ستساعدك المقالة التالية: تم تأكيد نمو شركة ياهو بواسطة Hitwise & Nielsen

تم تأكيد نمو شركة ياهو بواسطة Hitwise & Nielsen

مرة أخرى نحن نتحدث عن جزء صغير من النقطة، ولكن وفقا ل اكتب اليوم في MediaPost (reg. req’d) يبدو أن بيانات Nielsen تؤكد تحقيق مكاسب طفيفة في حصة بحث Yahoo! (نقطة تقريبًا) مقابل نمط الاحتفاظ بـ Google:

أفادت Nielsen//NetRatings يوم الاثنين أن Google استحوذ على 49.2 بالمائة من إجمالي نشاط البحث في الشهر الماضي – وهو ما يقرب من 49.2 بالمائة في يونيو… وأفادت Nielsen//NetRatings أيضًا أن محرك بحث Yahoo حصل على 23.8 بالمائة من نشاط البحث في يوليو، مقارنة بنسبة 23 بالمائة في يونيو. وشكلت MSN 9.6 بالمائة من عمليات البحث في يوليو، بانخفاض عن 10.3 بالمائة في يونيو.

وكما أشار داني سوليفان في منشوره بالأمس، يتعين على المرء أن ينظر إلى الاتجاهات طويلة المدى والأرقام المتفق عليها من مقدمي الخدمات المتعددين. سنرى ما سيقوله Hitwise عن هذا الآن.

عندما كتبت ذلك، رأيت أن بيل تانسر فعل ذلك بالفعل نشرت حول هذا الموضوع. ما تظهره بيانات Hitwise هو شيء مشابه: تسطيح لشركة Google ونمو جزئي لشركة Yahoo! (على الرغم من أنهم يبلغون عن حصة سوقية تبلغ 60٪ تقريبًا لشركة Google).

ويتوقع تانسر أن حصة Hitwise في السوق البالغة 60% لشركة Google قد تعكس “التشبع” وأن الانخفاض في الأرقام أعلاه قد يكون “تقلبًا موسميًا”. وسنرى في الشهر المقبل ما إذا كان هذا “الاتجاه” سيستمر.