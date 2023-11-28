ستساعدك المقالة التالية: تقرير الدخل لشهر يونيو 2017: النفقات باهظة الثمن

دعونا ننتقل مباشرة إلى تقرير الدخل لشهر يونيو 2017! أنا متحمس جدًا لمشاركة ما يحدث معي مؤخرًا معكم يا رفاق.

ما الأمر مع تقارير الدخل هذه، على أي حال؟

منذ أول شهر لي في العمل (لقد حققت مبلغًا ضخمًا قدره 87 دولارًا)، لقد قمت بمشاركة دخلي ونفقاتي لكل شهر، من أجل إعطاء رواد الأعمال الآخرين عبر الإنترنت خط أساس جيد حول ما حقيقي يبدو العمل خلال مرحلة البدء.

هدفي من هذه المنشورات هو أن أقدم لكم يا رفاق نظرة واقعية للغاية حول نوع الدخل والنفقات التي يمكن أن تتوقعوها من كونكم “فتاة مجاورة” من رواد الأعمال عبر الإنترنت الذين لا يحققون 5-6 أرقام كل شهر (حتى الآن! ).

هيا بنا نقوم بذلك!

كان يونيو أ حقًا شهر عظيم بالنسبة لي. وليس فقط فيما يتعلق بالأمور المالية (لكنني أعني، حقًا، هل كان بإمكاني فعل ذلك أي أسوأ من الشهر الماضي؟)! بشكل عام، لقد كان شهرًا جيدًا حقًا. العملاء سعداء، وأنا سعيد، وفريقي سعيد، وهناك الكثير من الأشياء المثيرة التي تلوح في الأفق! لقد انتهيت تقريبًا من إعادة تصميم موقع الويب الخاص بي، ونحن على وشك إطلاق حزمة جديدة تمامًا، ولدي عمل جديد في بداياته، وأشعر أخيرًا أن لدي الكثير من الوقت للعمل على الأشياء التي أريدها يعمل على.

في الغالب، يجب أن أشكر مديرة المشروع لإبقائي على المسار الصحيح، مما أجبرني على تشجيعي على استخدام مخطط يومي، وبدأنا أيضًا في إجراء مكالمات أسبوعية حيث يمكنني فقط التنفيس والتخطيط ووضع الاستراتيجيات معها. في كل مكان، كان ذلك مفيدًا للغاية. إذا كنت أيضًا في طريقك لمحاولة الانتقال من تحقيق حوالي 5 آلاف دولار شهريًا إلى حوالي 10 آلاف دولار شهريًا، فإنني أوصي بالتأكيد بالبحث في تعيين مدير مشروع. إنه شيء كان مفيدًا بجنون بالنسبة لي خلال الأشهر القليلة الماضية.

بعض النقاط البارزة:

لقد رفعت أسعاري مرة أخرى – منذ حوالي عام مضت، عقدت هذه الصفقة مع نفسي بأنني سأرفع أسعاري بمقدار 10 دولارات في الساعة كل ستة أشهر. الآن لست متأكدًا من مدى جدوى استمرار ذلك، خاصة وأنني سأنتقل إلى تسعير الحزمة، ولكن حتى الآن كان الأمر ناجحًا بالنسبة لي. في شهر يوليو من العام الماضي، قمت برفع السعر إلى 40 دولارًا للساعة، ثم في يناير رفعته إلى 50 دولارًا للساعة، والآن حل شهر يوليو مرة أخرى وأنا رسميًا بسعر 60 دولارًا للساعة. إيك! يبدو هذا كثيرًا في رأسي، ولكن عندما أملأ فريقي بخبراء رائعين في كتابة الإعلانات، والتكنولوجيا، والتصميم الجرافيكي، ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت أدرك مدى روعتنا. من المفيد استئجار متجر متكامل مثلنا! نتائجنا جيدة، لذا علينا أن نتقاضى رسومًا مقابل ذلك.

