ستساعدك المقالة التالية: تقنيات تحسين محركات البحث السيئة التي ستضر بتصنيفك على Google

ما فائدة الموقع إذا لم يتمكن أحد من العثور عليه؟ هذا هو أحد المبادئ الأساسية وراء تحسين محركات البحث، أو كما يطلق عليه عادة، SEO. تحصل مواقع الويب التي تحتل مرتبة أعلى في صفحات نتائج محرك البحث على عدد زيارات أكبر بكثير من تلك المواقع المدفونة بعدة صفحات. لذا، منذ فجر محركات البحث، كان مشرفو المواقع الأذكياء يجتهدون في العثور على أفضل الطرق لرفع تصنيف مواقعهم إلى أعلى، وبالتالي زيادة عدد الزيارات والظهور. إنه سباق نحو القمة، وكما هو الحال في أي نوع من المنافسة، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتعزيز فرصك في “الفوز”. إلا أن بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر.

هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب على الجميع القيام بها لمواقعهم لتحسينها إلى الحد الأدنى على الأقل. يتضمن ذلك أشياء مثل التأكد من وجود علامات وصفية للأوصاف والكلمات الرئيسية، وعلامات عنوان مختلفة لكل صفحة من موقعك، وعلامات بديلة لجميع الصور الموجودة على موقعك. سيساعد ملف Sitemap العناكب على الزحف إلى موقعك بشكل فعال ويضمن بشكل أفضل فهرسة جميع الصفحات بشكل صحيح، كما سيساعد ملف robots.txt في إبعاد العناكب عن الأماكن التي لا تريد أن تنتقل إليها. ستساعد عمليات إعادة التوجيه المختلفة، مثل عمليات إعادة التوجيه 301 و302، الأشخاص وبرامج الروبوت في العثور على الصفحات المنقولة أو المعاد تسميتها على موقعك. هذه من بين بعض الأشياء الأساسية التي يمكنك القيام بها لموقعك للبدء في تحسينه، وجميعها آمنة وغير ضارة إلى حد كبير.

عندما تبدأ في الانتقال إلى موضوعات تحسين محركات البحث الأكثر تقدمًا، ستكشف بلا شك عن بعض التقنيات التي تبدو وكأنها فكرة جيدة، ولكنها في الحقيقة مجرد غبية. قد تكون بعض هذه التقنيات مغرية للتجربة، لكن هل تستحق العناء؟ ما هي المخاطر التي تنطوي عليها، وما مدى سهولة حظرك من أمثال Google؟ ما هي تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) التي يجب عليك تجنبها؟

النص المخفي

النص المخفي هو رفض كبير. قد لا تتمكن أنت كإنسان من رؤية النص الأبيض على خلفية بيضاء، ولكن يمكنك المراهنة على أن الروبوتات يمكنها ذلك وستتم معاقبتك على ذلك. فكر في الأمر: الروبوتات آلية ولا يمكنها “رؤية” الصفحة كما نفعل نحن البشر، وبالتالي فهي تعتمد على الكود المصدري لموقعك. النص الذي له نفس لون الخلفية يطلق أجراس الإنذار. إنها ليست طريقة ذكية لملء موقعك بكلمات رئيسية إضافية. إنه أيضًا شيء تريد حقًا الانتباه إليه. يمكن بسهولة استغلال الموقع الذي لا يتمتع بأمان كافٍ وحقنه بكمية كبيرة من النصوص المخفية غير المرغوب فيها، لذلك من الجيد التحقق بانتظام من سجلاتك وكود المصدر الخاص بك لتكون على اطلاع بهذه الأشياء. جوجل لا تهتم إذا قام شخص آخر بذلك، كل ما يعرفونه هو أنه موجود، وأنه أمر سيء، وسوف تتم معاقبتك على جهلك.

روابط الشراء

هذا موضوع محل نقاش ساخن. هل يجوز أم لا يجوز تعزيز تصنيفاتك عن طريق شراء روابط على مواقع ذات سلطة عالية وحركة مرور عالية ومواقع ذات تصنيف صفحات مرتفع؟ أنا شخصياً أعتقد أن الأمر على ما يرام. وتعتقد جوجل خلاف ذلك، وهذا ما قاله المتحدث غير الرسمي باسم جوجل مات كاتس جعلت قضية منه.

إذا وضعنا جانبًا مسألة ما إذا كان ذلك صحيحًا أم خطأ، إذا كان هذا شيئًا اخترت القيام به، فإن أغبى شيء يمكنك القيام به هو شراء عدد كبير من الروابط التي تحتوي على نفس النص الأساسي بالضبط. هل حصلت للتو على 100 رابط جديد تحتوي جميعها على النص الأساسي “سمكة القبعة السوداء”؟ إذا فعلت ذلك، عار عليك. لقد ارتكبت للتو إحدى الخطايا الكبرى المتمثلة في شراء الروابط بشكل فعال.

