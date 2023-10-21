ستساعدك المقالة التالية: تقوم AOL وCalacanis بتوظيف Netscape Navigators مقابل 1000 دولار شهريًا

تقوم AOL وCalacanis بتوظيف Netscape Navigators مقابل 1000 دولار شهريًا

يعمل Jason Calacanis ومشروع Netscape الجديد (AOL Digg) على توظيف مستخدمي Digg وFlickr وNewsvine وMySpace النشطين في محاولة لبناء انتقال الإشارات المرجعية الاجتماعية الجماعية في العالم من منازلهم الحالية إلى Netscape. سيتم عرض مبلغ 1000 دولار شهريًا على Netscape Navigators لنشر ما لا يقل عن 150 قصة شهريًا على Netscape.com. يبحث Calacanis عن حوالي 20 مرجعًا مخلصًا للمناصب:

سوف ندفع لك 1000 دولار شهريًا مقابل حقوق “الإشارات المرجعية الاجتماعية” الخاصة بك. اكتب ما لا يقل عن 150 قصة شهريًا وسنمنحك 12000 دولار سنويًا. (ملاحظة: معظم هؤلاء الأشخاص يقدمون ما بين 250 إلى 400 قصة شهريًا، لذا فإن 150 خطًا أساسيًا هو مجرد خط أساسي).

الآن، أعرف أن هذا العرض سيحظى باستجابة كبيرة، لذلك سيتعين علينا أن نقتصر على اثني عشر شخصًا أو نحو ذلك. ومع ذلك، أنا مقتنع تمامًا بأن أفضل 20 شخصًا على DIGG وDelicious وFlickr وMySpace وReddit تبلغ ثرواتهم 1000 دولار شهريًا، وإذا كنا أول من يدفع لهم فلا بأس بذلك – فسوف نتحمل المخاطرة وسهام الأشخاص الذين يعتقدون أننا نفسد عملية المجتمع (هل هناك من يعتقد هذا بعد الآن؟!).

سنقوم بتعريف هؤلاء الأشخاص في نظامنا باسم “Netscape Navigators”، وسيعملون مع “Netscape Anchors” بدوام كامل لبناء مجتمع. أرى يومًا يكون لدينا فيه المذيعون الثمانية المتفرغون الذين يعملون مع عشرين ملاحًا للحفاظ على الموقع جديدًا ونظيفًا (حسنًا… أعتقد أنني بحاجة إلى اختيار أفضل للكلمات هنا).

على الرغم من أن إعلان جيسون من المؤكد أن يلفت النظر الناقد لحوالي 2.0 التقليديون، أرى أنها خطوة ذكية لوضع الأموال على الطاولة لبناء إنتاج المحتوى في مشروع AOL الجديد. لا يمكن للاعتراف أن يصل إلى أبعد من ذلك في شبكة الويب الفورية، حيث تميل الأموال النقدية إلى إثارة المشاعر والنزاهة، وبسعر 12000 دولار أمريكي سنويًا لـ Navigators.. ستوفر AOL حمولة قارب على المدى الطويل مثل التقارير الافتراضية الجديدة / DIGGing سيقوم الموظفون بتحرير بعض الأيدي في قسم Netscape لتحرير مشروع الأخبار الاجتماعية الجديد وتحسينه.