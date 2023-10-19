ستساعدك المقالة التالية: تقوم Google بتسمية شركاء بحث منتجات Google: تضمين أسهل للخلاصات

اتخذت Google خطوات لجعل إرسال خلاصة منتج موقعك إلى Google Base أكثر سهولة، وذلك باستخدام بعض شركائها المفضلين الذين هم خبراء في تحسين الخلاصة، وGoogle Product Search، وGoogle Base.

يعمل Google Product Search مع شركاء رائدين لإنشاء التحميلات المجمعة وإرسالها، مما يسهل زيادة عدد الزيارات والمبيعات إلى متجرك عبر الإنترنت. شركاؤنا المعتمدون هم مقدمو خدمات رائدون لإدارة البيانات والحلول في مجال التجارة الإلكترونية، مما يسمح لك بإدارة منتجاتك عبر الإنترنت بثقة وراحة أكبر.

شركاء بحث منتجات Google

* أرسل خلاصات الخبراء بكل السمات المطلوبة، مما يسمح بمطابقة منتجاتك بشكل أفضل مع استعلامات البحث ذات الصلة

* قم بتحميل كتالوجات المنتجات يوميًا، مما يضمن بقاء العناصر الخاصة بك نشطة ومحدثة

* لديك فريق فني متخصص لدعم احتياجات عملك

ال شريك بحث منتجات Google يأتي البرنامج في وقت حرج بالنسبة للتجار حيث أن موسم التسوق في العطلات على الأبواب. على الرغم من وجود العديد من قنوات التسويق عبر الإنترنت التي يمكن للتجار اختبارها، فإن Google Product Search هو أحد القنوات التسويقية الأكثر فعالية والأقل استخدامًا.

بمساعدة شركاء بحث منتجات Google مثل تغذية فردية, مستشار القناة وChannelIntelligence، يمكن للتجار إدراج منتجاتهم بشكل صحيح في Google Product Search ويكون ظهورهم في مناطق نتائج بحث Google.com التي تعرض بيانات المنتج المنظمة.

بريان سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تغذية فردية وهو معروف جيدًا في عالم تسويق البحث وكان مساهمًا في مجلة Search Engine Journal، بالإضافة إلى Search Engine Watch. يصف سميث حصوله على لقب شريك بحث منتجات Google.

“إن اختيارنا كشريك بحث عن منتجات Google يعد إنجازًا مثيرًا لشركتنا. لقد بذل فريق SingleFeed جهدًا كبيرًا في مساعدة التجار على إرسال أفضل الخلاصات الممكنة إلى Google Product Search بالإضافة إلى محركات التسوق الرائدة الأخرى. يضيف سميث “في SingleFeed، لا نريد فقط إرسال خلاصات Google Product Search الأساسية، بل نسعى جاهدين للعمل مع التجار لدينا لتحسين عناوين منتجاتهم وأوصافها بالإضافة إلى سمات المنتج المهمة الأخرى. سنواصل العمل مع Google للتأكد من أننا لا نلبي توقعات Google Product Search فحسب، بل نختبر باستمرار إستراتيجيات التحسين الجديدة لمساعدة جميع التجار على الأداء بشكل أفضل في Product Search.

بالمناسبة، إذا كانت شركة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك تريد توسيع عروضها لتشمل تضمين خلاصة التسوق في Product Search، فإنني أوصي بشدة بالشراكة مع إحدى هذه الشركات. إذا كنت مهتمًا بمقدمة، فيرجى مراسلتي عبر البريد الإلكتروني عبر نموذج الاتصال الخاص بنا.