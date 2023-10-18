ستساعدك المقالة التالية: تمت الموافقة على صفقة Google DoubleClick في الاتحاد الأوروبي

سي ان ان موني أفادت التقارير أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة شراء شركة DoubleClick بقيمة 3.1 مليار دولار من قبل Google، بعد أن ناقشت مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية الاستحواذ وتأثيرها على مستخدمي الويب والخصوصية واقتصاد الإنترنت منذ نوفمبر.

قضت المفوضية الأوروبية بأن صفقة Google DoubleClick لن يكون لها على الأرجح آثار ضارة على المستهلكين، سواء في عرض الإعلانات أو في الوساطة في أسواق الإعلان عبر الإنترنت.