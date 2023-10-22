ستساعدك المقالة التالية: تم إطلاق مدونة Google Japan

تم إطلاق مدونة Google Japan

أطلقت Google Japan منتجاتها الخاصة مدونة جوجل اليابان، والتي تستضيفها Blogger، والتي تعرض بعض الصور من وراء الكواليس ومعلومات حول الأشياء التي تحدث في مكاتبهم في طوكيو. لقد توقفت عند Google Japan الأسبوع الماضي ولا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت شعبية مشاركة Hang Out With Google Japan لها أي تأثير على قرارهم بإطلاق المدونة (أو على الأقل بعض محتوى المدونة):

دعونا نقارن الصور:

(بالمناسبة، هذه المقارنة تجعلني أبدو قصيرًا، لكن يبدو أن هيرو يقف على كرسي أو شيء من هذا القبيل في الصورة العلوية).

من المفترض أن تساعد مدونة Google Japan شركة Google (وBlogger) في الحصول على حصة أكبر في السوق اليابانية، التي تحكمها شركة Yahoo. إن اليابان مهووسة بالمدونات بكل معنى الكلمة، ويبدو أن الجميع إما يدونون ويقرأون المدونات، والسوق تسيطر عليه المدونات الموجهة للنساء – وهو اختلاف كبير عن سوق التدوين الإنجليزية.

تتضمن مدونات Google الدولية الأخرى ما يلي:

جوجل الصين مدونة

مدونة جوجل كوريا

للحصول على مثال لشعبية المدونات في اليابان، تقدم مدونة Blog Herald تقريرًا عن برنامج تلفزيوني ياباني جديد على المدونات:

سيستضيف جوي إيتو، صاحب رأس المال الاستثماري ونائب رئيس الشؤون الدولية والتنقل في شركة Technorati ورئيس شركة Six Apart Japan، برنامجًا تلفزيونيًا في اليابان يبدو أنه يتمحور حول المدونات، وأفضل ما في الأمر هو أنه سيقوم بترخيصه بموجب رخصة المشاع الإبداعي، وإعادة نشرها عبر مدونة الفيديو