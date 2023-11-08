ستساعدك المقالة التالية: تكشف أرقام Google ما إذا كانت مقاطع الفيديو القصيرة أو الطويلة تعمل بشكل أفضل للعلامات التجارية

الإنترنت ديناميكي وتفاعلي. ولذلك، فإن جميع المنتجات والخدمات التي نستخدمها يجب أن تتبع هذا الاتجاه. يجب أن تتماشى الطريقة التي يتم بها تنفيذ التسويق الرقمي مع التحولات التي تحدث بشكل أسرع وأسرع في الأوقات الحالية.

في عالم يستهلك المزيد والمزيد من محتوى الفيديو، ما هو الأفضل لعلامتك التجارية: مقاطع الفيديو القصيرة أم مقاطع الفيديو الطويلة؟

للإجابة على هذا السؤال، نشرت جوجل مقالا جلب YouTube أفضل حالات البيانات والمبدعين.

بالطبع، لمساعدتك، قدمنا ​​لك البيانات الأكثر صلة، بالإضافة إلى محتوى الفيديو المتعمق، والسيناريو الحالي وكيفية استخدام الخيارات للاستفادة من علامتك التجارية. اتبعني!

الاختلافات بين مقاطع الفيديو الطويلة والفيديوهات القصيرة في عالم التسويق

مع توفر العديد من الخيارات، من المهم معرفة كيفية استخدامها في الإجراءات التسويقية للعلامات التجارية. أولاً، من المهم تسليط الضوء على أن مقاطع الفيديو مفضلة لدى العلامات التجارية لإثراء المحتوى، وفقًا لدراسة أجرتها هوبسبوت.

بحسب ال تقرير أجراه فيدياردتظل الشبكات الاجتماعية ومواقع الويب هي أهم قناتين لتوزيع الفيديو.

اكتسبت مقاطع الفيديو أيضًا مكانة بارزة كأداة لمحادثة العملاء، وأصبحت وسيلة فعالة لمندوبي المبيعات لجذب المزيد من الاهتمام من العملاء المحتملين.

مصدر: تقرير حالة الفيديو، مارس 2022، مقياس الطلب، برعاية Vidyard

بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاطع الفيديو الأكثر طلبًا هي تلك التي تتراوح مدتها بين 3 و6 دقائق، بغض النظر عما إذا كانت إعلامية أو تعليمية، وفقًا لـ تكسميث.

هل هذا يعني أنه يجب عليك استخدام مقاطع فيديو مدتها من 3 إلى 6 دقائق فقط في حملاتك؟ لا! كما نعلم، يجب أن يكون الإجراء الخاص بالعلامة التجارية سياقيًا ويتضمن متغيرات مختلفة في تخطيطه.

تخدم مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة أغراضًا مختلفة، ويشاهدها جماهير مختلفة. وبحسب دراسة أجراها جوجل، تحل مقاطع الفيديو الطويلة محل المحتوى التلفزيوني. يوميا 700 مليون ساعة من YouTube تتم مشاهدة المحتوى مباشرة على شاشة التلفزيون. أي أن التلفاز يُستخدم كوسيلة لتكبير الشاشة الوحيدة.

لا عجب أن العلامات التجارية تعطي الأولوية بشكل متزايد للمحتوى الرقمي وتترك القنوات التقليدية في الخلفية.

أما بالنسبة لمقاطع الفيديو القصيرة، فبحسب الاستطلاع نفسه، يستخدم 59% من الجيل Z مقاطع فيديو قصيرة لاكتشاف محتوى جديد، قبل مشاهدة نسخة أطول؛ بحسب وول ستريت جورنالوتطبيقات الفيديو القصيرة مثل TikTok و Instagram أبلغ عن 197.8 مليونًا و17.6 مليون ساعة فيديو تمت مشاهدتها يوميًا، على التوالي.

من ناحية أخرى، وفقًا لـ Think With Google، يحظى موقع YouTube بـ 30 مليار مشاهدة يوميًا.

ولكن بعد كل شيء، أيهما أفضل؟

وبالنظر إلى كل هذه الأرقام والبيانات، فإننا نؤكد على أن مقاطع الفيديو بحد ذاتها مهمة، سواء كانت قصيرة أو طويلة. نطاق كل واحد منهم ضخم ولا ينبغي تجاهله.

من الأفضل استغلال مقاطع الفيديو القصيرة على الشبكات الاجتماعية مثل Instagram وTikTok، سواء في منشورات الموجز أو القصص. يمكن استخدامها بشكل خاص إذا كان هدفك هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتفوق أحد عمالقة المشروبات، Red Bull، في استخدام مقاطع الفيديو القصيرة لتوحيد العلامة التجارية وأيضًا للانتشار على الإنترنت. ففي نهاية المطاف، من منا لم يسمع بالشعار الشهير: ريد بول يعطيك مكافآت؟

يمكن استخدام مقاطع الفيديو الطويلة في المدونات أو الصفحات المقصودة. بشكل عام، يهدف استخدامها إلى استكمال المحتوى بطريقة تعليمية ومرئية أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، فهي أيضًا مثالية لعرض المزيد من التفاصيل حول المنتجات أو الخدمات التي تحتوي على العديد من الميزات.

لكن تذكر أنه نظرًا لصعوبة الحفاظ على اهتمام الجمهور بمقاطع الفيديو الطويلة، فمن الضروري أن تركز على إنشاء نص ومحتوى عالي الجودة لجذب الانتباه من البداية إلى النهاية.

ومن الشركات التي تميزت باستخدام هذه الإستراتيجية في المدونات نسلط الضوء عليها نايك. تصنع شركة السلع الرياضية العديد من مقاطع الفيديو لتوضيح فوائد منتجاتها بشكل أفضل، واستكمال المحتوى المكتوب في المقالات.

الأمثلة كثيرة ويمكننا أن نرى أن الحملات تتكيف على مر السنين. تستثمر العلامات التجارية بشكل متزايد في مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة من أجل إضافة المزيد من التنوع والوصول إلى استراتيجيتها.

لذلك، بين مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الطويلة، اختر واستخدم كليهما!