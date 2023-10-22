ستساعدك المقالة التالية: تم اختيار Google وEarthlink لمشروع San Francisco Wi-Fi

تم اختيار Google وEarthlink لمشروع San Francisco Wi-Fi

حصلت Google وEarthlink اليوم على مشاريع تزويد مدينة سان فرانسيسكو بخدمات الواي فاي المجانية والمدفوعة. وبعد مراجعة مدتها ستة أسابيع، وافقت إدارة الاتصالات وخدمات المعلومات في سان فرانسيسكو (DTIS) على المشروع وستبدأ الآن في إنهاء المفاوضات مع الشركتين اللتين ستعملان معًا لبناء شبكة TechConnect Wi-Fi بقيمة 15 مليون دولار.

قال كريس فين، المدير التنفيذي لـ DTIS: “لقد قامت سان فرانسيسكو بعملية شاملة ومبتكرة وشفافة للوصول إلى هدف جريء: خدمة الواي فاي المجانية للمقيمين لدينا”. “من خلال إجراء عمليتين تنافسيتين، سألنا مواطني سان فرانسيسكو عما يعتقدون أنه ينبغي علينا القيام به، وسألنا أفضل وألمع العقول التقنية عما يعتقدون أنه ينبغي علينا القيام به. إن إعلان اليوم سيقربنا خطوة أخرى من جعل النطاق العريض العالمي وبأسعار معقولة حقيقة واقعة

تم تقديم ستة مقترحات مختلفة إلى سان فرانسيسكو لمشروع Wi-Fi وتمت مراجعتها من قبل لجنة مكونة من موظفي المدينة وشركة استشارية. ومن بين المتأهلين النهائيين الآخرين الذين تجاوزتهم المدينة شركة Communication Bridge Global؛ التاليWLAN؛ رازورتوث كوميونيكيشنز إل إل بي؛ MetroFi وSF Metro Connect، وهي شراكة تضم SeaKay وCisco Systems Inc. وIBM Corp.

سيقوم جزء Google من مشروع Wi-Fi بتوفير الوصول المجاني إلى الإنترنت اللاسلكي المدعوم بالإعلانات، كجزء مما يطلق عليه تجربة إعلانات البحث المحلية وما قد يكون مدخلاً إلى خطط Google Wi-Fi الوطنية.

من سان فرانسيسكو كرونيكل:

جاء اهتمام جوجل بمثابة مفاجأة للكثيرين لأن التركيز الأساسي للشركة هو كمحرك بحث؛ إنه زعيم الأمة. قال المسؤولون التنفيذيون في Google إنهم يعتبرون المشروع بمثابة تجربة لاختبار الإعلان عبر الإنترنت بناءً على مكان تواجد المستخدم. وتكهن البعض بأن هذا يمكن أن يكون بمثابة بذرة لشبكة Google Wi-Fi وطنية، على الرغم من أن Google قالت إنها ليس لديها خطط حاليًا للقيام بذلك.

ستركز شركة Earthlink على الإصدار الأقوى والمدفوع بدون إعلانات من نظام Wi-Fi، والذي سيكلف المستخدمين 20 دولارًا شهريًا.