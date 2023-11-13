ستساعدك المقالة التالية: تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse (مقارنة 2023)

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يعد Restrict Content Pro حلاً قويًا وكاملاً لمواقع WordPress. لا شك أنه حل عضوي قوي ومميز بالكامل MemberPress هو مكون إضافي موثوق وقوي لعضوية WordPress. هذا البرنامج عبارة عن برنامج مرن لعضوية WordPress يتكامل بسهولة مع wi سمات

إنشاء قسيمة خصم

التكاملات المتكاملة

تقارير سهلة قواعد الوصول القوية

منتديات إجتماعية

يعمل مع مواضيع أخرى الايجابيات

عملية إعداد بسيطة

لوحة التقارير

فريق دعم مخصص تنمو القائمة البريدية الخاصة بك

صفحات فحص مرنة

العديد من عمليات تكامل الفوترة سلبيات

خيارات دعاية محدودة للترويج لموقع الويب الخاص بك سهولة الاستعمال واجهة المستخدم سلسة وسهلة الاستخدام. تعد واجهة مستخدم MemberPress جيدة ولكنها قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للمبتدئين. قيمة المال

يعد Restrict Content Pro أرخص قليلاً ولديه الكثير ليقدمه، لذا فإن اختيار هذا النظام الأساسي يمكن أن يكون فكرة جيدة. يعد برنامج MemberPress باهظ الثمن ولكن جميع ميزاته تجعله يستحق هذا القدر من المال.

في هذا المنشور، قمت بعرض مقارنة متعمقة بين أفضل ثلاثة مكونات إضافية لعضوية WordPress Restrict Content Pro vs MemberPress vs MemberMouse 2023 والتي تتضمن رؤى تفصيلية حول ميزاتها وأسعارها ودعمها والمزيد.

لذلك دعونا نبدأ هنا.

الحد الأدنى: يسمح Restrict Content Pro لمسؤولي الموقع بإنشاء أي نوع من مستويات العضوية التي يمكن للعملاء التسجيل فيها. أفضل ما في Restrict Content Pro هو أن خيارات مستوى العضوية تظهر على صفحة التسجيل ويمكن للمستخدمين تحديد الخيار الذي يريدون شراءه. أنشئ أي نوع من مستويات العضوية باستخدام Restrict Content Pro.

تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse: نظرة عامة أساسية

نظرة عامة على تقييد المحتوى الاحترافي:

في الأساس، يعد Restrict Content Pro حلاً قويًا وكاملاً لمواقع WordPress. لا شك أنه حل عضوية قوي وكامل الميزات لـ WordPress.

من المعترف به في جميع أنحاء العالم أنه يدلل مسؤولي الموقع بسهولة ووضوح لتقييد المحتوى للمشتركين الذين يدفعون وتحصيل المدفوعات من العملاء الذين يدفعون.

تشتمل الميزات المتقدمة على سلسلة من الوظائف الإضافية لتلبية معظم المتطلبات وحظر المحتوى الحصري الخاص بك وتأمين المحتوى والسماح بالوصول إلى المحتوى وبيعه للأعضاء المهمين.

تم تصميم Limit Content Pro لتوفير نظام شامل لإدارة الأعضاء يسمح لمسؤولي الموقع بتقييد المحتوى بسهولة وبساطة على المشتركين الذين يدفعون وتحصيل المدفوعات من العملاء الذين يدفعون. يمكنك التحقق من المراجعة التفصيلية الخاصة بتقييد المحتوى الاحترافي.

على الرغم من أن Restrict Content Pro لم يحاول أبدًا توفير جميع الوظائف تحت الشمس، إلا أن الهدف هو توفير جميع العناصر الأساسية والعديد من العناصر الأخرى في منصة واضحة وموجزة وسهلة الاستخدام.

