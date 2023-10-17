ستساعدك المقالة التالية: تقوم AOL بدمج Goowy في إعلانات عناصر النظام الأساسي A

تقدم AOLs Platform-A الآن خدمات إنشاء وإدارة عناصر واجهة المستخدم من Goowy كجزء من عرض توزيع عناصر واجهة المستخدم للمعلنين. قامت AOL بشراء Goowy مرة أخرى في فبراير 2008، وهي شركة ناشئة متخصصة في إنشاء عناصر واجهة مستخدم مبسطة وأدوات “webtop” للبريد الإلكتروني والتقويمات والمراسلة الفورية.

يتيح Goowy إمكانية إنشاء الحملات المستندة إلى عناصر واجهة المستخدم ومشاركتها وقياسها كخدمة مجانية ذات قيمة مضافة عبر خصائص وشبكات النظام الأساسي.

يشكل Goowy جزءًا من أعمال People Networks التابعة لـ AOL (Bebo & myAOL) والتي تجمع بين شبكة التواصل الاجتماعي Bebo وشبكة الاتصالات الشخصية AIM وICQ وخدمة البحث والإجابة الاجتماعية Yedda. مجموعة People Networks من منصات المجتمع يصل إلى 80 مليون مستخدم غير مكرر في جميع أنحاء العالم.

يمكن للمعلنين الآن الاستفادة من Goowy لإنشاء أدوات ويب مخصصة قابلة للإمساك بها وتوزيعها عبر Platform-A، والذي يتضمن خصائص الوسائط الرائدة لـ AOL وآلاف المواقع ضمن شبكة الطرف الثالث لـ Advertising.com. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تقديم الأدوات كإعلانات داخل Bebo و Facebook التطبيقات التي تعد جزءًا من شبكة ناشري Widgnet، التي أطلقها موقع Advertising.com في وقت سابق من هذا العام.

في حين أن معظم الأنظمة الأساسية لعناصر واجهة المستخدم تفرض معدلات تكلفة إضافية لكل ألف ظهور، فإن Platform-A يقدم الخدمة كقيمة مضافة للمعلنين المؤهلين.

ستستفيد حملات الأدوات، التي تدعمها Goowy، من تقنية AdLearn الخاصة بـ Advertising.com لتحقيق التحسين الكامل عبر النظام الأساسي A استنادًا إلى النقرات وعمليات التثبيت وأهداف الحملة الأخرى. من خلال توزيع إعلانات الأدوات عبر النظام الأساسي A، سيتمكن المسوقون من إنشاء وحدات إعلانية أكثر إقناعًا، وتضمين محتوى أكثر ديناميكية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العدد المتزايد من المستهلكين الذين يقومون بتنزيل التطبيقات بشكل متزايد على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.