تقرير دخل المدونة لعام 2023 – كسب 272.712 دولارًا من التدوين

ستساعدك المقالة التالية: تقرير دخل المدونة لعام 2022 – كسب 272.712 دولارًا من التدوين

في كل عام ، يصعب عليّ أن أصدق أن العام بأكمله قد جاء وذهب.

كما أنني لا أصدق أنني أكتب تقرير دخل التدوين لـ This Online World.

خمس سنوات هي فترة زمنية أطول مما كانت عليه عندما كنت في الكلية. ولم أحصل على نفس الوظيفة منذ ما يقرب من خمس سنوات خلال أي مرحلة من حياتي.

كان هذا العام أيضًا في كل مكان قليلاً من حيث جني الأموال عبر الإنترنت والتغييرات المهنية والمواقف المعيشية.

في عام 2022 ، انضممت إلى القوى العاملة لأول مرة منذ بضع سنوات ثم تركتها مرة أخرى. لقد أمضيت أيضًا وقتًا في العيش في خمس قارات مختلفة ، والغوص في نمط حياة البدو الرقمي وأسلوب حياة التدوين. من ارتفاع Lions Head في كيب تاون بجنوب إفريقيا هذا العام.

بشكل عام ، لقد كان عامًا غريبًا وغريبًا ولكنه رائع. ولدي كل من يقرأ هذا العالم عبر الإنترنت ليشكره.

قبل خمس سنوات ، اعتقدت أن This Online World سيكون مجرد مشروع جانبي ممتع تحدث عن زراعة الهاتف وتطبيقات الدخل السلبي. لم أكن لأتخيل أبدًا أن المدونة يمكن أن تتحول إلى عمل بدوام كامل وتصل إلى ملايين الأشخاص.

لذا ، شكراً لكل من يقرأ ويتابع كل عام. أنا ممتن حقًا لكل ذلك ، وآمل أن تساعد تقارير دخل المدونات هذه الأشخاص الآخرين في العثور على بدايتهم في جني الأموال عبر الإنترنت.

حان الوقت للغوص في تقرير دخل المدونة لعام 2022!

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لماذا أكتب تقارير الدخل التدوين

مثل العام الماضي ، أريد أن أبدأ بإخلاء سريع للمسؤولية قبل الدخول في جميع إيرادات ونفقات المدونات على مدار السنوات.

في كل عام ، أكتب تقرير دخل التدوين من أجل الشفافية وحفظ السجلات.

أشارك البيانات مع أشخاص آخرين حول عملية إنشاء مدونة لكسب المال. وأود أيضًا أن ألقي نظرة على السنوات السابقة لتتبع الصعود والهبوط والدروس على طول الطريق.

لا أريد أن تأتي تقارير الدخل هذه على الإطلاق كفرصة للتفاخر أو لدفع المدونات إلى أسفل من أجل مبيعات الشركات التابعة.

حقًا ، أريد أن تقدم هذه التقارير نظرة صادقة على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مدونة ما ، بالإضافة إلى بعض النصائح للمدونين الآخرين.

هناك العديد من تقارير دخل المدونات التي تعد بنتائج سريعة ودخل كبير ، ولكن لا تشارك أبدًا أي دليل على الدخل أو لقطات شاشة. لهذا السبب أعتقد أنه من المهم أن يتحلى المزيد من المدونين بالشفافية حتى يعرف الناس ما يمكن توقعه.

بالطبع ، من المدونات تكسب أكثر من This Online World أو لديها طرق مختلفة جدًا لكسب المال.

ولكن ، من المأمول أن تساعدك بعض الاستراتيجيات والدروس التي تعلمتها على مر السنين في تحقيق النجاح في أي مجال تدوين يتواجد فيه.

تقرير دخل المدونة لعام 2022 – تحقيق 272.712 دولارًا من التدوين

في تقرير دخل المدونات لعام 2021 ، قلت إن هذا هو العام الأول الذي شعرت فيه شركة This Online World حقًا بأنها شركة. ولكن بعد فوات الأوان ، أعتقد أن عام 2021 كان حقًا عام اختبار إثبات المفهوم.

