ستساعدك المقالة التالية: تمت الموافقة على صفقة Google DoubleClick في الاتحاد الأوروبي
سي ان ان موني أفادت التقارير أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة شراء شركة DoubleClick بقيمة 3.1 مليار دولار من قبل Google، بعد أن ناقشت مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية الاستحواذ وتأثيرها على مستخدمي الويب والخصوصية واقتصاد الإنترنت منذ نوفمبر.
قضت المفوضية الأوروبية بأن صفقة Google DoubleClick لن يكون لها على الأرجح آثار ضارة على المستهلكين، سواء في عرض الإعلانات أو في الوساطة في أسواق الإعلان عبر الإنترنت.
- وقالت المفوضية إنها خلصت بالتالي إلى أن الصفقة لن تعيق بشكل كبير المنافسة الفعالة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو جزء كبير منها.
- وقالت اللجنة إن تحقيقاتها المتعمقة في السوق وجدت أن شركتي Google وDoubleClick لا تفرضان قيودًا تنافسية كبيرة على أنشطة بعضهما البعض، وبالتالي لا يمكن اعتبارهما منافسين في الوقت الحالي.
- وقالت اللجنة إنها وجدت أن الكيان المندمج لن يكون لديه القدرة على الانخراط في استراتيجيات تهدف إلى تهميش منافسي جوجل، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود بدائل موثوقة لخدمة الإعلانات يمكن للعملاء التحول إليها، ولا سيما الشركات المتكاملة رأسيًا مثل شركة مايكروسوفت (NASDAQ). :MSFT) ، ياهو! Inc (NASDAQ:YHOO) وشركة Time Warner Inc (NYSE:TWX) AOL.
- وأضافت اللجنة أن تحقيق السوق وجد أن الكيان المندمج لن يكون لديه الحافز لإغلاق الوصول إلى المنافسين في سوق عرض الإعلانات، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات من غير المرجح أن تكون مربحة.
- وقالت المفوضية إن قرارها بمسح الاندماج المقترح يستند حصريًا إلى تقييمه بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي ولا يخل بالتزامات الكيان المندمج بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية الأفراد وحماية الخصوصية فيما يتعلق بالمعالجة. البيانات الشخصية والتشريعات التنفيذية للدول الأعضاء.