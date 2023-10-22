ستساعدك المقالة التالية: تقوم AOL بإدراج الإعلانات داخل البريد الإلكتروني

تقوم AOL بإدراج الإعلانات داخل البريد الإلكتروني

أولاً، القليل من الخلفية من عالم المعلومات:

“لأول مرة في تاريخها، تعرض AOL إعلانات مع رسائل البريد الإلكتروني لمشتركيها الذين يدفعون، لزيادة آليات تسليم مخزون الإعلانات عبر الإنترنت، حسبما أكدت متحدثة باسم AOL يوم الثلاثاء.

هذه الممارسة شائعة في خدمات بريد الويب المجانية ولكن بشكل عام ليس في حسابات البريد الإلكتروني ذات الرسوم، حيث يعتبر غياب الإعلانات عادةً ميزة لكونك مشتركًا مدفوع الأجر.

ومرة أخرى من عالم المعلومات، قاعدة المشتركين الأكثر ولاءً في AOL تتحدث:

“لماذا تدفع مقابل الخدمة عندما لا تكون هناك فائدة؟” قال شينسكي، المقيم في كاليفورنيا، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني.

ثم كلمة أخيرة من تكديرت:

“من الواضح أن هناك الكثير من خدمات البريد الإلكتروني المدعومة بالإعلانات، ولكن هذا مخصص لعملاء AOL الذين يدفعون، والذين تمكنوا لسنوات من قراءة البريد الإلكتروني دون أن تعترض الإعلانات طريقهم. وبطبيعة الحال، هذه ليست مجرد إعلانات، ولكنها (بالطبع) إعلانات متطفلة يشكو منها المستخدمون تشتت انتباههم. وبالنظر إلى أن الكثير من الأشخاص يبدو أنهم احتفظوا باشتراكاتهم في AOL لسنوات عديدة فقط للاحتفاظ بعنوان بريدهم الإلكتروني، فإن إثارة غضب مجموعة من هؤلاء الأشخاص لا يبدو أنها الخطوة الإستراتيجية الأكثر ذكاءً.

أوافق على ذلك – فإثارة غضب الناس ليس خطة عمل حكيمة، على الرغم من أنه يبدو أنه أصبح جزءًا مهمًا من استراتيجية AOL الرئيسية على مر السنين. أفترض أن معظم قراء مجلة محرك البحث ليس لديهم AOL كبوابة إلى الإنترنت، ولكن قد يكون لدى الكثير منا أقارب (مرحبًا أمي!) يعتمدون على AOL للوصول. إن إدراج إعلانات مزعجة بين رسائل البريد الإلكتروني ليس طريقة جيدة لتكوين صداقات والتأثير على الأشخاص.