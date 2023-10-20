ستساعدك المقالة التالية: تمت الموافقة على تسوية الاحتيال من Yahoo Click وإنهائها

في موقع Search Engine Watch، أفاد كيفن نيوكومب أن القاضي قد أنهى الموافقة على التسوية التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي بواسطة Yahoo ومجموعة Checkmate الإستراتيجية.

وقال ريجي ديفيس، نائب الرئيس الجديد لجودة السوق في ياهو، في بيان: “الموافقة النهائية للقاضي سنايدر على التسوية تؤكد قوة أنظمة حماية النقر الخاصة بشركة ياهو والتزامنا بتقديم تجربة عالية الجودة لكل من المعلنين والمستهلكين لدينا”. “إن التزامنا لا يتوقف هنا. تعد الجودة أولوية قصوى بالنسبة لشركة Yahoo، ولدينا خريطة طريق واضحة لكيفية إنشاء شبكة إعلانية على شبكة البحث بأعلى جودة في الصناعة.”

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وتعتقد ياهو أن التسوية ستغطي جميع دعاوى الاحتيال التي تم رفعها ضد ياهو، بما في ذلك الدعوى التي رفعتها شركة Lane’s Gifts and Collectibles في أركنساس العام الماضي ضد كل من ياهو وجوجل.

تتضمن شروط التسوية دفع مبلغ نقدي قدره 4.95 مليون دولار أمريكي لمحامي المدعين وبندًا يسمح للمعلنين بتقديم مطالبة لشركة Yahoo للتحقيق في النقرات الاحتيالية المحتملة حتى يناير 2004. وستقوم Yahoo بدفع المبالغ المستردة للمعلنين الذين يقدمون مطالبات إذا لم يتم ذلك. يكتشف أدلة على النقرات الاحتيالية.