ستساعدك المقالة التالية: تمت ترقية شريط أدوات Google إلى IE

تمت ترقية شريط أدوات Google إلى IE

يعد التحديث الأخير من Google لشريط أدوات Google الخاص به تحديثًا كبيرًا إلى حد ما وملائمًا لمستخدمي الإنترنت حيث تمت إضافة بعض أدوات تعزيز نشاط شريط الأدوات والاحتفاظ بالعملاء إلى جانب بعض الميزات التي ستجذب مستخدمي شريط أدوات Google إلى عروض حسابات Google مثل GMail وBlogger، أو والعكس صحيح.

متاح حاليا فقط لمتصفح IE، شريط أدوات جوجل أضاف إشارات مرجعية وإمكانيات اجتماعية وتخصيصية من المؤكد أنها ستضيف إلى تجربة الإنترنت والبحث للمستخدم العادي. تمت أيضًا إضافة مساعدين إضافيين للمستخدم مثل Google Suggest والمدقق الإملائي ووظيفة البحث المخصص إلى الشريط الجديد.

إحدى الميزات الاجتماعية لشريط أدوات Google هي مشاركة صفحات الويب مع عالم المدونات أو الأصدقاء من خلال خيار أصدقاء GMail، أو مدونة حول صفحة ويب على Blogger، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على رابط إلى صفحة ويب عبر Google SMS.

يسعى شريط أدوات Google إلى تحقيق ثمار الإعداد الاجتماعي 2.0 من خلال هذه الإضافة، ولكن هناك نقصًا عامًا في المشاركة عبر Google Talk أو Orkut (على الرغم من أن Orkut قد لا يؤخذ على محمل الجد في Googleplex بالنسبة إلى الجمهور الأمريكي أو العالمي كما هو الحال الآن) المتخذة تجاه المستخدمين البرازيليين). توقع أن تقوم آلة API بضخ المزيد من العروض الاجتماعية حيث أن فتح Google لواجهة برمجة تطبيقات شريط الأدوات الخاصة بها للمطورين يعد خطوة ذكية بشكل لا يصدق.

المزيد عن واجهة برمجة تطبيقات شريط أدوات Google والأزرار من Aaron Wall of Threadwatch:

“فتحت Google أيضًا شريط الأدوات بهذا الإصدار، مما سمح لأطراف ثالثة بإنشاء أزرار مخصصة. تبدو واجهة برمجة التطبيقات بسيطة جدًا. يمكن أن تعمل الأزرار الجديدة كقارئ RSS مخصص، ومن السهل إرسال الزر الخاص بك، على الرغم من أن شروط الخدمة تحظر المقامرة وبعض المواقع الأخرى. لقد فاجأتني بعض المواقع المدرجة مبكرًا على صفحات أزرار Google.”

مايكل أرينجتون تك كرانش لقد بحث في ميزات الإشارات المرجعية في شريط أدوات Google وأبدى إعجابه بما يراه.

أضافت Google إشارات مرجعية إلى الإصدار 4 من شريط أدوات Internet Explorer (لاحظ أن هذا غير متوفر لشريط أدوات Firefox). أصبحت إشارات Google المرجعية متاحة منذ أكتوبر على موقع Google، ولكن لم يتم دمجها في شريط الأدوات حتى الآن.

تتم الإشارة المرجعية عبر نافذة منبثقة من شريط الأدوات تسمح بتسمية الإشارة المرجعية وأي عدد من العلامات. يمكن تحرير الإشارة المرجعية أيضًا.

يعد هذا منتجًا رائعًا لوضع الإشارات المرجعية، ويمكن إضافة ميزات مثيرة للاهتمام في المستقبل، وسيجده العديد من المستخدمين مفيدًا.