهر أغسطس.

أهدافي لشهر أغسطس 2017 – فلنفعل هذا!

إطلاق باقة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي. قم بتشغيل حملة إعلانية لـ The VA Vault بنجاح وحقق التعادل على الأقل. أكمل رسم خريطة لجميع الحزم الإضافية (5 على اليسار). قم بإنهاء إصلاح جميع مسارات الاشتراك بحيث يتم تحويلها من LeadPages إلى Thrive Leads/ActiveCampaign وتقديم الهدية الترويجية فعليًا.

**المصروفات السنوية غير متضمنة (مثل الريح الخلفية* وتكاليف الاستضافة).

إجمالي النفقات = 2,484.99 دولارًا

مبيعات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة = 122.63 دولار

جوجل ادسنس = 10.59 دولار

منتجات الدخل السلبي + التدريب = 283.26 دولار

عمل العميل = 3,996.91 دولار

Pinterest الحزمة = 961.00 دولارًا

إجمالي الدخل = 5,374.39 دولارًا

إجمالي صافي الربح = 2,889.40 دولارًا

تقرير الدخل لشهر يوليو 2017: جميع الإحصائيات والتحليلات!

عدد مشاركات المدونة = 2

مشاهدات صفحة المدونة الشهرية = 8,895

المشتركون في قائمة البريد الإلكتروني = 6,192

Facebook متابعين الصفحة= 805

أعضاء مجموعة VA الجماعية = 1,331

Instagram متابعين = 4,159

Twitter متابعين = 6,482

Pinterest متابعين = 5,061

متابعو جوجل+ = 59

اتصالات لينكد إن = 670

الملاحظات النهائية على تقرير الدخل لشهر يوليو 2017:

تحقق من هذا الرسم البياني الجديد الرائع! قررت أن أبدأ في تضمين هذه العناصر كمرجع لنمو أعمالي خلال العام الماضي. كما ترون، في حين أن الدخل كان في ارتفاع مطرد في عام 2016، إلا أنني لم أحافظ على نفس الزخم خلال النصف الأول من عام 2017.

ولكن، في حين أن الدخل الإجمالي ظل عند نفس مستوى 5-6 آلاف دولار تقريبًا منذ ديسمبر الماضي (باستثناء شهرين جيدين حقًا)، فإن هذا لأننا ركزنا بشكل استراتيجي على زيادة هامش ربحنا. وكما ترون في الرسم البياني، كان شهري يونيو ويوليو أشهر رائعة لهامش الربح! (هامش الربح هو نسبة الفرق بين ربحك ودخلك). آخر مرة كان هذا جيدًا كان منذ عام تقريبًا، في أكتوبر 2016!

والآن أصبح هامش الربح لدينا تحت السيطرة أخيرًا. هذا هو الشيء الذي بذلت فيه الكثير من الجهد عمدًا هذا العام، وتحديدًا من خلال مراجعة العقل المدبر لـ Scale Up من Create Your Laptop Life، بالإضافة إلى تعيين مدير مشروع.

في الأساس، ما قمنا به خلال عام 2017 هو تهيئة الأعمال للنمو. في العام الماضي 2016، كان عامي الأول في العمل وقد حققنا نجاحًا كبيرًا من تحقيق متوسط ​​1000 دولار شهريًا إلى متوسط ​​5000 دولار. لقد كان ذلك جنونًا، لكنه نموذجي جدًا لشركة جديدة ناجحة. ولأن الأمر خرج عن نطاق السيطرة، فقد انخفض هامش الربح لدينا! لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية تنمية الأعمال التجارية مع مثل هذه الزيادة في الدخل. كنت أعمل لمدة 20 ساعة يوميًا، وأنفق الكثير من المال، ولم يكن لدي سوى 4 أشخاص في فريقي. بحلول نهاية عام 2016، كنت منهكًا وكان العمل في طريقه إلى الخروج عن المسار الصحيح.

الآن، بعد مرور عام تقريبًا ومع الكثير من العمل خلف الكواليس، لدي 11 شخصًا في فريقي وقد قاموا بالفعل خفضت مصاريف المقاولة من الباطن بشكل عام. لقد قمت أيضًا بتخفيض النفقات العامة، وخفضت عبء العمل الشخصي إلى مستوى طبيعي نسبيًا، وتمكنت من التركيز بشكل أكبر على عملي الخاص أكثر مما كنت أعتقد أنه ممكن في عام 2016.

نظرًا لأن كل شيء على ما يرام الآن، فإننا نستعد لازدهار الأعمال مرة أخرى في عام 2018. أعلم أننا في شهر أغسطس فقط، لكنني متحمس للغاية لما كنت أقوم ببنائه في العام الماضي. 2018 سيكون عامي تمامًا.

أتصور أن بقية العام سيتم إنفاقه على الأشياء القليلة الأخيرة المتبقية لنا في مرحلة “التمهيد”. وأبرز ما في الأمر هو أننا في منتصف التحول بشكل شبه كامل من تسعير الساعة إلى تسعير الحزمة، مع التركيز بشكل أكبر على مهارات التسويق لفريقي مقابل العمل الإداري المساعد الافتراضي التقليدي.

على أية حال، أتمنى أن تستمتعوا يا رفاق برؤية هذه التقارير! إنه لأمر رائع أن تجلس وتستعيد القليل من الماضي في نهاية كل شهر. آمل أن يكون عملك رائعًا كما أعتقد أن عملي!