نظرة عامة على الأعضاء:

MemberPress هو مكون إضافي موثوق وقوي لعضوية WordPress. هذا البرنامج عبارة عن برنامج عضوية WordPress مرن يتكامل بسلاسة مع WordPress وStripe وPayPal وأيضًا Authorize.net

سيساعدك هذا المكون الإضافي هنا في إنشاء موقع ويب مذهل لعضوية WordPress يقبل بطاقات الائتمان بشكل آمن ويتحكم أيضًا في من يرى المحتوى الخاص بك بشكل أساسي إلى جانب بيع التنزيلات الرقمية أيضًا.

من السهل استخدام مكون WordPress الإضافي الذي يمكنك استخدامه لإنشاء مواقع العضوية على الفور. وسيساعدك أيضًا على البدء في فرض رسوم على المستخدمين مقابل الوصول مباشرة إلى المحتوى الخاص بك.

يمكنك الآن إنشاء اشتراكات العضوية وإدارتها وتتبعها بثقة إلى جانب بيع منتجات التنزيلات الرقمية أيضًا. يمكنك ببساطة منح أو إلغاء حق وصول عضوك إلى المنشورات والصفحات ومقاطع الفيديو والفئات والعلامات والموجزات والملفات الرقمية وغير ذلك الكثير بناءً على العضوية التي ينتمون إليها بالفعل.

انقر هنا لقراءة لدينا في العمق مراجعة الأعضاء الصحفية.

نظرة عامة على MemberMouse:

في الأساس، يعد MemberMouse مكونًا إضافيًا سهل الاستخدام لعضوية WordPress والذي يسمح لك بشكل أساسي بقبول المدفوعات وإدارة العملاء وإنشاء منطقة عضوية والعديد من الأشياء الأخرى على التوالي.

ببساطة باستخدام هذا البرنامج المساعد، يمكنك بسهولة بيع المنتجات والاشتراكات والعضوية أيضًا. الآن قم بإعداد منطقة عضوية محمية بكلمة مرور، ثم قم بعرض نقرة واحدة فقط على Upsell وdown-sell، وإدارة العملاء، وأتمتة خدمة العملاء والعديد من الأشياء الأخرى على التوالي.

لا يهم من أين تبدأ، يتمتع MemberMouse بالقوة وكل ما ستحتاجه لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات وتشغيل عملك ببساطة مثل آلة جيدة التجهيز. تحقق من مراجعة MemberMouse المتعمقة.

يقدم MemberMouse كل ما تحتاجه لنجاح الأعمال التجارية عبر الإنترنت. مع MemberMouse يمكنك البدء بسرعة وتنفيذ معظم المهام اليومية لشركتك. حتى تتمكن من التركيز على عرض القيمة الخاص بك. يعد MemberMouse بلا شك أحد أسهل الطرق لبدء مشروعك التجاري عبر الإنترنت.

تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse: الميزات والفوائد الرئيسية

لذلك دعونا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية لهذه المكونات الإضافية للعضوية لاختيار المكون الإضافي للعضوية ذو القيمة الأفضل مقابل المال.

الميزات الرئيسية لتقييد المحتوى Pro

أنشئ عددًا غير محدود من أكواد الخصم وقدم نسبًا مئوية أو خصومات ثابتة مباشرة للزائرين والأعضاء.

هذا البرنامج المساعد لديه التكامل السلس. اقبل الآن بطاقات الائتمان باستخدام Stripe أو Braintree أو 2Checkout أو Authorize.net أو PayPal Website Payments Pro. يدعم Restricting Content Pro أيضًا PayPal Standard وExpress، بالإضافة إلى خيارات دفع متعددة في وقت واحد.

يحتوي هذا البرنامج الإضافي هنا على تقارير مفصلة وسهلة الاستخدام توضح بالضبط مدى أداء موقع العضو الخاص بك. يمكنك بسهولة عرض أداء الشهر الحالي أو فترة زمنية أخرى أيضًا.

الآن، ما عليك سوى إنشاء ملف CSV لجميع الأعضاء النشطين في مستوى اشتراك معين أو ملف CSV لجميع أعضاء النظام. يمكنك أيضًا إنشاء ملف CSV لكل دفعة يتم إجراؤها.

المعلومات ذات الصلة متاحة في سياق مساعدة مسؤول WordPress. ومع هذا البرنامج المساعد، سيكون لديك دعم عملاء موثوق بهم.