إذا كنت تنوي شراء روابط إلى موقعك، فالأمر الأساسي هو جعله يبدو طبيعيًا قدر الإمكان، وإلا فقد تفرض عليك Google عقوبة. إذا كنت تشتري روابط فقط لعصير الروابط الخاص بها وليس فقط للتسويق ولإبراز اسمك، فأنت تريد التأكد من عدم ظهور أي من هذه الكلمات بالقرب من الرابط الذي اشتريته حديثًا: “الرعاة”، “الإعلان”، “المؤيدون” “، وغيرها من الكلمات المشابهة التي قد توحي بأن الرابط الخاص بك قد تم شراؤه. هذا هو السبب في أن الارتباط السياقي ضمن منشورات المدونة والمقالات أصبح شائعًا جدًا – فمن السهل التسلل إلى رابط، وإذا قمت بإضافة رابط آخر أو رابطين إلى بعض مواقع السلطة، فسيبدو الأمر أكثر طبيعية.

بدلاً من شراء 100 رابط “سمكة القبعة السوداء”، لماذا لا تحاول مزجها قليلاً؟ احصل على عدد قليل من “أسماك القبعة السوداء سيو”، وعدد قليل من “أسماك القبعة السوداء”، وربما حتى روابط “أسماك القبعة السوداء” أو “أسماك القبعة السوداء سيو”؟ الحصول على فكرة؟ لا بأس باستخدام نصوص ربط مماثلة، ولكن استخدام نصوص الربط نفسها سوف يلفت انتباهك.

لا تقم مطلقًا بشراء الكثير من الروابط التي تحتوي على النص نفسه، فوجود الكثير من الروابط الجديدة في وقت واحد قد يثير أيضًا بعض العلامات، لذا حاول توزيع جهودك على مدى فترة من الوقت. كن صبورا، وكن ذكيا، ولا تكن غبيا.

إخفاء الهوية

إخفاء الهوية هو ممارسة عرض محتوى مختلف للعناكب التي تزحف إلى موقعك عما تعرضه للمستخدمين الفعليين. محركات البحث لا تحب ذلك على الإطلاق، وبغض النظر عما إذا كانت نواياك نقية أو خادعة، فلن تهتم – سيتم فرض عقوبة عليك عندما يكتشفون ذلك. قد يتم حظرك وإلغاء فهرستك، وهو ما يتعارض مع الغرض من تحسين محركات البحث في المقام الأول.

محتوى مكرر

المحتوى المكرر هو أمر آخر محظور. تريد محركات البحث فهرسة المحتوى الأصلي فقط، وليس نفس الشيء 50 مرة. عند اكتشاف محتوى مكرر، من المحتمل أن تتم فهرسة واحد منهم فقط، ومن المحتمل أن ينتهي الأمر بالآخرين في الفهرس الإضافي المخيف. لن يتم تصنيف هذه الصفحات المكررة.

وفي ملاحظة مماثلة، تعتبر صفحات المدخل أيضًا فكرة سيئة للغاية. هذه صفحات مصممة خصيصًا لجذب حركة مرور محرك البحث إلى موقعك. كيف يمكنك اكتشاف واحد؟ بشكل عام، إذا لم تتمكن من الوصول إلى الصفحة عن طريق اتباع التنقل في الموقع، فمن المحتمل أن تكون صفحة المدخل. لا تخدم هذه الصفحات أي غرض مفيد سوى جذب انتباه مستخدمي محركات البحث الذين سينقرون على النتيجة، ويذهبون إلى الموقع، ويجدون أن ما يبحثون عنه غير موجود في الصفحة.

تبادلات الارتباط

كانت هذه تقنية شائعة في الأيام الأولى للويب، وهي ليست فعالة حقًا اليوم. إن الأمر “سوف أخدش ظهرك إذا خدشت ظهري” لا يسير على ما يرام. يبدو مفتعلًا، وهو ليس طبيعيًا. يجب أن يبدو بناء الروابط طبيعيًا قدر الإمكان. لن تؤدي عمليات تبادل الروابط الثنائية إلى حظرك، ولكنها لن تساعدك أيضًا. إذا كنت ستقوم بتداول الروابط، حاول على الأقل التأكد من أنها عملية ثلاثية. لا ترتبط أبدًا بنفس الموقع الذي تم ربطه بك للتو. وبدلاً من ذلك، قم بربطها من موقع آخر تملكه إذا كنت ترغب في رد الجميل.

حشو الكلمات الرئيسية

يعد تحسين محركات البحث على الصفحة أمرًا مهمًا بلا شك، ويرى البعض أن الكلمات الرئيسية على الصفحة لها وزن أكبر بكثير من تلك التي تضعها في العلامة الوصفية لكلماتك الرئيسية. ومع ذلك، فإن حشو موقعك بعدد زائد من الكلمات الرئيسية ليس بالأمر الجيد، ويجب الحفاظ على التوازن الدقيق. بالتأكيد، تريد التصنيف لكلمة رئيسية معينة، وكلما زاد عدد المرات التي تستخدمها فيها على الصفحة، زادت احتمالية تصنيفها لها. فقط لا تسرف. حاول أن تبقي كتابتك طبيعية واستخدم الكلمات الرئيسية التي تراها مناسبة. سيؤدي استخدامها مرات عديدة إلى جعل موقعك يبدو غير مرغوب فيه، وهو ما لا يتناسب مع الزائرين الفعليين أو العناكب التي تزحف إلى موقعك. من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حظرك، ولكنه قد يضر في الواقع بـ TrustRank الخاص بك، وهو ما يشبه مصداقيتك وسمعتك مع الروبوتات الآلية.

