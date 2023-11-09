ستساعدك المقالة التالية: تقلب SERP: ما تحتاج إلى معرفته لاستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك

كان عام 2023 على وجه الخصوص عامًا مليئًا بالصعود والهبوط لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO). حرفياً. لقد ارتفعت تقلبات ونتائج SERP على Google بعد العديد من التحديثات الأساسية.

ولذلك، فإن العديد من المهنيين ينتهي بهم الأمر إلى الشكوك حول ما يجب القيام به وما هي الإستراتيجية التي يجب اعتمادها مع الكثير من التغييرات.

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ما هو تقلب SERP؟

التقلب هو عدم الاستقرار في صفحة نتائج محرك البحث (SERP) ويتجلى عند حدوث تقلبات كبيرة في مواضع النتائج على مدى فترة من الزمن.

عندما تكون التقلبات عالية، تصبح تصنيفات جوجل فوضوية وتخضع للتغيير المستمر. ومن ناحية أخرى، عندما تكون التقلبات منخفضة، تظل مراكز الأرباح أكثر استقرارا.

بل إنني أقارنه بالمناخ في ساو باولو، الذي يمكن أن يكون حارًا جدًا أثناء النهار، وتمطر في فترة ما بعد الظهر، ويصبح حارًا مرة أخرى في الليل.

تعرف على مدى عدم استقرار SERP بالنسبة لمحتوى Rock على مدار الثلاثين يومًا الماضية مستشعر SEMRush:

مع متوسط ​​النقاط الصفراء 9 وما فوق، فهذا يعني أنه كان لدينا قدر كبير من عدم الاستقرار على موقعنا. أدناه، يمكننا رؤية النتيجة الإجمالية والمتوسط ​​الذي ذكرته خلال آخر 30 يومًا.

لكن هل عدم الاستقرار هذا جيد أم سيئ؟

هذا يعتمد. وهذا ليس الحديث عن تحسين محركات البحث. عدم الاستقرار لا يعني بالضرورة أن مواضع صفحات موقعك سيئة. يمكن أن تكون التغييرات أيضًا لتحقيق نتائج أفضل. مثلما يمكن أن تنخفض المراكز، فإنها يمكن أن ترتفع أيضًا.

علاوة على ذلك، قد يعتمد هذا التقلب أيضًا على عوامل مهمة أخرى: تحديثات خوارزمية جوجل.

حصلنا على تحديثات في مارس وأبريل وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر! أعتقد أن هذا كان سجل Google للعديد من التحديثات للخوارزمية الرئيسية. يستمر الإصدار الحالي، اعتبارًا من نوفمبر، في العمل ومن المفترض أن يستمر لمدة 14 يومًا لإكمال التحديث، كالمعتاد.

وكما نشاهد تحديثات عمليا كل شهر، فمن الواضح أن حالة عدم الاستقرار هذه ستكون أعلى من المعتاد. هناك عامل آخر وهو فئة موقع الويب الخاص بك. قد تتأثر بعض الفئات أكثر من غيرها.

هنا، على الرغم من عدم الاستقرار في SERP، شهدنا في أكتوبر تحسنًا كبيرًا في الكلمات الرئيسية التي تعمل على تحسين موضعها، وهو رقم أعلى بكثير من تلك التي تدهورت في موضعها.

منذ شهر مايو، عندما بدأت التغييرات الأكثر أهمية، واجهنا مشاكل في هذا الأمر. ولكن كما قلت في هذا المنشور موضحًا ما فعلناه لعكس الانخفاض في عدد الزيارات والكلمات الرئيسية، يمكننا الآن رؤية الثمار التي يتم قطفها.

كما هو الحال في التحديث الأساسي لشهر أغسطس، ركزت Google على إنشاء محتوى عالي الجودة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على مواقع SERP لمواقع الويب. غالبًا ما تصدر Google تحديثات أساسية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين النهائيين، مما يضمن حصولهم على نتائج البحث الأكثر قيمة وموثوقية.

لذلك، يجب على جميع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الحفاظ على تركيزهم على الجودة، وتوفير تجربة استثنائية للمستخدمين إنتاج محتوى عالي الجودة. وبهذه الطريقة، سنكون مستعدين لمواجهة أي تحديات قد تنشأ.

كيفية قياس تقلب موقع الويب الخاص بك على SERP؟

تقيس بعض الأدوات تقلبات SERP. عادةً، هنا في Rock، نستخدم SEMRush، ولكن من الضروري أن تعرف أكثر من خيار واحد لمقارنة البيانات. لأن كل أداة لها طريقتها في قياس النتائج، رغم أنها متقاربة جداً.

ومع ذلك، تذكر أن كل أداة قد يكون لها رسوم ويمكنك أيضًا تخصيص نتائجك بشكل أكبر – كما هو الحال مع SEMRush. انظر بعض الخيارات المتاحة:

تذكر أن تراقب Google و التحديثات التي يتم تنفيذها في الموعد. من الضروري أن تكون، بوصفك أحد مُحسني محركات البحث و/أو محترفي المحتوى، على علم دائم بالتغييرات في برنامج SERP. سأستمر في الضغط على هذا الزر:استخدم Google نفسه كمصدر لمعرفة ما يجب فعله عند تحديث الخوارزمية.

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