بالنسبة لعام 2022 ، كان حقًا عام توسيع نطاق إثبات المفهوم على جميع الجبهات.

لا يزال مصدرا الدخل لديّ متشابهين إلى حد كبير: الإعلانات الصورية والتسويق التابع. ولكن كانت هناك بعض التحديثات المثيرة لكلا المصدرين والتي أود مشاركتها.

دخل ميديا ​​فاين – $ 152،297.74

في عام 2022 ، حققت إعلانات Mediavine أكثر من 152000 دولار لهذا العالم عبر الإنترنت. هذا هو أكثر من ضعف ما كان عليه في العام الماضي ، وقد أذهلتني جودة شبكة Mediavine باستمرار.

هذا الدخل يعادل ربح 400 دولار في اليوم أو نحو ذلك. وعلى مدار العام بأكمله ، كان متوسط ​​العائد لكل ألف ظهور في Mediavine 40.88 دولارًا ، وهو أمر رائع جدًا في رأيي.

للقراء الجدد ، تعد Mediavine شبكة إعلانية متميزة تُعرف بأنها واحدة من أفضل الشبكات في مجال التدوين.

عندما بدأت التدوين ، كنت أستخدم Google Adsense ثم Monumetric. ولكن بعد التحول إلى Mediavine في عام 2020 ، زادت أرباح الإعلانات المصوّرة على الموقع بشكل مطرد على أساس سنوي.

هذا العام ، أصدرت Mediavine أيضًا إعلانًا بإصدار Mediavine Pro.

هذا البرنامج مخصص لناشري Mediavine الذين يكسبون 100000 دولار على الأقل لكل 12 شهرًا. إنه يوفر دفعة دفع بنسبة 10٪ ، جنبًا إلى جنب مع بعض الامتيازات الأخرى ، والتي كانت مفاجأة رائعة حقًا لـ This Online World.

الكل في الكل ، أعتقد أن Mediavine هو أفضل خيار لنشر الإعلانات المصوّرة للمدونين. إنها تقنية رائعة ، فهي تعمل على جمع بيانات الطرف الأول عندما لا تكون ملفات تعريف الارتباط أكثر من ذلك ، وتدفع للناشرين جيدًا للغاية.

لقد تغيرت متطلبات Mediavine منذ أن انضممت ، وتحتاج إلى 50000 جلسة للتقديم الآن. ولكن إذا كنت مدونًا جديدًا وتحتاج إلى هدف رئيسي لتعيين أنظارك ، فأنا بالتأكيد أوصي بالتوجه إلى Mediavine.

دخل الشركات التابعة – 116.915 دولارًا

دخل الشركاء هو ثاني فئة رئيسية في This Online World. وفي عام 2021 ، شكلت فقط حوالي 33٪ من إجمالي دخل التدوين الخاص بي.

كان هذا تحسنا هائلا عن السنوات السابقة. ولكن نظرًا لأن معدلات الإعلانات موسمية للغاية ، فقد أردت زيادة إيرادات الشركة التابعة في عام 2022 لأغراض التنويع والتوسع.

الآن في عام 2022 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت ما يقرب من 116،915 دولارًا أمريكيًا من الدخل التابع.

جاء معظم هذا الدخل من تطبيقات gig مثل DoorDash أو مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل Branded Surveys. أقوم بالترويج لهذه العروض من خلال تأثير الشعاع، وهي شبكة التسويق التابعة المفضلة لدي والتي تضم آلاف العلامات التجارية للمدونين والمؤثرين للترويج لها.

لقد روجت أيضًا لمزيد من أفكار الدخل السلبي في عام 2022 ، مثل منصات التأجير مثل Neighbor أو تطبيقات الاستثمار مثل Fundrise.

بشكل عام ، كانت استراتيجية المحتوى مماثلة إلى حد كبير لعام 2021: كتابة قوائم طويلة ومراجعات مليئة بالبحوث وتجارب المستخدم الحقيقية لاكتساب الثقة مع القراء.

ومع ذلك ، أنا سعيد حقًا بعدد الشركاء الجدد الذين أعمل معهم لأنني أعتقد أن التنويع يساعد في تقليل مخاطر الدخل.