قم بزيارة الموقع التجريبي المباشر وجرب عملية التسجيل نفسها للحصول على فكرة أفضل عما يبدو عليه تطبيق Restrict Content Pro بالنسبة للمشتركين. ما عليك سوى الحصول على عرض توضيحي مباشر لهذا البرنامج المساعد بمساعدة هذه الميزة.

إنشاء عدد غير محدود من الاشتراكات. يمكنك بسهولة إنشاء نسخة تجريبية مجانية واشتراكات مميزة.

عرض جميع المستخدمين النشطين والمعلقين والمنتهية الصلاحية والملغاة والمجانية بسهولة.

يؤدي الحد من محتوى Pro إلى تبسيط عملية تسليم المحتوى المتميز إلى المشتركين لديك إلى حد كبير. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام للغاية يمكن للمبتدئين البدء بها.

أرسل رسائل بريد إلكتروني ترحيبية إلى الأعضاء الجدد وأرسل إيصالات الدفع عبر البريد الإلكتروني وذكّر الأعضاء بأن حسابك تنتهي صلاحيته تلقائيًا.

الميزات الرئيسية المقدمة MemberPress

ليس عليك تطبيق علم الصواريخ من أجل وضع موقع عضوية WordPress الخاص بك على الإنترنت. لهذا السبب قاموا بتطوير MemberPress ليكون أسهل برنامج إضافي للعضوية رأيته على الإطلاق.

كل ما عليك فعله هو تثبيت البرنامج الإضافي، وإدخال تفاصيل بوابة الدفع الخاصة بك، وتهيئة بعض المنتجات، وستكون جاهزًا للبدء.

باستخدام MemberPress، يمكنك التحكم بدقة في المحتوى الذي يراه المستخدمون لديك استنادًا إلى الاشتراك أو المنتجات الرقمية التي اشتروها.

حتى أنه يمكنك تقييد الوصول إلى الصفحات والصفحات الفرعية والمنشورات وأنواع المقالات المخصصة والفئات والعلامات وأي ملف آخر تقريبًا في تثبيت WordPress الخاص بك.

يمكنك استخدام MemberPress لإنشاء مجتمعك المحمي بكلمة مرور بسهولة ودون عناء. كما يمكنك إنشاء منتدى خاص أيضًا. يتكامل MemberPress بسلاسة مع BBPress والعديد من الوظائف الإضافية الأخرى لمنتدى WordPress وهذا مثير للإعجاب للغاية.

تسهل الكوبونات بشكل أساسي إدارة العروض الترويجية والهدايا. ولذلك، فهي جزء لا يتجزأ من أي عمل تجاري عبر الإنترنت.

يمكنك الآن إنشاء العدد الذي تريده من القسائم، والتحكم في تاريخ انتهاء الصلاحية والقيام بالعديد من الأشياء الأخرى أيضًا.

لا شك أن MemberPress تم تطويره من الصفر ومجهز بتكامل وثيق للغاية مع WordPress. أثناء إنشاء MemberPress، اتبع الفريق بشكل أساسي أفضل ممارسات البرمجة الخاصة بـ PHP وWordPress.org لتحقيق الاستقرار والمزيد من الاستقرار. وهذا يجعل هذه المنصة أكثر موثوقية وأمانًا.

هنا، باستخدام MemberPress، يمكنك إنشاء صفحات تسعير ديناميكية لمنتجات عضويتك وغير ذلك الكثير.

يقدم MemberPress العديد من سمات صفحة التسعير المحددة مسبقًا لجعل صفحة التسعير الخاصة بك تبدو جيدة. أفضل ما في الأمر هو أن صفحات التسعير هذه ستكون سريعة الاستجابة أيضًا.

ليس هناك حاجة إلى تشفير CSS أو HTML.

هنا يعمل MemberPress مع جميع سمات WordPress. لذلك لا داعي للقلق هنا بشأن وظائفه مع المظهر الخاص بك. إنه يعمل مع جميع المواضيع بشكل جيد.

