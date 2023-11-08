ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بتحديث أفضل الممارسات المتعلقة بكتابة مراجعات المنتجات

جوجل لديه وثائق محدثة عند كتابة مراجعات المنتج، مما يساعد في توجيه المشترين حول كيفية تمييز منتجك عن المنافسين.

يساعد ذلك المستخدم على اختيار خيار الشراء الأفضل الذي يلبي احتياجاته وفي حدود ميزانيته. ولكن كيف سيؤثر ذلك على التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك؟

المستهلك هو من يملي قواعد البحث على جوجل وبالتالي، سيؤثر أيضًا على تحسين محركات البحث لهذه المواقع.

فيما يلي قائمة بكل ما تغير وما تحتاج إلى معرفته للاستعداد.

كيفية كتابة مراجعات جيدة للمنتج، وفقًا لمركز بحث Google

تعد المراجعات مهمة في عملية الشراء بالنسبة للمستهلكين الآخرين – لذا من الواضح أننا جميعًا نريد القيام بهذه المهمة بشكل صحيح.

من بين التحديثات في الوثيقة الرسمية، كانت هناك ثلاث عمليات إزالة (من إجمالي 21 سطرًا) وسبعة إضافات لأفضل الممارسات، بإجمالي 24 سطرًا في الوثيقة المحدثة.

يهدف هذا كله إلى توضيح أنواع الناشرين التي تنطبق عليها أفضل الممارسات، وما تتوقعه Google منهم. أدرجت وثائق Google ثلاثة أمثلة لأنواع الناشرين الذين يقومون بمراجعة المنتجات:

1. خبير من طاقم العمل التجاري الذي يقوم بإرشاد المتسوقين بين المنتجات المنافسة.

2. مدون يقدم مراجعات مستقلة للمنتجات.

3. عضو هيئة تحرير موقع إخباري أو موقع نشر عام آخر.

توضح الوثائق أيضًا أنها تقر بأن صفحات مراجعة المنتج قد تحتوي على روابط تابعة. وهذا يعني أنه إذا وجد المشتري أن المراجعة مفيدة واتبع الرابط لشراء المنتج، فيمكن للبائع مكافأة المراجع.

وما هي أفضل الممارسات للحصول على تقييمات جيدة للمنتج؟

لكي تحصل التجارة الإلكترونية الخاصة بك على تقييمات جيدة، بالإضافة إلى ذلك وجود منصة جيدة للمستهلكين لتقييم المنتجات بطريقة عملية، ضع في اعتبارك بعض النقاط الأساسية:

فكر في المنتج من وجهة نظر المستهلكين النهائيين؛

في وصف المنتج، اعرض جميع الأوصاف الممكنة حول المنتج، موضحًا أن شركتك تعرف ما تبيعه لعملائها؛

اشرح لماذا سيكون لدى المستهلك أفضل خيار للشراء في التجارة الإلكترونية الخاصة بك؛

إذا كان ذلك ممكنًا، اسمح للمستهلك بكسب النقاط مقابل تقييماته؛

قم بتضمين روابط داخلية لموارد مفيدة لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرار الشراء.

التغيير الآخر ذو الصلة هو أن هذه الممارسات، وليس فقط المراجعات نفسها، سيكون لها تأثير على المستهلك بالإضافة إلى الصفحات التي تحتوي على هذه المراجعات.

قد يبدو الأمر وكأنه تغيير بسيط، لكنه أمر قد يربك أصحاب التجارة الإلكترونية ومنتجي المحتوى.

كيف يمكن أن تؤثر مراجعات المنتجات على تحسين محركات البحث؟

عندما تحتوي التجارة الإلكترونية على الكثير من المعلومات والمحتوى، تدخل مراجعات المنتجات أيضًا في المعادلة. لقد كانت هناك بالفعل مناقشات حول ما إذا كانت المراجعات لها أي تأثير على عمليات البحث. وقد أوضح داني سوليفان من جوجل ذلك مؤخرًا يقوم هذا التحديث بتقييم المحتوى بمقدار مناسب (انظر التغريدة أدناه).

حسنًا، يعمل تحديث مراجعات المنتج بشكل أساسي على تقييم محتوى مراجعة المنتج على مستوى الصفحة. ومع ذلك، بالنسبة للمواقع التي تحتوي على قدر كبير من محتوى مراجعة المنتج، قد يتم تقييم أي محتوى داخل الموقع من خلال التحديث… – داني سوليفان (@ dannysullivan) 7 أكتوبر 2022



أي أنه إذا كان لديك عدد قليل من المراجعات، فمن المحتمل ألا يظهر موقع الويب الخاص بك معها أهمية كبيرة للمستخدمين في عمليات بحثهم على Google. إذا كان هناك قدر كبير من المراجعات، فمن المحتمل جدًا أن تقوم الخوارزمية بإجراء فحص أكبر للمحتوى بأكمله.

ولهذا السبب من المهم اتباع النقاط المذكورة أعلاه. عندما نقدم الجودة في المحتوى الخاص بنا، ليس فقط في مجال التجارة الإلكترونية، فإن Google تدرك الأفضل وتقدمه للمستهلك والمستخدم.

لذا، قم بإعداد صفحات منتجك جيدًا، واسمح للأشخاص بتقييمه ببساطة، ويفضل أن يفهموا كيف يمكن لمستهلك التجارة الإلكترونية الخاص بك أن يرى ميزة في كتابة مراجعة جيدة للمنتج.

يجب أن نتذكر أنه قبل كل شيء، يأتي المستخدم أولاً، بالإضافة إلى جودة الصفحات المحتوى الذي هو مفيد حقا.

عندما تفكر في أفضل تجربة للمستخدم على موقع الويب الخاص بك، فمن المحتمل أنك لن تضطر إلى التعامل مع الشعور بالعقاب من قبل Google وخوارزمياته.