على أي حال ، كانت Impact Radius هي الشبكة التابعة الرئيسية التي استخدمتها. لكنني قمت أيضًا بتوسيع نطاق الدخل على شبكات أخرى مثل Aragon Premium و MaxBounty.

في ما يلي لقطة من عائدات Aragon Premium الخاصة بي ، والتي تصل إلى 13792 دولارًا أمريكيًا لعام 2022:

وإليك بعض مدفوعات MaxBounty القادمة. لقد ربحت ما يزيد قليلاً عن 15000 دولار مع MaxBounty في عام 2022 ، ولكن من الصعب الحصول على تقرير من لوحة القيادة يوضح جميع المدفوعات في علامة تبويب واحدة.

كلتا الشبكتين تقدمان عروض للمدونين الماليين. ولدى MaxBounty آلاف العروض في مجالات أخرى وفريق رائع أيضًا.

بصرف النظر عن ذلك ، تتضمن بعض قنوات الدخل الصغيرة الأخرى التابعة التي استخدمتها في عام 2022:

لن أقوم بتضمين لقطة شاشة لكل برنامج فرعي واحد من أجل المساحة. والجمع بين Aragon Premium و MaxBounty و Impact Radius هو المكان الذي يأتي منه معظم الدخل على أي حال.

بالإضافة إلى ذلك ، مثل العام الماضي ، الشبكات التابعة مثل Amazon الشركة التابعة دفعت حوالي 300 دولار فقط. ولم أحقق الكثير من الترويج لمنصات التدوين مثل SiteGround أو BigScoots أيضاً.

أنا موافق على هذا نظرًا لأن هدف This Online World هو مساعدة الأشخاص على البدء في جني الأموال عبر الإنترنت أو من خلال اقتصاد الوظائف المؤقتة. إنها مدونة حول التدوين أو مدونة مخصصة لها Amazon شركة تابعة.

دخل الكفالة – 3500 دولار

كان لدي خطط ضخمة في عام 2022 لإطلاق بعض المنتجات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية والدورات التدريبية. وأثناء عملهم ، فشلت تمامًا في الوصول إلى هذا الهدف هذا العام.

بصراحة ، اللوم يقع على عاتقي وعلى المماطلة كل هذا الوقت.

من المؤكد أن العيش في حوالي سبع دول مختلفة هذا العام لم يساعد في إنتاج المحتوى الثابت. لكنني سأركز على المنتجات الرقمية في عام 2023 وسأحقق شيئًا ما بالفعل.

أعلم ، أعلم … أقول هذا كل عام! لكنني أعني ذلك هذه المرة 😉

ومع ذلك ، لا يزال موقع This Online World يحصل على رعايتين صغيرتين هذا العام نتج عنه دخل قدره 3500 دولار. هذا ليس هائلاً ، لذا فإن فرص الرعاية هي أيضًا شيء أنا حريص على توسيع نطاقه مع العام الجديد.

حركة التدوين والنمو

في عام 2022 ، كسب هذا العالم عبر الإنترنت ما يقرب من 300٪ أكثر مقارنة بعام 2021. والسبب الرئيسي لذلك هو الزيادات في حركة المرور للموقع على مدار العام.

فيما يلي بعض الإحصائيات السريعة حول حركة مرور 2022 في This Online World:

3.1 مليون مستخدم

3.8 مليون جلسة

تم نشر ما يقرب من 220 مشاركة

حقيقة أن هذا العالم عبر الإنترنت وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص في عام 2022 هو بالنسبة لي. وأعتقد أن نشر الكثير من المحتوى الجديد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

استغرق نشر أكثر من 200 مشاركة في عام 2022 الكثير من الموارد والوقت. لكن الكثير من هذا المحتوى يتم ترتيبه ويتزايد الآن ، لذلك كان يستحق الجهد المبذول.

لقد قمت أيضًا بتكثيف جدول التحديث ، بمتوسط ​​تحديث يوميًا (أو أحيانًا أكثر) خلال الأسبوع.

يعد تحديث المحتوى أمرًا مهمًا لمنح القراء أحدث المعلومات القيمة. كما أن Google تحب النضارة ، لذا فهذه ميزة إضافية.