يحتوي MemberPress على جميع الميزات التي تتوقعها من مكون إضافي ممتاز لصفحة العضوية. يتضمن ذلك تفريغ المحتوى (توفير المحتوى المحدد بوقت) والوصول إلى المحتوى.

يبقيك MemberPress أيضًا على اطلاع دائم بكيفية سير الأمور على صفحة العضو الخاصة بك. تخبرك تقارير MemberPress دائمًا بمقدار الأموال التي تكسبها، وما هي المنتجات التي يتم بيعها… وأكثر من ذلك بكثير.

إدارة الاشتراكات الكاملة

يمنح MemberPress بشكل أساسي أعضائه القدرة على إنشاء اشتراكاتك أو تحديثها أو تحديثها أو إلغائها مباشرةً من موقع الويب الخاص بك.

يستخدم MemberPress بشكل أساسي أنظمة الفوترة الآلية على جانب بوابة الدفع، كما أن التكوين ليس معقدًا.

يمكنك بسهولة إدارة منطقة عضويتك باستخدام هذا البرنامج الإضافي ولا يتعين عليك بذل الكثير من الجهد.

الميزات الرئيسية للعضوMouse

منطقة الأعضاء: يوفر بشكل أساسي مساحة للأعضاء المحميين بكلمة مرور والتي تحمي الصفحات بسهولة. كما يقدم محتوى فريدًا مناسبًا لجميع مستويات العضوية أيضًا.

العروض وكوبونات الاختبار: يمكنك الآن بسهولة إنشاء منتجات شراء واحدة واشتراكات متكررة وتجارب مجانية واختبارات مدفوعة وخطط دفع وكوبونات والمزيد بمساعدة هذه الميزة.

يمكنك الآن بسهولة إنشاء منتجات شراء واحدة واشتراكات متكررة وتجارب مجانية واختبارات مدفوعة وخطط دفع وكوبونات والمزيد بمساعدة هذه الميزة. العملة الدولية: باستخدام هذه الميزة يمكنك الآن تحديد العملة التي يتم بها الدفع للعملاء وتعيين وضع عرض الأسعار مباشرة على الموقع.

باستخدام هذه الميزة يمكنك الآن تحديد العملة التي يتم بها الدفع للعملاء وتعيين وضع عرض الأسعار مباشرة على الموقع. الحظر المشترك تلقائيًا: ما عليك سوى توفير حماية المحتوى الافتراضية. كما هو الحال هنا، يمكن لـ MemberMouse حظر الحساب الذي يشارك معرفك بشكل أساسي مع والديك تلقائيًا.

ما عليك سوى توفير حماية المحتوى الافتراضية. كما هو الحال هنا، يمكن لـ MemberMouse حظر الحساب الذي يشارك معرفك بشكل أساسي مع والديك تلقائيًا. وظيفة الهدية: باستخدام هذه الميزة أيضًا يمكنك تقديم الهدايا للأعضاء الآخرين. وساعد الآخرين على مشاركة صفحة أعضائهم بسهولة مع أصدقائهم أيضًا.

باستخدام هذه الميزة أيضًا يمكنك تقديم الهدايا للأعضاء الآخرين. وساعد الآخرين على مشاركة صفحة أعضائهم بسهولة مع أصدقائهم أيضًا. SQL عالية الأداء: وأفضل ما في الأمر هو أنه قد تم بالفعل تحسين استعلامات قاعدة البيانات الخاصة بك من أجل السرعة والموثوقية. وهنا أيضًا سيقدر عملاؤك ذلك.

تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse: معركة التسعير

دعونا نلقي نظرة على خطط التسعير التي تقدمها هذه المكونات الإضافية القوية لعضوية WordPress.

تقييد خطط تسعير المحتوى الاحترافي

هنا يقدم Restrict Content Pro للمستخدمين الاختيار من بين 4 خطط مختلفة يمكنك الاختيار من بينها.

يتم تسعير كل من هذه الخطط بشكل مختلف وفقًا للميزات التي تقدمها Restrict Content Pro. فيما يلي نظرة عامة سريعة على جميع الخطط والميزات المميزة.

