ستساعدك المقالة التالية: تنبيه تحسين محركات البحث: من سيكون جون سكوت وv7n Flame التاليين؟

تنبيه تحسين محركات البحث: من سيكون جون سكوت وv7n Flame التاليين؟

بعد الخلاف الكبير مع مايك جريهان وجريج بوزر وغيرهم من مسؤولي تحسين محركات البحث (SEO) والذي أدى إلى حرب مشتعلة شاملة في ThreadWatch وإطلاق SEO Fight Club – يبحث v7n عن شخص جديد ليختاره.

قد تعتقد أن السيد سكوت وشركته قد نالوا قدرًا كبيرًا من الدعاية السيئة وجرح المشاعر، لكن لا.. لقد نشروا الآن قائمة البحث الخاصة بهم التي تتضمن خبراء محركات البحث المحتملين لملاحقتهم (بما في ذلك معلمتك حقًا) وهم في الواقع يضعون خططهم المريضة للتصويت في منتديات v7n.

فيما يلي الأشخاص الذين استهدفوهم وأسباب ذلك:

هارون وول – رجل رائع، رجل عظيم، لكنه ينتمي إلى اليسار السياسي

Randfish – رجل عظيم آخر، لكنه يحتاج إلى المزيد من الاهتمام لأنه ناجح جدًا

باري شوارتز – يحتاج إلى اختيار لأنه قام بإزالة الرابط الخاص بي من موقعه

جيم بويكين – مجرد رجل مرح في كل مكان، يحتاج إلى انتقاء معتدل.

لورين بيكر – أحتاج إلى أن أتحمل تكلفة ذراعي وساقي مقابل إعلاني.

بريت تابكي – مجرد رجل مشهور للانتقاء به، لا أستطيع التفكير في أي شيء شرير فعله مؤخرًا

دوج هيل – كيس اللكم رقم 1 في صناعة تحسين محركات البحث

مات كاتس – موظف Google، ودعونا لا ننسى الشر الذي زارته Google على Bluefind

آندي هاجانز – يبيع روابط نصية، لذا لابد أنه شرير، أليس كذلك؟

امون جونز – لأنه لم ينضم إلى منتداي بعد.

كيف يمكن لمجتمع البحث أن يضع حداً لجنون السيد سكوت؟