بصرف النظر عن ذلك ، كانت المدونة على الجانب الرابح والخاسر من العديد من تحديثات الخوارزمية التي يبدو أنها تأتي بانتظام هذه الأيام.

بعد إجراء الكثير من التحديثات ، أعتقد أن الدرس يظل كما هو: كتابة محتوى قيم مدروس جيدًا يفوز في نهاية اليوم.

كان هذا في الواقع جزءًا كبيرًا من إستراتيجية المحتوى الخاصة بي في عام 2022. لقد قضيت الكثير من الوقت والجهد في كتابة المراجعات حول مواقع وتطبيقات gpt المختلفة ، وغالبًا ما آخذ وجهة نظر متضاربة للمدونات الأخرى عن طريق استدعاء التطبيقات المخادعة.

بالتأكيد ، هذا النهج ليس رائعًا للحصول على دخل تابع من شركات مثل Solitaire Cash و Bingo Cash وعشرات التطبيقات الأخرى التي ينالها بعض المدونين الماليين.

ولكن فيما يتعلق ببناء الثقة مع القراء وتقديم أفضل محتوى ممكن ، أعتقد أن الصدق هو الدليل النهائي الذي يجب على المدونين الالتزام به.

2022 التدوين النفقات والأرباح

مثل العام الماضي ، فإن نفقات التدوين الرئيسية الخاصة بي لعام 2022 هي من تكاليف إنشاء المحتوى. لكن هذا جيد تمامًا بالنسبة لي لأنني أرى كل مقال على أنه استثمار لديه القدرة على سداد نفسه ، ثم البعض ، خلال الأشهر القادمة.

هذه لمحة سريعة عن نفقات التدوين الرئيسية الخاصة بي لهذا العام:

كتابة المحتوى : 13.132 دولار

: 13.132 دولار استضافة BigScoots : 624 دولار.

: 624 دولار. الأمن Sucuri : 300 دولار.

: 300 دولار. Pinterest Marketing Help Plus Tailwind : 740 دولار.

: 740 دولار. ملحقات مختلفة : 250 دولار.

: 250 دولار. المصروفات الكلية : 15.046 دولار

: 15.046 دولار اجمالي الربح: 257666 دولار

هذا في الواقع هو نفس النفقات التشغيلية مثل ما أنفقته في عام 2021 على This Online World. لذلك ، أنا سعيد جدًا بأن هامش الربح قد تحسن بشكل جيد.

أنا أيضًا سعيد للغاية منذ فريق عالم الإنترنت هذا نما من قبل عدد قليل من الناس. وأنا ممتن جدًا للعمل مع هؤلاء المدونين الرائعين والكتاب المستقلين.

ولكن بخلاف حساب المحتوى هذا ، كل شيء آخر هو نفسه إلى حد ما. ما زلت مع BigScoots ، وقد أصبحت حزمة المكونات الإضافية الخاصة بي أصغر بالفعل وهو أمر رائع.

انتهى بي الأمر إلى إلغاء ملفات Pinterest مساعدة التسويق والاشتراك في Tailwind. إنه ببساطة لم يكن يقود حركة مرور كافية على الرغم من الكثير من الاختبارات والتصميمات القوية.

أعتقد أن الدرس المستفاد هنا للمدونين الآخرين هو عدم الخوف من إعادة استثمار بعض الدخل في النمو.

بالنسبة لي ، كان الدفع مقابل إعادة تصميم مدونة في عام 2021 والدفع مقابل المساعدة في كتابة المحتوى بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. وأخطط لاستثمار مبالغ مماثلة في الموقع لعام 2023.

2022 YouTube نفقات الدخل

لم أدرج YouTube الدخل أو المصروفات في بيانات تقرير دخل المدونة أعلاه نظرًا لأنهما أعمال منفصلة. لكن أود أن أذكر YouTube في هذه التقارير نظرًا لأن كلا النظامين يروجان لبعضهما البعض.

بالنسبة لبعض السياق ، بدأت لي YouTube قناة في عام 2020 لتنويع الدخل ولتجربة شيء ممتع وجديد.