ربط المزارع

فقط قل لا لربط المزارع. مزارع الروابط هي مواقع هدفها الوحيد هو تضخيم شعبية الروابط بشكل مصطنع من خلال عمليات تبادل الروابط. تعرف Google من هم هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يكونوا مدرجين في قائمتهم بعد، فيمكنك المراهنة على أنهم سيكونون كذلك قريبًا. إنها تعتبر “أحياء سيئة”، وسوف تضر بتصنيفك. من المحتمل أن يتم معاقبتك، وقد يتم حظر موقعك بسبب مشاركته في هذه المخططات. تجنب المشاكل، ولا تستسلم للإغراءات. إن التأييد من موقع سيء يكون أكثر ضررًا من عدم التأييد على الإطلاق.

دراسات الحالة وأمثلة من واقع الحياة

يمكنني أن أتحدث طوال اليوم عن تقنيات تحسين محركات البحث السيئة وما يمكن أن يحدث إذا قمت بتجربتها، لكن هذا قد لا يكون كافيًا لإقناع الجميع. إذًا ما هي أفضل طريقة لإظهار مخاطر تحسين محركات البحث السيئة بدلاً من مشاركة بعض الأمثلة الواقعية؟ فيما يلي بعض الأمثلة على المواقع التي كانت سيئة، سواء في الحاضر أو ​​في الماضي، والتي شعرت بغضب Big G.

مدونة V7N SEO:

لقد تم صفع هؤلاء الأشخاص مؤخرًا بواسطة Google بطريقة كبيرة. تشتهر V7n بمنتدى مشرفي المواقع الكبير، ولديها أيضًا مدونة مشهورة لتحسين محركات البحث والتي تم اختراقها منذ عدة أشهر. وبعد فترة طويلة من الاعتقاد بأن المشكلة قد تم حلها، قامت Google بحظرها بسبب بعض عمليات تحسين محركات البحث المشبوهة.

تم إخفاء العبارات النصية غير المرغوب فيها في كل مكان في مدونة V7n SEO، الأمر الذي أدى بدوره إلى تشغيل كاشفات البريد العشوائي من Google وحصلت عليها محظور من الفهرس. هذا هو المثال المثالي لكيفية أن يؤدي عدم كفاية الأمن على موقعك إلى استغلال طرف ثالث، وبالتالي طردك من Google. يدعي مشرفو V7N أن Google اتصلت بهم وأخبرتهم أنه سيتم إزالتهم مؤقتًا من الفهرس، ولن يتم حظرهم، لكنني سأمضي قدمًا وأقول هراء بشأن هذا الأمر. مهما كانت الحقيقة، إذا قام V7N بإصلاح المشكلات وطلب الرحمة وتقديم طلب إعادة التضمين، فمن المحتمل أن تسمح لهم Google بالعودة مرة أخرى. لكن يبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق ذلك.

بي ام دبليو ألمانيا:

هل تعتقد أن الشركات الكبرى محصنة ضد تأثيرات تحسين محركات البحث السيئة؟ فكر مرة اخرى! في عام 2006 جوجل ركل بشكل سيئ السمعة تم حذف موقع BMW الألماني (bmw.de) من فهرسه بعد أن تم ضبطه وهو يستخدم صفحات المدخل. تسك، تسك! تصدرت هذه الحادثة عناوين الأخبار العالمية، وسارعت شركة BMW إلى إزالة الصفحات المسيئة، والتي كانت على ما يبدو حية لمدة عامين كاملين قبل أن يتم القبض عليها.

فماذا حدث لموقع bmw.de عندما حُكم عليهم بـ “عقوبة الإعدام من Google”؟ انخفض تصنيف الصفحات الخاص بهم إلى الصفر السحيق، ولم يعودوا يحتلون المرتبة الأولى في SERPS لأهم كلماتهم الرئيسية. أوه!

تكتيكات SEO أخرى قذرة ومنخفضة المستوى

لقد استبعدت عمدًا بعض أساليب تحسين محركات البحث الأخرى التي قد يعتبرها الكثيرون مشبوهة أو “Blackhat SEO”. بعض هذه الأشياء، إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تلحق الضرر بتصنيفات موقعك وتتسبب في حظرك إذا تم القبض عليك، بينما يمكنك استخدام البعض الآخر لتخريب منافسيك بشكل فعال لرفع موقعك إلى أعلى في التصنيفات. وسأغطي هذه الأمور في يوم آخر في منشور آخر، في المستقبل القريب جدًا. سواء كنت تعتقد أنه من الخطأ الأخلاقي أو عدم الانخراط في هذه التكتيكات، فهي لا تزال موجودة، وهذه هي التقنيات التي يجب أن تكون على دراية بها إذا كنت على الأقل تعرف متى يتم استخدامها معك.