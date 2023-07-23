ستساعدك المقالة التالية: تواريخ دفع مخصصات الأطفال الكندية (CCB) والتطبيق والمبالغ في عام 2023

استحقاق الطفل الكندي هو إعانة شهرية معفاة من الضرائب متاحة للعائلات المؤهلة التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا. وقد تغير اسمها على مر السنين ، وغالبًا ما يشار إليها من قبل الكثيرين باسم “إعانة ضريبة الطفل”.

مع تقديمها في الميزانية الفيدرالية لعام 2016 ، حلت إعانة الأطفال الكندية (CCB) محل الإعانة الضريبية الكندية للطفل (CCTB) والمزايا الضريبية الشاملة للأطفال (UCCB). كما تم تعزيزه لتوفير مزايا متزايدة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

يهدف CCB إلى القضاء على فقر الأطفال في كندا. وهي فريدة من نوعها من حيث أن المزايا المتلقاة لا تعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة.

هذا يعني أن العائلات المستفيدة من البرنامج لن تفقد المزايا الأخرى التي تم اختبار الدخل لها مثل ائتمان ضريبة السلع والخدمات / HST ومكمل الدخل المضمون.

أدناه ، أغطي تواريخ دفع CCB في عام 2023 وكل ما تحتاج لمعرفته حول إعانة الطفل الكندية.

سترسل وكالة الإيرادات الكندية (CRA) مدفوعات إعانة الطفل الكندية لعام 2023 في التواريخ التالية: شهر دفع بنك التعمير الصينى مواعيد دفع بنك التعمير الصينى 2023 يناير 20 يناير 2023 شهر فبراير 20 فبراير 2023 يمشي 20 مارس 2023 أبريل 20 أبريل 2023 يمكن 19 مايو 2023 يونيو 20 يونيو 2023 يوليو 20 يوليو 2023 أغسطس 18 أغسطس 2023 سبتمبر 20 سبتمبر 2023 اكتوبر 20 أكتوبر 2023 شهر نوفمبر 20 نوفمبر 2023 ديسمبر 13 ديسمبر 2023

يتم الدفع مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي تسجله لدى CRA.

بينما يتم سداد المدفوعات بشكل عام بحلول اليوم العشرين من الشهر ، يجب عليك الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا أو نحو ذلك قبل الاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات إذا لم تكن قد حصلت على المخصصات بعد.

مبلغ مخصصات الأطفال في كندا

ل دورة الدفع من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، يوفر بنك التعمير الصينى الحد الأقصى من الفوائد السنوية 7437 دولاراً عن كل طفل تحت سن 6 سنوات وما يصل إلى 6275 دولارًا كل سنة لكل طفل بين سن 6 و 17.

ما هي إعانة الأطفال الكندية (CCB)؟

CCB هي ميزة معفاة من الضرائب متاحة للعائلات المؤهلة. المبلغ الذي تتلقاه يعتمد على:

عدد الأطفال الذين يعيشون معك وأعمارهم.

صافي دخل عائلتك المعدل.

استحقاق طفلك لمخصصات إعاقة الطفل.

الحالة الاجتماعية.

مقاطعة إقامتك وما إذا كنت مؤهلاً للحصول على مزايا الأطفال الإقليمية الأخرى التي تديرها CRA ودمجها مع CCB الخاص بك.

تمتد فترة دفع بنك التعمير الصينى من يوليو إلى يونيو ، ويستند المبلغ الذي تتلقاه إلى إقرار ضريبة الدخل الخاص بك للسنة السابقة.

على سبيل المثال ، تستند مبالغ مدفوعات بنك التعمير الصينى لدورة الدفع من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 على الدخل الصافي لعائلتك للسنة الضريبية 2022.

اعتبارًا من يوليو 2024 ، سيتم استخدام صافي دخلك في عام 2023 لحساب استحقاقك لمخصصات بنك التعمير الصينى.

للاستمرار في تلقي CCB ، يجب عليك أنت وزوجك تقديم إقرار ضريبة الدخل كل عام ، حتى لو لم تكسب دخلاً خاضعًا للضريبة خلال العام.

كيفية التقدم بطلب للحصول على بنك التعمير الصينى

قد تكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على CCB إذا كنت مسؤولاً بشكل مباشر عن طفل قاصر (أقل من 18 عامًا) وتعيش معه. يجب أن تكون أيضًا مقيماً في كندا لأغراض ضريبية. عادة ما تعتبر الوالد الأنثى مقدم الرعاية الأساسي.