منذ ذلك الحين ، نمت إلى أكثر من 15000 مشترك. وتكسب ما يقرب من 30 إلى 50 دولارًا في اليوم من دخل الإعلانات بينما تنقل حوالي 1000 إلى 1500 قارئ شهريًا إلى This Online World.

هنا بلدي YouTube إحصائيات الدخل والمصروفات لعام 2022:

YouTube إيرادات Adsense: 14451 دولارًا.

14451 دولارًا. YouTube الآراء : 750.000.

: 750.000. تم نشر مقاطع الفيديو : 19.

: 19. تحرير المصاريف : 4500 دولار.

: 4500 دولار. نفقات الصورة المصغرة : 320 دولار.

: 320 دولار. المصروفات الكلية :

: المجموع ربح: 9631 دولارًا.

هامش الربح لـ YouTube مقابل التدوين أقل بكثير في حالتي. لكنني على ما يرام مع هذا منذ ذلك الحين YouTube يتأرجح إلى حد كبير باعتباره صخبًا جانبيًا شبه سلبي في هذه المرحلة.

وقد ساعد إنفاق الأموال على محرر فيديو ممتاز بشكل كبير في نشر المزيد من مقاطع الفيديو. الشيء نفسه ينطبق على مصمم الصور المصغرة الموهوب.

لقد أخفقت كثيرًا في تحقيق هدفي لعام 2021 المتمثل في 50000 مشترك و 20000 دولار في الدخل. لذلك ، لا أعتقد أنني قمت بكسر ملف YouTube رمز تماما حتى الآن. لكني أحتاج أيضًا إلى نشر مقاطع الفيديو بشكل أكثر انتظامًا والانتقال إلى نمو بعض المحتويات الشائعة بشكل أسرع.

بالنسبة لعام 2023 ، أعتقد أن إضافة بعض المحتويات ذات الشكل القصير ، وللأسف ، المزيد من محتوى clickbait ، ستكون مفاتيح للنمو بشكل أسرع.

نصائح للمدونين الآخرين

الآن بعد أن نفد دخل المدونة ونفقاتها ، أريد أن أنهي تقرير دخل التدوين هذا ببعض النصائح للمدونين الآخرين الذين وجدتهم مفيدة هذا العام!

الصدق هو المفتاح

أريد دائمًا أن يقدم هذا العالم عبر الإنترنت معلومات صادقة حول الأعمال الجانبية وطرق كسب المال عبر الإنترنت. وأعتقد أن هذا قد ساعد الكثير من مراجعاتي الأخيرة في الحصول على مرتبة جيدة لأنها توفر معلومات حقيقية حول مختلف تطبيقات كسب المال والنشاطات.

إنه شعور غريب بعض الشيء وجود العديد من التقييمات ذات النجمتين 1 و 2 على الموقع. لكن في نهاية المطاف ، أريد تقديم أفضل محتوى ممكن لمساعدة الناس ، لذلك أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه.

لا يساعد دائمًا في الحصول على صفقات الرعاية ، ولكن ما زلت أعتقد أن هذا أمر لا بد منه لأي مدون.

أصبحت سلطة المؤلف أكثر أهمية

إذا كان هذا العام قد أبرز أي شيء بالنسبة لي ، فهو أن سلطة المؤلف أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى للمدونين.

تزداد منافسة التدوين كل عام. ويتزايد إنتاج المحتوى مع استخدام الأشخاص لأدوات الذكاء الاصطناعي. لذا ، فإن الطريقة الوحيدة للوقوف بعيدًا عن الجمهور (في رأيي) هي تطوير السلطة الشخصية في مجال التدوين الخاص بك.

يمكن القيام بذلك بعدة طرق ، بما في ذلك:

الحصول على المزيد من الروابط الخلفية

اكتساب المزيد من الخبرة والاعتمادات في العالم الحقيقي

الظهور في مقاطع الفيديو والبودكاست وأشكال الوسائط الأخرى

أعتقد أن هذا الهدف مهم بشكل خاص للمدونين الجدد ، وهو أيضًا مجال أرغب في مواصلة تطويره بمرور الوقت.

البحث عن الكلمات الرئيسية لا يزال مهمًا

في عام 2021 ، أعتقد أن معظم مكاسب التدوين الخاصة بي جاءت من زيادة جدول النشر الخاص بي واستهداف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة.