1) شخصي (99.20 دولارًا سنويًا)

12 إضافات مجانية رسمية

تحديثات البرنامج المساعد *

دعم البريد الإلكتروني *

1 موقع

تم تضمين جميع الميزات الأساسية

2) بلس (149 دولارًا سنويًا)

12 إضافات مجانية رسمية

تحديثات البرنامج المساعد *

دعم البريد الإلكتروني *

5 مواقع

تشمل جميع الميزات الأساسية

3) محترف (249 دولارًا سنويًا)

17 وظيفة إضافية احترافية (بقيمة هائلة تبلغ 1020 دولارًا!)

بالإضافة إلى جميع الإضافات الاحترافية المستقبلية

12 إضافات مجانية رسمية

تحديثات البرنامج المساعد *

دعم البريد الإلكتروني *

مواقع غير محدودة

تم تضمين جميع الميزات الأساسية

4) Ultimate (499 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

17 وظيفة إضافية احترافية (بقيمة هائلة تبلغ 1020 دولارًا!)

بالإضافة إلى جميع الإضافات الاحترافية المستقبلية

12 إضافات مجانية رسمية

تحديثات البرنامج المساعد مدى الحياة

دعم البريد الإلكتروني مدى الحياة

مواقع غير محدودة

تم تضمين جميع الميزات الأساسية

هذه هي خطط التسعير التي تقدمها هذه المنصة. وأفضل ما في الأمر هو أنه يوفر أيضًا ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. وإذا كنت لا تحب خدماتها بطريقة أو بأخرى، فيمكنك بسهولة استرداد أموالك منها، وهذا أمر مثير للاهتمام.

ولهذا السبب يجب أن تبدأ باستخدام هذا البرنامج الإضافي للعضوية، حيث لا يوجد ما تخسره هنا، فأنت مدعوم بضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

خطط تسعير MemberPress

تتميز خطط التسعير التي تقدمها MemberPress بالمرونة ولكن لا يمكننا وصفها بأنها ميسورة التكلفة عند مقارنتها بمكونات العضوية الإضافية الأخرى المتوفرة في السوق. دعونا نتحقق من خطط التسعير التي تقدمها هذه المنصة.

1) أساسي (149 دولارًا في السنة)

استخدم في موقع واحد

عدد غير محدود من الأعضاء والمحتوى

يعمل مع باي بال وشريط

عام واحد من الدعم والتحديثات

أكثر من 10 إضافات وتكاملات

2) بلس (249 دولارًا)

يتضمن الميزات الأساسية، و…

استخدم على ما يصل إلى موقعين

يعمل مع Authorize.net

بيع حسابات الشركات

10 إضافات وتكاملات إضافية

3) برو (349 دولارًا في السنة)

يتضمن ميزات Plus و…

استخدم على ما يصل إلى 5 مواقع

تتضمن لعبة Royale التابعة

حصري طليعة الإضافات*

هذه هي خطط التسعير التي تقدمها هذه المنصة. وأفضل ما في هذه المنصة هو أنها توفر أيضًا ضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا. مع هذه المنصة، أنت مدعوم بالكامل بضمان مخاطر نون بنسبة 100%. وبطريقة ما، إذا لم تعجبك الخدمات التي تقدمها هذه المنصة، فيمكنك بسهولة استرداد أموالك. لن يتم طرح أي أسئلة عندما تطلب استرداد أموالك، وهذا ما يجعل MemberPress مختلفًا عن الآخرين.

خطط تسعير MemeberMouse:

خطط التسعير التي تقدمها هذه المنصة مرنة للغاية وبأسعار معقولة أيضًا. تقدم هذه المنصة هنا خيارات تسعير شهرية يمكنك الاستفادة منها. وتبدأ الخطط المبدئية بسعر 19.95 دولارًا شهريًا، وهذا أمر مثير للإعجاب للغاية. عندما نقارن خطط التسعير لهذه المنصة مع الآخرين، فهنا تقدم فقط الخطة الشهرية والبعض الآخر لا يقدمها.