يحدث التطبيق التلقائي لـ CCB عندما تسجل ولادة طفلك في مقاطعتك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التسجيل عبر حساب CRA My Account أو إكمال نموذج RC66 ، طلب إعانات الطفل الكندي.

يمكن للوافدين الجدد الذين يأتون إلى كندا مع أطفال ولدوا في الخارج إكمال نموذج RC66 وإرساله بالبريد إلى مركز الضرائب الأقرب إليهم (توجد مراكز في وينيبيغ وسودبري وكيبيك).

يجب عليك تقديم إثبات الميلاد ، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة الدائمة ، وإكمال نموذج جدول RC66SCH ، الحالة في كندا / بيان الدخل.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 11 أسبوعًا حتى يتم تنفيذ طلب CCB الخاص بك.

إذا كانت لديك أسئلة حول تطبيق CCB الخاص بك ، فتواصل مع CRA عبر هاتف مزايا الطفل الكندية على الرقم 1-800-387-1193.

إذا كنت تعيش في يوكون أو نونافوت أو الأقاليم الشمالية الغربية ، فإن الرقم الذي يجب الاتصال به هو 1-866-426-1527.

حساب استحقاق الطفل في كندا: ما مقدار CCB الذي ستحصل عليه؟

الحكومة لديها حاسبة مزايا الطفل والأسرة (حاسبة مدفوعات CCB) يمكنك استخدامها لتقدير مدفوعاتك الشهرية.

للفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 ، يتم تطبيق المزايا القصوى التالية:

الأطفال دون سن 6 سنوات: 7437 دولارًا أمريكيًا أو 619.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأطفال بين 6 و 17 عامًا: 6275 دولارًا أو 522.91 دولارًا في الشهر

مثلك صافي دخل الأسرة المعدل (AFNI) يزيد ، تقل كمية CCB التي تحصل عليها. يبدأ معدل التخلص التدريجي من 34.863 دولار. # من الأطفال المؤهلين

يوليو 2023 – يونيو 2024) AFNI أكثر من 34863 دولارًا وحتى 75.537 دولارًا AFNI أكثر من 75.537 دولارًا 1 طفل 7.0٪ 3.2٪ 2 أطفال 13.5٪ 5.7٪ 3 أطفال 19.0٪ 8٪ 4 أطفال أو أكثر 23.0٪ 9.5٪

لمعرفة كيفية عمل معدلات التخلص التدريجي ، ضع في اعتبارك المثال التالي:

ستحصل الأسرة التي يبلغ صافي دخلها المشترك 90،000 دولار أمريكي وطفلين تتراوح أعمارهم بين 2 و 3 سنوات (كلاهما أقل من 6 سنوات) على:

ال الحد الأقصى السنوي لبنك التعمير الصينى لطفلين أقل من 6 سنوات هو 14.874 دولارًا (أي 7437 × 2 دولارًا).

لطفلين أقل من 6 سنوات هو 14.874 دولارًا (أي 7437 × 2 دولارًا). يوجد معدل التخلص التدريجي بنسبة 13.5٪ للدخل بين 34،863 دولارًا أمريكيًا و 75،537 دولارًا أمريكيًا: (40674 دولارًا أمريكيًا × 13.5 بالمائة) = 5491 دولارًا أمريكيًا.

يوجد معدل التخلص التدريجي بنسبة 5.7٪ للدخل بين 75537 دولارًا و 90 ألف دولار: (14463 دولارًا × 5.7٪) = 824.39 دولارًا

إجمالي مبلغ التخفيض: (5491 دولارًا أمريكيًا + 824.39 دولارًا أمريكيًا) = 6315.39 دولارًا أمريكيًا

مجموع بنك التعمير الصينى المستلم = الحد الأقصى السنوي لبنك التعمير الصينى – مبلغ التخفيض

مجموع CCB = (14874 دولار – 6315.39 دولار)

إجمالي CCB المستلمة = 8،558.61 دولارًا أمريكيًا أو 713.22 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

قد تكون الأسرة المؤهلة للحصول على CCB مؤهلة أيضًا لمخصصات إعاقة الطفل ، والتي توفر ما يصل إلى 3173 دولارًا سنويًا (أو 264.41 دولارًا أمريكيًا في الشهر) لكل طفل مؤهل.

برامج إعانة الطفل الإقليمية و CCB

يتم إدارة بعض برامج استحقاقات الأطفال في المقاطعات من قبل وكالة الإيرادات الكندية (CRA) ويتم دمجها مع مدفوعات بنك التعمير الصينى ، بما في ذلك:

تم الجمع بين إعفاءات الأطفال في ألبرتا والإعفاءات الضريبية لتوظيف الأسرة في ألبرتا ويطلق عليها الآن استحقاق ألبرتا للأطفال والأسرة (ACFB). يتم دفع هذه الميزة بشكل منفصل عن بنك التعمير الصينى.