في عام 2022 ، إنها نفس القصة إلى حد كبير. الكثير من المكاسب الكبيرة والمشاركات التي تولد آلاف الزوار شهريًا هي منشورات من هذا العام. والطريقة الوحيدة التي وجدت بها الموضوعات التي يجب أن أكتب عنها كانت من خلال البحث المتسق عن الكلمات الرئيسية.

أنا شخصيا استخدم SEMRush لاحتياجات البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بي ، وهذا ما أقترحه على المدونين الآخرين. مثال على تقرير الكلمات الرئيسية SEMRush.

لقد استخدمت أيضًا أدوات مجانية مثل Google Keyword Planner و UberSuggest في الماضي ، لذلك لا تحتاج إلى إنفاق الأموال لبدء البحث عن الكلمات الرئيسية. وكنت محظوظًا في الحصول على حساب SEMRush من العمل وصديق.

ومع ذلك ، إذا كانت مدونتك تحقق دخلاً أو كنت ترغب في الاستثمار ، فإن البحث عن الكلمات الرئيسية هو أحد الاستثمارات الأولى التي أقترحها.

يعد مقدار الوقت الذي توفره باستخدام أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المميزة أمرًا مهمًا. ومرة أخرى ، إذا كانت حركة المرور العضوية هي المصدر الرئيسي لحركة المرور الخاصة بك ، فإن العثور على الكلمات الرئيسية الفائزة هو كيف يمكنك التوسع وكسب المزيد.

SEMRush لديه نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام، كما يتيح لك الإصدار المجاني إجراء ما يصل إلى 10 عمليات بحث بالكلمات الرئيسية يوميًا ، والتي قد تكون كافية للمدونين المبتدئين.

تحديث شخصي

كما قلت في المقدمة ، كان عام 2022 عامًا مثيرًا للاهتمام لكل من التغييرات التجارية والشخصية.

في بداية العام ، كنت أعيش في بلايا ديل كارمن بالمكسيك. كانت طريقة ممتعة لممارسة بعض الإسبانية أثناء العيش مع الأصدقاء ، وعدت إلى كولومبيا وفلوريدا قبل أن أعود إلى المنزل لقضاء صيف كندي.

تعلمت أيضًا كيفية ركوب الأمواج خلال هذا الوقت ، وكان النصف الأول من العام مليئًا بالسفر ووقت العائلة والمغامرات الجديدة. من رحلة المكسيك في أغسطس 2022.

خلال هذا الوقت ، أوقفت أيضًا الكتابة المستقلة وقبلت بالفعل عرض عمل منتظم ككاتب تجاري لشركة تسمى XLMedia.

في ذلك الوقت ، كنت أشعر بالإرهاق الشديد من العمل الحر والتدوين. لذلك ، اعتقدت أن الوظيفة المستقرة والمزايا والأجر الجيد ووقت الإجازة كان تغييرًا تمس الحاجة إليه.

ولا تفهموني خطأ: إنه تغيير رائع. لقد تمكنت من ضخ محتوى لموقع يسمى Investor Junkie ، كل ذلك أثناء العمل مع بعض أفضل أصدقائي الذين تعرفت عليهم بعد بضع سنوات في عالم التمويل الشخصي.

حتى أنني حصلت على حضور مؤتمر آخر هذا العام وتوجهت إلى FinCon 2022. لقد كانت تجربة رائعة أن أقابل زملائي في الفريق وأن أقابل بعض المدونين الماليين المشهورين ومستخدمي YouTube.

ولكن بعد بضعة أشهر في كندا ، بدأت في البحث عن مشهد جديد مرة أخرى. وكنت في الواقع أشعر بالتعب أكثر من العمل في وظيفة 9-5 بينما أقضي بضع ساعات في اليوم في This Online World.

لذلك ، في الجزء الأخير من العام ، بدأت في التدوين مرة أخرى وتركت وظيفتي بعد حوالي 6 أشهر. أعتقد أنني ما زلت أعاني من الحساسية تجاه جدول زمني صارم.

كما أنني حجزت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا. وهو أجمل مكان رأيته في حياتي على الإطلاق.