دعنا نتعرف على خطط التسعير التي تقدمها هذه المنصة:

1) المبتدئين (19.95 دولارًا في الشهر)

1000/5000/10000 عضو (اختيارك)

حماية المحتوى

منطقة الأعضاء

القفل التلقائي للقرصنة

المحتوى بالتنقيط

العلامات الذكية

Upsells / Downsells

1-انقر فوق شراء

دعم الأتمتة

صفحات الخروج

العروض التجريبية

كوبونات

واجهة برمجة التطبيقات

تحديثات البرنامج المساعد

دعم البريد الإلكتروني

التقارير الأساسية

2) موصى به متقدم (99 دولارًا في الشهر).

50.000 عضو

حماية المحتوى

منطقة الأعضاء

القفل التلقائي للقرصنة

المحتوى بالتنقيط

العلامات الذكية

Upsells / Downsells

1-انقر فوق شراء

دعم الأتمتة

صفحات الخروج

العروض التجريبية

كوبونات

واجهة برمجة التطبيقات

تحديثات البرنامج المساعد

أولوية دعم البريد الإلكتروني

التقارير الأساسية

مجموعة التقارير المتقدمة

تقارير القيمة مدى الحياة

تقارير التخفيض والاحتفاظ

Facebook/Twitter/G+ السجل

التكامل مع صوت المستخدم

3) قسط (599 دولارًا في الشهر)

(10.000 / عضو غير محدود) اختيارك

حماية المحتوى

منطقة الأعضاء

القفل التلقائي للقرصنة

المحتوى بالتنقيط

العلامات الذكية

Upsells / Downsells

1-انقر فوق شراء

دعم الأتمتة

صفحات الخروج

العروض التجريبية

كوبونات

واجهة برمجة التطبيقات

تحديثات البرنامج المساعد

أولوية دعم البريد الإلكتروني

التقارير الأساسية

مجموعة التقارير المتقدمة

تقارير القيمة مدى الحياة

تقارير التخفيض والاحتفاظ

Facebook/Twitter/G+ تسجيل الدخول

التكامل مع صوت المستخدم

تكامل LimeLight CRM

الدعم عبر الهاتف

توفر هذه المنصة أيضًا ضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا. لذا، إذا لم تعجبك خدماتهم بطريقة أو بأخرى، فيمكنك استرداد أموالك خلال 14 يومًا من الاشتراك.

تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse: أيهما يجب أن تختار؟

دعنا نتحقق من أفضل مكون إضافي للعضوية وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك.

لماذا يجب عليك التفكير في استخدام Restrict Content Pro؟

لذا فقد قمت هنا بإدراج بعض الأسباب التي يجب عليك التحقق منها لمعرفة سبب استخدامك لهذه المنصة المتميزة.

عملية إعداد بسيطة

العديد من التكاملات

لوحة التقارير

التكامل مع ووكومرس

فريق دعم مخصص

لماذا يجب أن تفكر في البدء مع MemberPress؟

دعنا نتعرف على ما يمكنك فعله باستخدام مكون MemberMouse الإضافي هذا.

ادارة الزبائن: يمكنك الآن تسجيل أعضاء جدد وقبول الطلبات من خلال صفحات الدفع القابلة للتكوين وسهلة الاستخدام.

تنمو القائمة البريدية الخاصة بك

عضوية مجانية ومدفوعة

صفحات فحص مرنة

إدارة الأعضاء

العديد من عمليات تكامل الفوترة

منطقة الأعضاء المحمية: يمكنك بسهولة إنشاء منطقة عضوية محمية بمساعدة هذه الميزة. دعنا نتحقق مما يمكنك فعله بهذا:

منطقة للأعضاء فقط

إحصائيات المشاركة

القفل التلقائي للمحتوى المشترك

إعادة تعيين كلمة المرور

بالتنقيط وجدولة المحتوى

أتمتة الدعم: الآن يمكنك السماح لعميلك بتحديث ملفات التعريف الخاصة به وتفاصيل الفواتير بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وكلمة المرور وحتى إلغاء الاشتراك أيضًا. هذه ليست النهاية، يمكنك فعل المزيد.