تقدم كيبيك مدفوعات بدل الأسرة عبر Retraite Quebec.

تشمل مزايا الأطفال الأخرى المتوفرة في كيبيك ، تكملة الأطفال المعوقين الذين يحتاجون إلى رعاية استثنائية وتكملة إضافية لشراء اللوازم المدرسية.

زيادة بنك التعمير الصينى فى عام 2023

زادت مدفوعات بنك التعمير الصينى فى يوليو 2023 لمواكبة التضخم. ومن المقرر زيادة أخرى في يوليو 2024.

تمت زيادة الحد الأقصى لمخصص CCB السنوي لطفل أقل من 6 سنوات إلى 7437 دولارًا أمريكيًا ، وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا ، أصبح الحد الأقصى للاستحقاق السنوي الآن 5903 دولارًا لكل طفل.

تُترجم هذه الزيادة البالغة 6.28٪ إلى 440 دولارًا إضافيًا لكل طفل أقل من 6 سنوات خلال دورة الدفع التالية أو ما يقرب من 36.67 دولارًا شهريًا.

تمتد هذه الزيادة حتى عام 2024 حتى تنتهي دورة الدفع الحالية في يونيو 2024.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات لزيادة CCB الخاص بك وكيفية الاستثمار في حساب RESP الخاص بطفلك.

هل سيزيد بنك التعمير الصينى في عام 2023؟

نعم ، زادت مخصصات الأطفال الكندية في عام 2023 عندما تمت فهرستها بالتضخم في يوليو 2023.

تُدفع مخصصات إعاقة الطفل (CDB) للأسر المؤهلة التي لديها طفل أقل من 18 عامًا يعاني من إعاقة شديدة وطويلة الأمد تقيدهم جسديًا أو عقليًا.

الحد الأقصى لمخصصات الإعاقة الكندية للفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024 هو 264.41 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 3173 دولارًا أمريكيًا في السنة.

يتم تضمين CDB في مدفوعات CCB لأولئك المؤهلين ، وتحدث تواريخ الدفع في نفس التواريخ مثل CCB على النحو التالي:

20 يناير 2023

20 فبراير 2023

20 مارس 2023

20 أبريل 2023

19 مايو 2023

20 يونيو 2023

20 يوليو 2023

18 أغسطس 2023

20 سبتمبر 2023

20 أكتوبر 2023

20 نوفمبر 2023

13 ديسمبر 2023

أسئلة وأجوبة حول إعانة الأطفال في كندا

كم تبلغ مخصصات الطفل في كندا شهريا؟

بالنسبة للأطفال دون سن 6 سنوات ، يبلغ الحد الأقصى الحالي للمزايا الشهرية 619.75 دولارًا لكل طفل. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا ، يبلغ الحد الأقصى للمخصصات الشهرية 522.91 دولارًا لكل طفل. ستحصل العائلات التي يقل دخلها الصافي عن 34863 دولارًا على أقصى فائدة.

هل إعانة الطفل الكندية خاضعة للضريبة؟

لا ، إعانة الطفل الكندية هي ميزة معفاة من الضرائب ولا تحتسب ضمن دخلك الخاضع للضريبة عند تقديم إقرارك الضريبي.

هل زاد بنك التعمير الصينى في عام 2023؟

نعم. زاد بنك التعمير الصينى في يوليو 2023 ، وستنعكس هذه الزيادة على جميع المدفوعات خلال الدورة التي تمتد من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

كيف يتم حساب بنك التعمير الصينى؟

يعتمد المبلغ الذي تتلقاه على الدخل الصافي لعائلتك للعام السابق ، وعمر وعدد أطفالك ، ومقاطعة إقامتك.

في أي سن تتوقف إعانة الطفل الكندية؟

تتوقف استحقاقات الأطفال عندما يبلغ طفلك 18 عامًا ، أو يتجاوز صافي دخل أسرتك الحد الأقصى.

هل تسدد استحقاقات الأطفال في كندا؟

إذا دفعت CRA لك الكثير من CCB ، فسوف تعلمك بالمبلغ الزائد ، وقد يتم خصم المبلغ الزائد من مدفوعات CCB المستقبلية أو استرداد ضريبة الدخل أو ائتمان GST / HST.

كم سأحصل على CCB الإضافية في عام 2023؟

يمكنك الحصول على مبلغ إضافي يصل إلى 440 دولارًا لكل طفل دون سن السادسة في فترة السداد 2023-2024.

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