إذا كنت من محبي الطبيعة والمشي لمسافات طويلة ، فيجب أن تكون كيب تاون على قائمة أمنياتك. والوقت الذي أمضيته في استكشاف الجبال ، ومقابلة أشخاص آخرين ، وركوب الأمواج هناك كان من أسعد الأوقات التي مررت بها. منظر غروب الشمس من جبل تيبل ، كيب تاون.

بعد شهر من ذلك ، توجهت إلى البرتغال لبضعة أسابيع للتركيز على العمل أثناء تفقد بعض المدن الجديدة. ثم حان الوقت لرحلة أخرى مدتها 20 ساعة لقضاء شهر ونصف في تايلاند وإندونيسيا. من أشهر الشلالات في بالي بإندونيسيا.

لقد كان عامًا صعبًا للغاية مع الكثير من الرحلات الجوية على أقل تقدير. لكن في الوقت الحالي ، أستمتع حقًا بنمط حياة الرحل الرقمي والتجول في أماكن عشوائية ، وكسب المال باستخدام جهاز كمبيوتر محمول.

أعتقد أن عام 2023 سيشهد الكثير من السفر أيضًا. لكنني متحمس لأن يكون لدي المزيد من الوقت للتدوين أثناء تواجدي على الطريق ، وآمل في توثيق المزيد من متعة السفر على YouTube إذا كنت ترغب في الانضمام!

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افكار اخيرة

حسنًا ، هذا يتعلق بتقرير دخل المدونة لعام 2022.

أنا بصراحة لا أصدق كيف حدث عام 2022 ، أو حقيقة أن هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقوم فيها بالتدوين من أجل لقمة العيش.

عندما بدأت التدوين ، كان ربح 1700 دولار في تلك السنة الأولى بالنسبة لي. كان هذا المال للمساعدة في تغطية البقالة والنفقات الأخرى ، وجاء من كتابة الكلمات على الإنترنت!

كنت أعتقد أنني سأقوم بالتدوين لمهنة ذات يوم. لكني آمل أن توضح هذه العملية التي تزيد عن 5 سنوات كيف أنه من الممكن جدًا تنمية نشاط تجاري عبر الإنترنت بمرور الوقت إذا حافظت على ثباتك.

نعم ، هناك صعود وهبوط كبير والكثير من الأخطاء. لكن في نهاية المطاف ، أعتقد أن هناك الكثير من الفرص لكسب المال عبر الإنترنت إذا لعبت على نقاط قوتك واستمررت في ذلك.

ولكل من قرأ هذا العام أو منذ البداية ، أشكرك كثيرًا على الدعم المستمر. حقا يعني العالم!

الآن ، أود أن أنهي كل تقرير عن دخل المدونات ببعض الأهداف للعام الجديد لأنني أحب أن أحاسب نفسي وأعمل على تحقيق شيء ما ،

تشمل أهداف مدونتي وأعمالي لعام 2023 ما يلي:

زيادة إيرادات التدوين إلى 400000 دولار (آمل أن يأتي النصف من Mediavine والنصف الآخر من الشركات التابعة والرعاية)

حجم YouTube إلى 50000 مشترك ودخل 25000 دولار (نفس الهدف كما هو الحال دائمًا)

إطلاق وبيع كتاب إلكتروني

إطلاق وبيع الدورة

ابدأ في نشر أفلام قصيرة وبكرات قصيرة

أعتقد حقًا وأتمنى أن يكون التنويع هو اسم اللعبة لعام 2023. وأنا متحمس لإطلاق بعض المنتجات الرقمية أخيرًا ، على افتراض أنني لا أؤجل لمدة 12 شهرًا أخرى.

على أي حال ، هذا كل شيء لتقرير دخل المدونات لعام 2022.

أود أن أتمنى لكل من نجح في بلوغ هذا العام عامًا مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح المالي. ولزملائي من المدونين ، آمل أن يقدم تقرير الدخل هذا بعض النصائح أو المعلومات المفيدة لمساعدتك في توسيع نطاق مدونتك الخاصة هذا العام.

شكرًا لكم ، وسألتحق بكم في المرة القادمة.

توم من هذا العالم عبر الإنترنت.

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