منذ حوالي عام مضت، عقدت هذه الصفقة مع نفسي بأنني سأرفع أسعاري بمقدار 10 دولارات في الساعة كل ستة أشهر. الآن لست متأكدًا من مدى جدوى استمرار ذلك، خاصة وأنني سأنتقل إلى تسعير الحزمة، ولكن حتى الآن كان الأمر ناجحًا بالنسبة لي. في شهر يوليو من العام الماضي، قمت برفع السعر إلى 40 دولارًا للساعة، ثم في يناير رفعته إلى 50 دولارًا للساعة، والآن حل شهر يوليو مرة أخرى وأنا رسميًا بسعر 60 دولارًا للساعة. إيك! يبدو هذا كثيرًا في رأسي، ولكن عندما أملأ فريقي بخبراء رائعين في كتابة الإعلانات، والتكنولوجيا، والتصميم الجرافيكي، ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت أدرك مدى روعتنا. من المفيد استئجار متجر متكامل مثلنا! نتائجنا جيدة، لذا علينا أن نتقاضى رسومًا مقابل ذلك. الكثير من الخطط – بعد الاطلاع على العقل المدبر لـ Create Your Laptop Life’s ScaleUp في الربيع الماضي، اتخذت قرارًا بالانتقال بالكامل إلى تسعير الحزمة بحلول نهاية العام. منذ ذلك الحين، ما زلت لم أبدأ حتى الآن واحد حزمة جديدة، لذلك كنت متخلفا قليلا. لكننا الآن نتجه إلى السرعة الزائدة. خلال الشهرين المقبلين، قبل نهاية العام، آمل أن أطلق 7 باقات جديدة حتى أتمكن من الوصول إلى هدفي!

أهدافي لشهر يونيو 2017: نجاح أم فشل؟

اجعل النفقات أقل من 5000 دولار – النجاح! لقد مر وقت طويل منذ أن كنت بهذا المستوى المنخفض! سعيدة جدًا لأن لديك أخيرًا شهرًا منخفضًا جدًا للنفقات. احصل على تصميم صفحتي الرئيسية الجديد مباشرة – فشل. إنه بالكاد نحن جاهزون للبث المباشر، لدينا فقط مشكلة صغيرة يجب حلها من الناحية التقنية قبل أن نتمكن من نشرها. إطلاق موقع الويب الخاص بي الجديد على www.chronicillnessentrepreneur.com – نجاح! لقد كان إطلاقنا رائعًا وأصبح الموقع الإلكتروني الآن نشطًا بالكامل.

أهدافي لشهر يوليو 2017 – فلنفعل هذا!

إطلاق باقة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي. احصل على تصميم صفحتي الرئيسية الجديد مباشرة. قم بتدوين تفاصيل إعادة الإطلاق القادمة لبرنامج التدريب الداخلي الخاص بي.

**المصروفات السنوية غير متضمنة (مثل الريح الخلفية*، وتكاليف الاستضافة، وLeadPages).

إجمالي النفقات = 2,405.46 دولار

مبيعات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة = 312.23 دولار

جوجل ادسنس = 12.08 دولارًا

منتجات الدخل السلبي + التدريب = 318.10 دولارًا

عمل العميل = 4,747.48 دولار

Pinterest الحزمة = 654.00 دولارًا

إجمالي الدخل = 6,043.89 دولارًا

إجمالي صافي الربح = 3,638.43 دولارًا أمريكيًا

تقرير الدخل لشهر يونيو 2017: جميع الإحصائيات والتحليلات!

عدد مشاركات المدونة = 4

مشاهدات صفحة المدونة الشهرية = 7,318

المشتركون في قائمة البريد الإلكتروني = 5,346

Facebook متابعين الصفحة= 784

أعضاء مجموعة VA الجماعية = 1,180

Instagram متابعين = 3,993

Twitter متابعين = 6,215

Pinterest متابعين = 4,919

متابعو جوجل+ = 58

اتصالات لينكد إن = 630

الملاحظات النهائية على تقرير الدخل لشهر يونيو 2017:

بشكل عام، أنا سعيد حقًا لأنني تمكنت من العودة من الشهر الماضي وقضاء شهر رائع آخر. بالإضافة إلى ذلك، كانت نفقاتي لذا منخفضة لدرجة أنني تمكنت من تحقيق ربح كبير. لو كان كل شهر مثل شهر يونيو، سأكون سعيدًا جدًا!

ولكن، مع ذلك، لدي الكثير من الخطط للمستقبل ولا أستطيع الانتظار لرؤية ما هو التالي. أنا متحمس حقا أن بلدي Pinterest الحزمة تعمل بشكل جيد. آمل أن نتمكن من البدء في جني حوالي ألف دولار شهريًا بشكل مستمر من ذلك بحلول نهاية العام. وإذا كانت الحزم المستقبلية التي أقوم بإنشائها تعمل أيضًا، فسيكون ذلك رائعًا! وهذا يعني أنه بحلول نهاية عام 2018، من المحتمل أن أحصل على 8 آلاف دولار شهريًا فقط من تلك الحزم (السلبية إلى حد ما). وهذا هو هدفي، على أي حال!

وبما أن شهر يونيو كان شهرًا رائعًا، فأنا أتطلع حقًا إلى مواصلة هذا الزخم القوي في شهري يوليو وأغسطس.