تمكين الخدمة الذاتية

يقلل من طلب الدعم

استرداد وإلغاء

تحديث بطاقة الائتمان

تم رفض استرداد البطاقة

التقرير والتحليلات: احصل الآن على تقارير مفصلة عن أعضائك واكتشف كل الأرباح والإيرادات التي تحققها. يمكنك أيضًا القيام بما يلي:

قيمة العميل مدى الحياة

معدلات الاحتفاظ واسترداد الأموال

تفاصيل مستوى المحاسبة

تتبع التابعة لها

سجل نشاط العضو

حماية المحتوى بنقرة الفأرة:

الآن يمكنك بسهولة إنشاء منطقة أعضاء محمية بكلمة مرور. أفضل ما في الأمر هو أنه لا يهم حقًا ما تفعله سواء كنت تبيع قائمة المنتجات الرقمية أو محتوى الاشتراك أو الشحن. هنا يمكنك الحماية بسرعة:

المشاركات والصفحات

فئات

أنواع المشاركات المخصصة

Upsells، Downsells مع SmartTags

باستخدام هذه الميزة يمكنك ببساطة تقديم حوافز المبيعات والمبيعات والمزيد. بشكل عام، العلامات الذكية هي اختصارات تتيح لك بشكل أساسي الوصول مباشرة إلى جميع أنواع الوظائف الموجودة على صفحات WordPress الخاصة بك على الفور.

تمنحك SmartTags أيضًا تحكمًا كاملاً في المحتوى الديناميكي، مثل بيانات الأعضاء، أو حوافز المبيعات التي تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الأخرى المشتراة، أو الإحالات التي تستهدف بشكل أساسي عروض الشركاء التابعين.

لماذا يجب أن تفكر في البدء باستخدام MemeberMouse؟

يعد MemberMouse مكونًا إضافيًا سهل الاستخدام لعضوية WordPress والذي يسمح لك بشكل أساسي بقبول المدفوعات وإدارة العملاء وإنشاء منطقة عضوية والعديد من الأشياء الأخرى على التوالي.

ببساطة باستخدام هذا البرنامج المساعد، يمكنك بسهولة بيع المنتجات والاشتراكات والعضوية أيضًا. إذا كنت تتطلع إلى اختيار مكونات إضافية موثوقة وبأسعار معقولة لعضوية WordPress، فإن MemberMouse يستحق المحاولة.

روابط سريعة:

الخلاصة: تقييد المحتوى Pro مقابل MemberPress مقابل MemberMouse 2023

اعتبارًا من الآن، لدينا رؤى تفصيلية حول المكونات الإضافية للعضوية Restrict Content Pro وMemberPress وMemberMouse. حان الوقت الآن للاختيار والبدء بأحد الخيارات التي تناسب احتياجاتك ومتطلباتك.

جميع هذه المكونات الإضافية موثوقة وبأسعار معقولة أيضًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتسعير، فإن تطبيق Restrict Content Pro يتفوق على الآخرين. ولكن إذا كانت لديك ميزانية شهرية، فمن المؤكد أنك يجب أن تبدأ مع MemberMouse لأنه يقدم خططًا شهرية أيضًا. خطة التسعير الخاصة بـ MemberPress مرتفعة جدًا بالمقارنة مع الآخرين. لذا فإن Restrict Content Pro وMemberMouse هو الخيار الذي لديك.

يقدم Restrict Content Pro قيمة أكبر من الأنظمة الأساسية الأخرى من حيث الميزات والتسعير والتكامل. لذلك فهو أفضل مكون إضافي لعضوية WordPress في السوق. كما أنه يوفر ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا وهذا يوضح أنه لن تضطر إلى خسارة أي شيء هنا. إذا لم تكن راضيًا عن خدماتهم بطريقة أو بأخرى، فيمكنك استرداد أموالك بسهولة.

آمل أن يناسب هذا المنشور غرضك جيدًا، وإذا أعجبك المنشور، فيرجى مشاركة هذا المنشور على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة الأخرى مثل Facebook, Twitter، ولينكدين.

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