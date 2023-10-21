ستساعدك المقالة التالية: تم بدء تصنيف جودة الصفحة المقصودة في Google AdWords

تم إطلاق خوارزمية جودة Google AdWords الجديدة حيز التنفيذ اليوم والتي ستغير طريقة عرض المعلنين وتصنيفهم في نتائج Google AdWords المدعومة. يعتمد نظام التصنيف الجديد في AdWords بشكل كبير على جودة الصفحة المقصودة، وهي علامة على أن Google تحصل على المزيد من التحويلات وعائد الاستثمار الذي يركز على عرض إعلانات AdWords.

أوضحت سارة خوارزمية AdWords الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع على موقع داخل مدونة AdWords:

في الأيام القليلة المقبلة، سنُجري تغييرين على كيفية تقييم AdWords لجودة الصفحة المقصودة. أولاً، سنبدأ في دمج جودة الصفحة المقصودة في نقاط الجودة لإعلاناتك التي تستهدف المحتوى، وذلك باستخدام نفس عملية التقييم التي نستخدمها للإعلانات التي تظهر على Google.com وشبكة البحث. سيلاحظ المعلنون الذين ربما يقدمون تجربة سيئة على مواقعهم انخفاض عدد الزيارات عبر شبكة المحتوى نتيجة لهذا التغيير. ثانيًا، نعمل على تحسين الخوارزمية الخاصة بنا لتقييم جودة الصفحة المقصودة و دمج محتوى الصفحة المقصودة تم استرجاعها بواسطة نظام AdWords.

كما هو الحال مع لدينا تحديث النظام لشهر يوليو، فإن هذين التغييرين سيؤثران على جزء صغير جدًا من المعلنين، وبالتالي لن تتأثر الغالبية العظمى من المعلنين على الإطلاق بأي من التغييرين. ومع ذلك، فإن أولئك الذين قد يقدمون تجربة مستخدم منخفضة الجودة سيشهدون زيادة في الحد الأدنى لعروض التسعير الخاصة بهم لموقع Google.com وشبكة البحث و/أو انخفاضًا في عدد الزيارات عبر شبكة المحتوى. في معظم الحالات، نتوقع أن يؤدي الحد الأدنى الأعلى لعروض الأسعار إلى جعل الإعلانات والكلمات الرئيسية ذات الجودة المنخفضة “غير نشطة للبحث”. منذ شهر تموز (يوليو)، تلقينا عددًا لا بأس به من الأسئلة من المعلنين حول مبادراتنا المتعلقة بجودة الصفحة المقصودة، وأود أن أتناول الأسئلة الأكثر شيوعًا اليوم:

لماذا تركز على جودة الصفحة المقصودة؟

الهدف من مبادرتنا المستمرة لجودة الصفحة المقصودة هو تحسين تجربة مستخدمينا من خلال تقديم نتائج عالية الجودة ليس فقط في نص الإعلان، ولكن أيضًا بمجرد قيام المستخدم بالنقر للوصول إلى الموقع. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التجربة الممتازة على موقع المعلن تعد عنصرًا أساسيًا في كسب ثقة مستخدمينا المستمرة. من الواضح أنه كلما كانت تجربة المستخدم أفضل، زاد احتمال استمرار المستخدمين (الذين يمثلون أيضًا عملائك المحتملين) في البحث عن إعلانات AdWords – والنقر عليها – على المدى الطويل. وهذا لصالح الجميع: المستخدمين، والمعلنين، وGoogle على حدٍ سواء.

ما الذي تعتبره صفحة مقصودة عالية الجودة؟

على الرغم من أننا نقترح إرشادات للصفحة المقصودة والموقع، إلا أننا لا نقدم توصيات أكثر تحديدًا لأنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإنشاء الصفحات المقصودة بشكل أفضل. ولذلك، فإننا نشجعك على التركيز على إنشاء الصفحات المقصودة الأفضل للمستخدمين، سواء أتوا من AdWords أو من مصادر أخرى. عند القيام بذلك، قد يكون من المفيد أن تضع نفسك مكان عميلك وأن تفحص عن كثب ما الذي يقودك إلى استكشاف موقع ما والتعامل معه بدلاً من مجرد النقر فوق الزر “رجوع”.

هل تؤثر جودة صفحتي المقصودة على موضع إعلاني؟

ليس لبحث جوجل. على الرغم من أن جودة الصفحة المقصودة لشخص ما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحد الأدنى لعرض التسعير المطلوب لتشغيل إعلاناته، إلا أنها لا تؤثر على موضع إعلاناتك (أو “تصنيفها”، كما يشار إليها غالبًا) على الإطلاق. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود حد أدنى لمتطلبات عرض الأسعار للإعلانات التي تستهدف المحتوى، ستؤدي الصفحات المقصودة منخفضة الجودة إلى الحاجة إلى تقديم عرض أسعار أعلى للمنافسة في المزاد، مما قد يؤثر أيضًا على موضعك على الصفحات في الشبكة.

لا يبدو أن المعلنين سعداء للغاية بهذا التغيير، خاصة في منتصف موسم التسوق عبر الإنترنت أثناء العطلات.

تحتوي ميزة “مراقبة محرك البحث” على منشور يوضح استجابة المعلن.

آسف لهذا المنصب القصير حول هذا الموضوع المهم، ولكن في وسط تحرك دولي كبير.